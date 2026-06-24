玄米100%・うま味調味料不使用・植物性カップ麺「BiNoo（ビヌー）」、取扱店が全国100ヶ所に到達
株式会社イノウエ企画（本社：北海道札幌市、代表取締役：高嶌 梓）の玄米100%・植物性・グルテンフリーのカップ麺「BiNoo（ビヌー）」は、2026年6月時点で全国の取扱店が100ヶ所に到達しました。北海道から九州まで37都道府県に広がっています。
発売からおよそ2ヶ月、オンラインでは想定を上回るご注文をいただき、公式オンラインストア・Amazonはいずれも完売。現在は全国の取扱店舗での販売に加え、公式オンラインストアにて次回入荷分のご予約を受け付けています（2026年7月末入荷予定）。
■ 取扱店が全国100ヶ所に到達
2026年6月時点で、取扱店は37都道府県・100ヶ所に拡大しました。グルテンフリー・植物性食品への関心の高まりを背景に、自然食品店やセレクトショップを中心に取り扱いが広がっています。
一方オンラインでは、発売以来ご注文が集中し、公式オンラインストア・Amazonともに完売が続いています。現在の購入方法は次のとおりです。
全国の取扱店舗：順次お求めいただけます（※在庫状況は店舗により異なります）
公式オンラインストア：完売につき、次回入荷分のご予約を受付中（2026年7月末入荷予定）
■ BiNooの特徴
・玄米100%の麺：麺は玄米100%。小麦を使わないグルテンフリーで、精製しないぶん食物繊維やミネラルが残ります。
・乾燥具材たっぷり：1食あたり12～16gと、カップ麺としては異例の乾燥具材量を使用。野菜・ナッツ・海藻などで、食事としての満足感を持たせています。
・うま味調味料無添加：だしと旨みは椎茸・昆布・野菜・発酵調味料など自然の素材から引き出しています。香料・着色料・保存料も使用していません。
・植物性100%：動物性原料は不使用。ヴィーガン・ベジタリアンの方にもお召し上がりいただけます。
■ 商品概要・販売情報
商品名：玄米カップ麺BiNoo（ビヌー）
内容量・価格：84g／498円（税抜）
原産国：ベトナム
取扱店：全国37都道府県・100ヶ所以上（2026年6月時点）
その他販路： 自社オンラインストア(https://binoo.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=brand_top%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2https://shop.binoo.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=online_store%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88https://inoue-kikaku.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=corporate)、Amazon.co.jp(https://amzn.asia/d/01vTQhkC)（いずれも完売／予約受付中・2026年7月末入荷予定）
■ 会社概要
会社名：株式会社イノウエ企画
所在地：北海道札幌市中央区宮の森2条17-8-1
代表者：高嶌 梓
事業内容：食品ブランドの企画・開発・販売
URL：https://inoue-kikaku.com/(https://inoue-kikaku.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=corporate)
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社イノウエ企画
TEL：050-1725-8448
MAIL：info@inoue-kikaku.com