リブランドオープン「別府 丘と海のドッグリゾート」　リニューアル記念3大特典付プラン販売開始｜2026年8月31日まで

株式会社リロバケーションズコミュニティテラス

会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)は、同社が運営する温泉旅館「別府風雅」を「別府 丘と海のドッグリゾート」としてリブランドオープンいたしました。これに伴い貸切露天の無料利用や夕食アップグレード特典などをお楽しみいただけるお得なオープン記念プランを2026年8月31日まで販売いたします。

別府 丘と海のドッグリゾート 公式サイト： https://beppu-dogresort.com(https://beppu-dogresort.com)

リニューアル記念プラン：https://x.gd/lkfoJ(https://x.gd/lkfoJ)

「別府 丘と海のドッグリゾート」は単なる“愛犬と泊まる宿”ではなく、“愛犬がいるから深く休める宿”をテーマとしています。

館内にはドッグランをはじめ、愛犬と一緒に楽しめる貸切露天風呂やフォトスポットをご用意。屋外には別府の空や風を感じられるコミュニティテラスを備え、愛犬とともに静かに満たされる滞在をお届けいたします。

リニューアル記念プラン

レストラン客室屋内ドッグラン

プラン名：【リニューアル記念】＜1日5組限定・３特典＞貸切露天風呂無料／愛犬利用料無料／夕食アップグレード＜プレミアムコース＞

＜特典＞

１. 貸切露天風呂無料 ※要予約

２. 愛犬の利用料無料 ※1室につき小型犬3頭または中型犬2頭まで同伴可能

３. ご夕食アップグレード

価格：29,200円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）

予約・詳細：https://x.gd/lkfoJ

別府 丘と海のドッグリゾート・リニューアルコンテンツ

夕食一例

・屋内ドッグラン（新設）

・別府の空や風を感じるコミュニティテラス

・愛犬と楽しむ貸切露天風呂

・フォトスポット

フォトスポット

別府 丘と海のドッグリゾート 概要

所在地：〒874-0823 大分県別府市堀田7-1

TEL：0570-550-881 部屋数：全38室

主な館内設備：大浴場・レストラン・貸切風呂・ドッグラン・テラス・フォトスポット

アクセス：別府ＩＣよりお車にて約１分・別府駅よりお車にて約１５分

HP：https://beppu-dogresort.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/beppu_dogresort/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

ファシリティマネジメントユニット

広報・デザイングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo