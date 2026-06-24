昨年に続き、子どもたちの動画作りを応援する「FULMA Creator Awards 2026」への協賛を決定！審査員に水溜りボンドのカンタ＆応援団にボンボンTVが続投

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）は、FULMA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齊藤 涼太郎）が運営する全国小中学生動画コンテスト「FULMA Creator Awards 2026（フルマクリエイターアワード 2026）」（以下「本アワード」）へ協賛します。

また、本年も所属クリエイターの「カンタ（水溜りボンド）」が審査員として、YouTubeチャンネル「ボンボンTV」が応援団として再任し、未来のクリエイターたちを強力に後押しします。

「FULMA Creator Awards」概要とUUUM協賛の背景

FULMA Creator Awardsについて

本アワードは、次世代を担う小学生・中学生から才能溢れるクリエイターを発掘、育成し、子どもと社会をつなぐ、小中学生向け動画制作コンテストです。

応募作品は「考える力」「伝える力」「つくる力」の3つの項目から審査され、選ばれた10作品が最終審査会にて表彰されます。

協賛の背景

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」という経営理念のもと、情熱を持って好きなことや実現したいことに挑戦する人々をサポートしています。本アワードの「動画作りに情熱を注ぐ子どもたちを応援したい」という想いに深く共感し、本年も協賛を決定しました。

動画を作る楽しさや人々の笑顔を作る喜び、そして安心安全な動画作りの知識を養ってほしいという願いとともに、未来を担うクリエイターたちの挑戦を全力で応援します。

今年もカンタが審査員として続投！

カンタが、本アワードの審査員として参加することが決定しました。



プロフィール

「水溜りボンド」として相方トミーとともにYouTubeを中心に活動。 2015年の活動開始以来、さまざまな「気になるけど自分ではやらないこと」を動画投稿し、幅広い世代から支持を獲得。チャンネル登録者数は400万人を超える。 個人チャンネル「カンタの大冒険」での編集技術を駆使したハイクオリティーなトリック動画は海外でも大人気。 また、本名の「佐藤寛太」名義にて、映像監督としても活躍している。



・水溜りボンド YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@mizutamaribond

・カンタの大冒険 YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@kantanodaiboke

4年続けてボンボンTVが子どもたちを応援します！

本アワードの応援団に、YouTubeチャンネル「ボンボンTV」の就任が決定しました。動画クリエイターであるボンボンTVメンバーが、参加される皆さまの動画作りを応援します。

【ボンボンTVからのコメント】



よっち

今年も皆さんの素敵な作品を応援させていただきます！

僕が作品を作る上で大切にしている事は「人の記憶に残る」です。

作品は作って終わりではなく、たくさんの人に触れ、色んな色になります。

どんな色かは人それぞれ違いますが、どんな色でも良く、僕は人生が色鮮やかになれば良いなと思っています！

今年もたくさんの素敵な色の作品を全力で応援させていただきます！



みーみ

皆さんはどんな動画を作ってみたいですか？

動画作りは自分の個性を1番出せる場所だと私は思っています！！

どんな動画にも正解はありません！

自分が楽しい！と思う作品を作ってください！！

叶えたい夢は自分が1歩を踏み出さなければ始まりません。

私達は皆さんが踏み出す1歩を全力で応援しています！

今回も皆さんが作る素敵な作品を楽しみにしてます！！！



ゆめちゃん

皆さんには今、叶えたい夢や挑戦したいことがありますか？

動画作りに正解はありません。

面白い、楽しい、感動した等、誰かの心を動かした瞬間に、その作品は特別なものになると思います！

夢に向かって頑張ることは、時には大変なこともあるけれど、その一歩一歩がきっと未来の自分を輝かせてくれるはずです。

自分らしさを大切にしながら、たくさん挑戦して、たくさん楽しんで、動画作りを通して自分だけの「好き」を見つけてください！

皆さんの夢や想いが詰まったキラキラした作品に出会えることを楽しみにしています！



せおりん

動画づくりは、本当に面白くて、同じ素材を使っていても、作る人が違えばまったく違う作品になります！

編集の仕方や表現方法、その人ならではの発想によって、新しいユーモアが生まれ、作品に個性が表れていきます！

だからこそ、正解はひとつではありません。

あなたにしか作れない、唯一無二の作品があります！

そのあなただけの個性を世界中に届けてみませんか？

きっと、あなたの動画を見て笑顔になる人がたくさんいます！

そんな皆さんの素敵な動画を楽しみにしてます！

沢山の応募待ってるよー！

「ボンボンTV」プロフィール

UUUMと株式会社講談社が共同で運営しているYouTubeチャンネル。

2026年6月時点で、チャンネル登録者数は284万人、チャンネル開設からの累計再生回数は69億回再生に上ります。

「ボンボンTV」は、「まずは見てみる、やってみる！」を合言葉に日々チャレンジ！実験や工作をはじめとした「やってみた動画」や小学生トレンドを絡めたバラエティ企画をボンボン発信する「面白くて、ためになる」ネット放送局です。



・ボンボンTV YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Bom-BomTV

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/