【夏の現場の熱中対策】水道・電源のない場所でも使えるコードレスミストファンがさらに進化「ミストワークファンPlus」発売
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株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐野修唯）は、水道や電源の確保が難しい現場でも使用できるコードレスミストファン「ミストワークファンPlus」を6月末に発売します。
本製品は、ご好評いただいている「ミストワークファン」の後継モデルです。タンク容量を23Lから27Lへ増量したほか、高圧噴霧方式の改良により、より細かく蒸発しやすいミストを実現。さらに、水量の確認がしやすい透明窓を新たに採用し、使いやすさを向上させました。
建設現場や工場、倉庫、イベント会場など、水道や電源が確保しにくい環境での暑さ対策をサポートします。
商品紹介ページ :
https://www.showashokai.com/product/detail/3958
商品概要
近年の猛暑により、現場での暑熱対策はますます重要になっています。しかし、屋外現場や仮設現場では、水道や電源が確保できないケースも少なくありません。
「ミストワークファンPlus」は、大容量バッテリーと給水タンクを搭載したコードレス仕様で場所を選ばず使用できるため、現場の休憩スペースや作業エリアの冷却に活用できます。
主な特徴
●従来モデルとのバッテリー互換性
バッテリーおよび充電アダプターは従来の「ミストワークファン」と共通仕様。既存ユーザーも導入しやすい設計です。
●選べる2種類の給水方法
タンク給水に加え、水道直結にも対応。使用環境に合わせて給水方法を選択できます。
●残量がひと目で分かる透明窓付き
タンク側面に透明窓を新たに搭載。給水タイミングを確認しやすくなり、使用中の利便性が向上しました。
●高圧噴霧方式でより細かいミストを実現
高圧噴霧式を採用することで、細かく蒸発しやすいミストを噴霧。送風と組み合わせることで効率的な暑さ対策をサポートします。
●首振り
ファンは縦方向に6段階、最大125°の角度調整が可能です。
●コンパクトに収納できる省スペース設計
使用しない時はファン本体を反転させてタンク内へ収納可能。持ち運びや保管時の省スペース化を実現しています。
稼働時間
風量：弱、ミスト：弱 首振りONの場合…約3.5～9.5時間
ファンのみ単体で使用した場合…34時間
製品情報
【製品名】ミストワークファンPlus
【品番】N26-105
【サイズ】収納時：W400×D380×H800mm 組立時：W400×D380×H390mm
【重量】約5.4kg(バッテリー含)
【材質】ABS、PP
【商品紹介ページ】https://www.showashokai.com/product/detail/3736(https://www.showashokai.com/product/detail/3958)
株式会社昭和商会
株式会社 昭和商会
所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地
代表者：代表取締役社長 佐野 修唯
設立：1961年2月
事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社
HP：https://www.showashokai.com/
Instagram：https://www.instagram.com/showashokai1961/
LINE：https://line.me/R/ti/p/@949gylrq?ts=10311342&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@949gylrq?ts=10311342&oat_content=url)
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