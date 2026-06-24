【京都・伏見】極上和牛バーガー専門店「BURGER REVOLUTION KYOTO」から、夏を彩る「パイナップルサルサバーガー」が7月・8月限定で新登場！

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社の傘下で、厳選された和牛100%のグルメバーガーを提供する「BURGER REVOLUTION KYOTO」は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、夏の暑さを吹き飛ばすエネルギッシュな新メニュー「パイナップルサルサバーガー（Pineapple Salsa Burger）」を販売いたします。

■ 商品開発の背景と特徴：夏を乗り切るエネルギッシュな一品

本格的な夏の到来に合わせ、一口食べれば元気がみなぎるような、最高にフレッシュでスパイシーな限定バーガーを開発いたしました。

今回登場する「パイナップルサルサバーガー」は、ジューシーな和牛パティの濃厚な旨味に負けない、太陽のようにパワフルな組み合わせが特徴です。丁寧に焼き上げて甘みを極限まで凝縮させた厚切りグリルパイナップルと、キレのある辛みとフレッシュな酸味が弾けるサルサソースを豪快に合わせました。 あふれる肉汁、フルーティーな甘さ、そして刺激的なスパイスが口いっぱいに広がり、暑い夏をエネルギッシュに乗り切るための、五感を刺激する極上の逸品に仕上がっています。

■ 商品・販売概要

夏の期間限定メニュー「パイナップルサルサバーガー」は、お客様の好みやライフスタイル、世界中から訪れる観光客のニーズにお応えするため、希少な「松阪牛」や「ハラール認証」を受けた和牛など、5種類の厳選パティからお選びいただけます。

商品名： パイナップルサルサバーガー（Pineapple Salsa Burger）

販売期間： 2026年7月1日（水）～ 2026年8月31日（月）

販売店舗： BURGER REVOLUTION KYOTO

店舗所在地： 京都府京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町586

【選べる5つのパティラインナップと価格】

100% BLACK Wagyu（黒毛和牛）：\2,280

100% RED Wagyu（褐毛和牛・希少）：\3,880

100% MATSUSAKA Beef（松阪牛）：\4,480

100% HALAL BLACK Wagyu（ハラール黒毛和牛）：\3,880

100% HALAL HOKKAIDO Wagyu（ハラール北海道和牛）：\4,480

※価格はすべて税込

■ 店舗情報

BURGER REVOLUTION KYOTO

所 在 地 ： 京都府京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町586

営業時間： ランチ 12:00-14:30（L.O. 14:00）

ディナー 17:00-21:30（L.O. 21:00）

定 休 日 ： なし

電話番号： 075-432-7531

アクセス： マップを開く(https://www.burgerrevo.com/shop/br-kyoto.html)

■会社概要

詳細を見る :https://www.burgerrevo.com/shop/br-kyoto.html

社 名：株式会社バーガーレボリューション

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木4丁目12-8

設 立：2017年11月

代表者：代表取締役 西田 直樹

事業内容：「BURGER REVOLUTION」に関する企画・運営

URL：https://www.burgerrevo.com/

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円 (2026年3月期 第3四半期実績)

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/