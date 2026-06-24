【夏の現場の熱中対策】水道・電源のない場所でも使えるコードレスミストファンがさらに進化「ミストワークファンPlus」発売

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株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐野修唯）は、水道や電源の確保が難しい現場でも使用できるコードレスミストファン「ミストワークファンPlus」を6月末に発売します。

本製品は、ご好評いただいている「ミストワークファン」の後継モデルです。タンク容量を23Lから27Lへ増量したほか、高圧噴霧方式の改良により、より細かく蒸発しやすいミストを実現。さらに、水量の確認がしやすい透明窓を新たに採用し、使いやすさを向上させました。

建設現場や工場、倉庫、イベント会場など、水道や電源が確保しにくい環境での暑さ対策をサポートします。

商品概要

商品紹介ページ :https://www.showashokai.com/product/detail/3958

近年の猛暑により、現場での暑熱対策はますます重要になっています。しかし、屋外現場や仮設現場では、水道や電源が確保できないケースも少なくありません。

「ミストワークファンPlus」は、大容量バッテリーと給水タンクを搭載したコードレス仕様で場所を選ばず使用できるため、現場の休憩スペースや作業エリアの冷却に活用できます。

主な特徴

●従来モデルとのバッテリー互換性

バッテリーおよび充電アダプターは従来の「ミストワークファン」と共通仕様。既存ユーザーも導入しやすい設計です。

●選べる2種類の給水方法

タンク給水に加え、水道直結にも対応。使用環境に合わせて給水方法を選択できます。

●残量がひと目で分かる透明窓付き

タンク側面に透明窓を新たに搭載。給水タイミングを確認しやすくなり、使用中の利便性が向上しました。

●高圧噴霧方式でより細かいミストを実現

高圧噴霧式を採用することで、細かく蒸発しやすいミストを噴霧。送風と組み合わせることで効率的な暑さ対策をサポートします。

●首振り

ファンは縦方向に6段階、最大125°の角度調整が可能です。

●コンパクトに収納できる省スペース設計

使用しない時はファン本体を反転させてタンク内へ収納可能。持ち運びや保管時の省スペース化を実現しています。

稼働時間

風量：弱、ミスト：弱 首振りONの場合…約3.5～9.5時間

ファンのみ単体で使用した場合…34時間

製品情報

【製品名】ミストワークファンPlus

【品番】N26-105

【サイズ】収納時：W400×D380×H800mm 組立時：W400×D380×H390mm

【重量】約5.4kg(バッテリー含)

【材質】ABS、PP

【商品紹介ページ】https://www.showashokai.com/product/detail/3736(https://www.showashokai.com/product/detail/3958)

株式会社昭和商会

株式会社 昭和商会

所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地

代表者：代表取締役社長 佐野 修唯

設立：1961年2月

事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社



HP：https://www.showashokai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/showashokai1961/

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