保険情報メディア「エコスマほけん」、大幅リニューアルを実施

株式会社エコスマート

エコスマほけん

保険総合代理店の株式会社エコスマート（本社：東京都台東区東上野、代表取締役：奈良秀二）は、同社が運営する保険情報メディア「エコスマほけん」（https://es-g.jp/money/）を、2026年6月24日に大幅リニューアルいたしました。

新たに「保険比較」機能を搭載し、保障内容・保険料の目安・各商品の特徴を保険種別に一覧で比較できる体験を提供いたします。また、サイト全体のデザインを刷新し、保険の初心者でも直感的に保険を理解・比較できるUIへと進化しました。

リニューアルの背景

2026年6月、日本銀行は政策金利を約31年ぶりの高水準となる1.0％程度へ引き上げました。金利の動きに加え、物価高や社会保障制度の変化もあり、保険を見直したいというニーズはこれまで以上に高まっています。

一方で、当社にお寄せいただくご相談の中でも、「どこに相談すればいいかわからない」「保険会社のサイトを一つずつ見比べるのが大変」といった声が多く聞かれます。

こうした課題を解決するため、エコスマほけんは2022年のリリース以来蓄積してきた100本以上の記事と、34社の保険会社との提携知見を活かし、「調べる」だけでなく「比べて、自分に合う保険が見つかる」メディアへと進化させました。

新機能「保険比較」機能の搭載

エコスマほけんの設計思想

医療保険・がん保険・生命保険など、主要な保険種別ごとに、各保険会社の商品を「保障内容」「保険料の目安」「特徴・メリット」の3つの軸で一覧比較できる機能を新たに搭載しました。

保険比較機能の3つの特徴- 「保障内容」で比較入院給付金・手術給付金・通院保障など、商品ごとの保障範囲を横並びで確認できます。「この保険は何をカバーしてくれるのか」がひと目でわかります。- 「保険料の目安」で比較年齢・性別ごとの保険料の目安を掲載。「結局いくらかかるのか」という最も気になるポイントを、各社のサイトを行き来することなく比較できます。- 「特徴・メリット」で比較34社の保険会社を取り扱う当社だからこそ、幅広い選択肢の中から各商品の強みや『こんな人におすすめ』といったポイントをわかりやすく解説しています。

リニューアル前後の変化

保険人気ランキング（医療保険）(https://es-g.jp/money/17011/)保険一覧比較（がん保険）(https://es-g.jp/money/19149/)こんな悩みを解決します- 「保険会社のサイトを一つずつ開いて比較するのが大変」- 「保障内容の違いがわかりづらく、結局値段で選んでしまう」- 「安い保険に入ったけど、いざ請求したら保障が足りなかった」- 「結婚・出産で保険を見直したいが、何を基準に選べばいいかわからない」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179180/table/2_1_275ff29f2fc0d37531351fbb3ed80068.jpg?v=202606241152 ]

代表コメント

株式会社エコスマート 代表取締役 奈良秀二

「保険は、入るときよりも『使うとき』にこそ価値が問われます。安さだけで選んだ結果、いざ請求したら保障が足りなかった。そんな後悔をする方を、私たちは何人も見てきました。

だからこそ、『保障内容』と『保険料』と『特徴』をフラットに比べられる場所が必要だと考えました。保険会社の公式サイトを一つずつ開いて比べるのは、正直、とても大変です。その手間があるから、『もう今のままでいいか』と先延ばしにしてしまう。その壁をなくしたいというのが、今回の保険比較機能です。

当社は34社の保険会社を取り扱っているからこそ、幅広い選択肢の中からフラットに比べていただけます。『安いから良い』ではなく、『万が一のときにちゃんと守ってくれる保険』を、自分の目で比べて選んでほしい。それが、損しない保険の切り替えの第一歩だと思っています。」

今後の展望

エコスマほけんは、今後もユーザーの声を反映した機能拡充を続けてまいります。直近では、年齢・性別や特約の有無に応じて保険料を試算できる「詳細シミュレーション機能」を2026年内に提供予定です。将来的には「調べる→比べる→相談する→加入する」を一気通貫でつなぐ保険体験の実現を目指します。

「エコスマほけん」とは

「エコスマほけん」は、株式会社エコスマートが運営する保険情報メディアです。「気軽にわかりやすく保険・お金を学べる」をコンセプトに、2022年のリリース以来、医療保険・がん保険・生命保険など、幅広い保険種別の記事を100本以上掲載（例：医療保険の選び方(https://es-g.jp/money/medical-insurance/)）。検索エンジンからの自然流入を主軸に、多くのユーザーに利用されています。34社の保険会社を取り扱う立場から、お客様のライフプランに合った保険商品をご提案しています。

URL：https://es-g.jp/money/

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179180/table/2_2_1012d3019969a3c93ec8dfb35611d277.jpg?v=202606241152 ]

株式会社エコスマート ITメディア事業部

TEL：03-6895-7775（受付時間 平日9:00～18:00）

E-mail：ecosma-hoken@es-g.jp

※本リリースの引用・転載にあたりましては、「エコスマほけん」と明記のうえ、https://es-g.jp/money/ へのリンクをお願いいたします。