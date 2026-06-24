「作る！飾る！楽しむ！」私の1年を彩る体験型カレンダー。趣味から教室の教材まで使える2027年度『カレンダーミニ色紙』新発売

株式会社谷口松雄堂

大正14年創業、京都の和紙製品メーカー・株式会社谷口松雄堂（京都市南区、代表取締役：谷口主嘉）は、本格的な書画用色紙にカレンダーが印刷され、余白を自由にアレンジしてオリジナルカレンダーを作成できる「カレンダー色紙（ミニ色紙4枚セット）」を、2026年6月24日（水）より発売いたします。

「作る楽しさ」と「飾る喜び」を味わえる本商品は、個人のクラフト用途はもちろん、絵画教室やシニア施設などでのワークショップ教材としても最適なパッケージです。

「世界に一つだけのカレンダー」を作ろう！

デジタル化が進む現代において、自分の手を動かしものづくりをする時間は、より一層価値を高めています。本商品は、ただ日付を確認するためのツールではなく、「余白に絵を描く」「ちぎり絵や切り絵を施す」といった創作活動を通じて、季節を感じながら日々の暮らしに彩りを添えることを目的に開発いたしました。

伝統的な書画用色紙の品質はそのままに、現代のライフスタイルに寄り添う新しい体験型アイテムとしてご提案します。

『カレンダーミニ色紙』3つの特徴

1_季節を感じる、3ヶ月ごとのキャンバス（4枚セット）

1枚につき3ヶ月分のカレンダーが印刷されており、4枚で1年分が完成します。季節の移ろいを感じながら、それぞれの季節に合わせた作品づくりを楽しめます。

1枚のサイズ：縦121×横136mm推しキャラを描けば、愛着爆上がり！2_本格的な書画用色紙を使用した確かな品質

ベースとなる色紙には、本格的な書画用紙を使用。水彩画、顔彩はもちろん、コピックや色鉛筆、ちぎり絵や切り絵の台紙としても美しい仕上がりを実現します。

3_手軽に飾れる紙製スタンド付き

完成した作品をすぐに飾れるよう、付属品として紙製スタンドをご用意しました。

121×136mmのコンパクトなミニ色紙サイズのため、玄関先やチェストの上、オフィスのデスクなど、場所を選ばず日常の空間を彩ります。

ワークショップやシニア施設での導入メリット

意外と悩む完成後の飾り方も、スタンドがあれば解決！

本商品は、手芸・クラフト愛好家向けの物販アイテムとしてだけでなく、以下のようなシーンでの定番教材として非常に高いポテンシャルを秘めています。

- 絵画教室・カルチャーセンター： 季節ごとのテーマ設定がしやすく、生徒のモチベーション向上に繋がります。- シニア向け施設・デイサービス： 手先を使う創作活動として最適です。完成品をご家族にプレゼントするといった喜びも生まれます。- 高いリピート率： カレンダーという毎年買い替える必需品であるため、一度自作する楽しさを体験した方は、次年度以降もリピートして制作・購入される傾向が強く、安定したカリキュラム運営に貢献します。

■商品概要

品 名：2027年カレンダー付色紙（寸松庵4枚）スタンド付き

品 番：T389

内 容：色紙4枚、紙製スタンド1枚

価 格：620円（税抜/上代目安）

素 材：和紙※画仙紙（にじむ）

寸 法：121×136mm

※白場サイズ 約115×80ｍｍ

製 品：72g

個 装：OPP袋入

備 考：色紙1枚にカレンダー3ヵ月分。左上から1月始まり

※祝日は変更になる場合がございます

2027年カレンダー付色紙 商品ページ :https://wd.taniguchi.co.jp/tsd/Product/T389

そのほか、2027年カレンダー類はこちら

2027カレンダー類 :https://wd.taniguchi.co.jp/tsd/Category/eto2027

■会社概要

会社名：株式会社谷口松雄堂

所在地：〒601-8433 京都市南区西九条東柳ノ内町58 谷口松雄堂ビル

代表取締役：谷口 主嘉

創業：1925年

事業内容：和文具・和紙製品の企画、朱印帳、扇子、色紙、他 製造卸、OEM