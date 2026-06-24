はんこが指輪に！？自分の名前がロゴになる、ジェンダーレスな「TYPO シグネットリング」が登場、老舗はんこメーカーが中世の印章文化を現代のファッションや推し活へ展開

株式会社岡田商会

義務を遊びにするイラスト入りはんこ「ずかんシリーズ」などを展開する株式会社岡田商会（本社：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は、図形と文字の美しさが融合したオーダーメイドはんこ「TYPO（タイポ）」シリーズにて、そのデザインを指輪のトップに刻印した「TYPO シグネットリング」の販売を開始しました。

「個の時代」と言われる今、自分らしさをどう表現するか、その手法が問われています。またファッションにおいては性別の枠を超えたジェンダーレスなアイテムや、大切な存在を身近に感じる「推し活」アイテムへのニーズが高まっています。

私たちは、1980年の創業以来ずっと培ってきた彫刻技術と、累計5,000本を突破した「TYPO」のデザイン力を掛け合わせ、中世ヨーロッパで自己証明や意志表明のために身に着けられた「シグネットリング（印章指輪）」を現代的に再解釈。はんこという枠を超え、あなたの名前を世界に一つのロゴマークとして指先にまとう、新しいアイデンティティの形を提案します。

背景：印鑑メーカーだからこそできた、精密に彫刻された「“名のる”ジュエリー」

シグネットリングは元々、家紋やイニシャルを刻印し印鑑のような役割を果たしていた指輪です。中世の人々は、自分自身を証明するこのリングを誇りを持って身に着け、重要な書類に意志を表明するために使用していました。

この「意志表明」「自己証明」というシグネットリングの本質に立ち返り、はんこメーカーの精密な彫刻技術をファッションアイテムとして落とし込みました。人それぞれの名前が持つ図形的な美しさを、専属デザイナーが1点ずつ洗練されたロゴへと仕上げ、真鍮製のリングへ精密に彫刻。身に着けるたびに「これが私である」という自分らしさを感じられる、クールでスタイリッシュなリングが誕生しました。

「TYPO シグネットリング」が提供する価値

今回登場した「TYPO シグネットリング」は、自社の技術をファッションに落とし込みながら、生活者の多様なライフスタイルに寄り添う、3つの新しい価値を提供します。

（1）世界に一つだけの“私のロゴ”で、個性を指先に宿す

「TYPO シグネットリング」は、あなたの名前を誰もが読める「文字」ではなく、あなた自身を表す「紋様（ロゴ）」へと昇華させます。クリエイターのサインやSNSのアイコンのように自分らしさを象徴するシンボルとして、指先を見るたびに自分のアイデンティティを再確認し、前向きな気持ちになれる体験を届けます。

2. 大切な「推し」の名前を、洗練されたファッションとしてまとう

自分自身の名前はもちろん、大好きな「推し」の名前をデザインして作ることも可能です。一見するとスタイリッシュな幾何学模様に見えるため、ビジネスシーンや日常のファッションにも自然に馴染みます。特別な存在をいつでも身近に、そして尊く感じられる、大人の推し活アイテムです。

3.「あなたらしさを大切に」というメッセージとともに贈る、究極のオーダーメイド

この世に二つとないオーダーメイドデザインは、誕生日や記念日の贈り物にもぴったり。「あなたは、そのままで素晴らしい」「あなたらしさを大切に」という想いを込め、おしゃれな専用BOXと専用袋に入れてお届けします。贈る側、贈られる側、双方が幸せを感じられるギフト体験を提案します。

印鑑メーカーならではの精密な刻印技術

小さなリングトップに、名前をリデザインした美しい幾何学模様をシャープに刻印。ハンコで培った、小さな面に情報を高精度に刻む技術が活きています。

どんな名前もロゴにするデザイナーの技術

画数の少ないお名前や、一見するとデザインしづらい漢字でも、専属デザイナーが1点ずつ手作業でスタイリッシュなロゴへと仕上げます。既存の「TYPO」シリーズで人気の全21デザインからお選びいただけます。

（1）ジオメトリー

ジオメトリー

（2）シンボル

シンボル

（3）チョッカク

チョッカク

（4）カクモジ

カクモジ

（5）ゼログラビティ

ゼログラビティ

（6）ヒトフデ

ヒトフデ

（7）バッジ

バッジ

（8）ブロック

ブロック

（9）ライン

ライン

（10）シャドウ

シャドウ

（11）レトロ

レトロ

（12）ロボット

ロボット

（13）ダイス

ダイス

（14）ドロップ

ドロップ

（15）ネコグラフィー

ネコグラフィー

（16）ビルディング

ビルディング

（17）ロゴタイプ

ロゴタイプ

（18）メイズ

メイズ

（19）ルーン

ルーン

（20）しずく

しずく

（21）ツミキ

ツミキ累計販売数5,000本突破の「TYPO」シリーズの実績

デザイン好きな方やタイポグラフィー好きな方を中心に、これまで多くの支持をいただいてきた「TYPO」シリーズ。そのデザインの品質は折り紙付きです。

まるで自分だけのロゴマークのようなデザインのシグネットリングは、自分の名前ならどんなデザインになるか想像しながら到着を待つ、なんていうことも楽しさのひとつです。

■商品情報

商品名：TYPO シグネットリング

素材：真鍮製

サイズ：3号・6号（女性向け）、11号・14号（男性向け）

付属品：専用BOX、専用袋つき

納期：オーダーメイドのためご注文より約1ヶ月程度

「はんこ」という枠を超え、あなたのアイデンティティをファッションとして定義する「TYPO シグネットリング」。自分の名前がどんなデザインに生まれ変わるのか、そのワクワク感とともに、自分だけのしるしを指先にまとってみませんか。

TYPO シグネットリング

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TYPO

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義務を遊びにするはんこ「ずかんシリーズ」

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株式会社岡田商会

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