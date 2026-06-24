【内容公開】マイリトルボックス夏の特大号は「HOUSE OF THE SUN」をテーマに夏のバカンス気分を高める豪華なコスメ8点入りの限定ボックス！

My Little Box Japan 株式会社公式HP：mylittlebox.jp

My Little Box Japan株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」（マイリトルボックス）は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。パリ生まれの大人気サービスで、日本では2013年に上陸し“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けしています。最新号は夏の特大号として「HOUSE OF THE SUN」をテーマに、初夏のバカンス準備にぴったりなセルフケアアイテムをお届けいたします。

※2026年6月15日ご好評により「夏の特大号」が完売、「初回キット」のご案内を開始しました。

■テーマ：「HOUSE OF THE SUN」

爽やかな初夏の風が吹き抜け、心が躍る季節。夏の特大号のボックステーマは「HOUSE OF THE SUN」。太陽の光をたっぷり浴びて、心も身体も開放的になるバカンスの時間をイメージしました。旅先でも、日常でも、太陽と心地よく過ごすための「SUMMER ESSENTIALS」を厳選。あなただけの理想の夏を叶えるアイテムをお届けします。

■夏の特大号「HOUSE OF THE SUN」詳細

乙女心をくすぐるピンクカラーのデュオポーチで、夏気分をブーストさせてコンパクトなヘアブラシで雨や湿気に負けないさらツヤ髪へ夏の特大号：厳選されたスペシャルな8つのコスメとポップな雑貨をお届け

Beauty Cosmetics（8つのアイテムをお届け）

・MEMEME モイストブーストシャンプー

・MEMEME モイストブーストトリートメント

・matomage HOMME ヘアスティックワックス

・matomage HOMME ポイントデザインスティック

・LUMIURGLAS ベルベットライナー または スキルレスライナー

・LUMIURGLAS ベルベットアイブロウ

・POLA B.A ローション イマース、B.A ミルク フォーム、ディエム クルール カラートリック プライマー、ディエム クルール カラーブレンド グローファンデーションＮ の4アイテムより2点をお届け

My Little Box Original.

・デュオポーチ

・ヘアブラシ

夏の特大号販売価格：7,160円（税込）毎号嬉しい送料無料！

発送開始日：2026年6月24日より順次

＊完売のため、夏の特大号の販売を終了しております。現在は初回キットの予約を受け付けております。

＊数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。

■Beauty Cosmetics

夏の特大号に相応しく、忙しい夏でも手軽に「うるツヤ」ヘアや、「澄んだまなざし」を叶えるバラエティ豊かで厳選されたコスメのセレクト8アイテムをお届けいたします。

■My Little Box Original.

MEMEME：モイストブーストシャンプー / モイストブーストトリートメントmatomage HOMME：ヘアスティックワックス / ポイントデザインスティックLUMIURGLAS：ベルベットライナー / スキルレスライナー/ ベルベットアイブロウ（うちセレクト2点をお届け） ＊お届けする商品は上記画像と異なる場合がございます。POLA：B.A ローション イマース / B.A ミルク フォーム / ディエム クルール カラートリック プライマー / ディエム クルール カラーブレンド グローファンデーションＮ（うちセレクト2点をお届け）

特大号にはパリでデザインされた、夏にぴったりのカラフルなポーチセットと、ヘアブラシがIN。XLサイズのポーチとSサイズのポーチをセットにした「デュオポーチ」は、大荷物になりがちな旅行シーンでも、スマートな旅支度を叶えてくれます。乙女心を盛り上げるピンクをメインカラーに、旅先でも、日常でも気分をあげてくれる実用的で愛らしいアイテムです。

■夏の特大号大好評完売につき、限定の「初回キット」を販売中！

デュオポーチヘアブラシ

「初回キット」で、夏にぴったりな雑貨3点+フルサイズのコスメ4点を手に入れて！

パリでデザインされた大容量バニティ、旅行にも重宝するネイルキット、抜け感を演出してくれるビタミン色のヘアクリップがつまったオリジナル雑貨が嬉しい「初回キット」。ヘアケアもメイクもワンランクアップさせる、フルサイズのコスメ4点に大満足すること間違いなし。

今だけの限定「初回キット」税込 3580円初回キット詳細 :https://www.mylittlebox.jp/summer_starterkit_2026

Beauty Cosmetics

・MEMEME モイストブーストシャンプー

・MEMEME モイストブーストトリートメント

・LUMIURGLAS ベルベットライナー または LUMIURGLAS スキルレスライナー

・LUMIURGLAS ベルベットアイブロウ

My Little Box Original.

・バニティバッグ

・ヘアクリップ

・ネイルケアキット

販売期間：2026年6月15日～ ＊売り切れ次第販売終了

販売価格：3,580円（税込）

発送開始日：2026年6月26日より順次

担当コメント・今後の展開について

南ヨーロッパの夏をイメージさせるようなデザインの「夏の特大号」は、季節の移り変わりを愛でながら、新たな体験を探している、そんな好奇心旺盛なあなたに届けたいボックスです。湿気さえ気にならない夏気分をブーストさせる最新号をお楽しみいただけると嬉しいです。

秋の特大号のテーマ「Stretch your Arms」

今後の展開について

次号の秋の特大号「Stretch your Arms」では、トレンドをリードするブランドのコスメや、夜の時間が楽しみになるバスアイテムなど計6点に加え、夏の終わりに一緒に出かけたくなるような雑貨2点をお届けいたします。乞うご期待ください！（PR 溝口）

My Little Box （マイリトルボックス）とは頑張る自分に贈る、パリ生まれのサブスク

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計240万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。主要都市に住む女性を中心に、「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

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[公式Instagram] @my_little_box_japan #マイリトルボックス

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