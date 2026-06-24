第一弾 公式スピーカー発表！18回目を迎える伝統ある国際マーケティングカンファレンス「ad:tech tokyo 2026」

コムエクスポジアム・ジャパン株式会社

マーケティングの国際カンファレンスを多数企画・実施しているComexposium Japan（コムエクスポジアム・ジャパン）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：古市優子）は、広告・マーケティング業界を俯瞰でき、18回目を迎える伝統ある国際カンファレンス「ad:tech tokyo（10月21日～23日 於：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン）」に登壇する公式スピーカー第一弾を発表しました。公式スピーカーは公募によって選定され、約60テーマの公式セッションなどに登壇します。今後、第二弾、第三弾と続き、最終的には約250名がステージに立ちます。

「カンファレンスパス」の早期申込価格は、7月31日まで。 第一弾で発表した公式スピーカーが登壇するセッションをはじめ、国内外のマーケティングリーダーとの交流機会を含む多彩なプログラムに参加いただけます。

公式スピーカーの一覧はこちら：https://adtech-tokyo.com/ja/speaker/

カンファレンスパスの購入はこちら：https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/(https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/#pass_app)

- 第一弾 公式スピーカー（敬称略）＊名前アルファベット順

梅津 文 / GEM Partners

友澤 大輔 / パーソルテンプスタッフ

岡 春翔 / HA-LU

南 浩昭 / 講談社

小山 弘記 / 雪印メグミルク

高口 裕之 / タネトシカケ

大槻 開 / 小林製薬

岡村 香里 / 日本ハム

田中 香織 / イオンリテール

南雲 克明 / ファミリーマート

尾原 和啓 / IT 批評家

竹山 健司 / 集英社アーツ＆デジタル / 集英社

河津 真 / 三井住友フィナンシャルグループ

西田 真樹 / SOLANA

奥田 真嘉 / リクルート

北原 規稚子 / MICHI inc.

杉本 美穂 / ドミノ・ピザ ジャパン

徳力 基彦 / note

長崎 亘宏 / 講談社

小暮 亮祐 / 資生堂

田中 訓 / スリーエムジャパン

中村 慎 / カシオ計算機

井上 慎也 / SBCメディカルグループ

田中 奏真 / BuySell Technologies

石塚 泰斗 / LIFULL

天野 貴史 / ダイキン工業

松田 崇弥 / ヘラルボニー

江田 壮寿 / 丸亀製麺

加藤 剛士 / ヤマハ

西村 健 / ヤマハ発動機

長谷部 竜也 / 東急

金田 健也 / タカマツハウス

永盛 達也 / 資生堂ジャパン

高島 強志 / ジュピターショップチャンネル

田中 安人 / エン

公式スピーカーとは？

アドテック公式スピーカーとは、アドバイザリーボードメンバーによって挙げられた業界全体の課題を議論する、国内外の有識者の代表です。それぞれの専門知識・スキルによるプロボノ活動で成り立っており、これは過去に世界で行われた全てのアドテックにおいて同様の伝統ある形式です。

ad:tech tokyo 2026 公式セッションのテーマ

https://adtech-tokyo.com/upload_plus/files/adtech_tokyo_official_session_themes.pdf

- ad:tech tokyo 2026 開催概要

開催日：2026年10月21日(水)～23日(金)

※21日(水)はWorkshopのみの開催。展示会場、各種セッションは22日(木)から

場 所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン および後日アーカイブ配信

来場者：約1万6000人（リアル、アーカイブ配信含む）

公式サイト：http://adtech-tokyo.com/ja/

Comexposiumについて

Comexposiumは、世界で170を超えるB2C/B2Bイベントをプロデュースしています。食品、農業、ファッション、建設、ハイテクなど様々な分野をカバーしており、世界30か国で350万人以上の来場者を記録しています。Comexposium Japanは、2009年に「ad:tech」を日本初上陸させ、「アドテック東京」として17年の実績。そのほか、日本における宿泊型マーケティングカンファレンスの草分けである「Brand Summit」などを実施。日本のマーケターが世界で戦ううえで必要となる知識・情報・ネットワークが得られる場を設けています。

ウェブサイト：https://www.comexposium.com/