輸出入を行う企業の物流パートナー選びを効率化。「ロジミーツ」、国際物流企業の「強み」を可視化

株式会社テクイット

株式会社テクイット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：上本 盛至）は、貿易DXプラットフォーム「LogiMeets（ロジミーツ）(https://logimeets.jp)」のマッチング機能において、フォワーダーなどの国際物流事業者が、自社の得意領域を強調表示できる「強み」タグ機能の提供を開始しました。

併せて、これまで企業一覧から確認できた企業詳細情報を、個別URLを持つ独立したページとして新たに公開しました。製造業や商社など、輸出入を行う企業は、各社の強みや対応内容を比較・検討し、そのまま企業を指定して見積もりを依頼できます。

■幅広い対応内容の中から、各社の「得意」を明確に

国際物流企業の得意領域を「強み」として強調表示する企業詳細ページ（画面イメージ）

フォワーダーなどの国際物流事業者は、複数の提供サービスやエリア、品目、国・地域に幅広く対応しています。

LogiMeetsでは従来から各社の対応内容を掲載していましたが、掲載項目が多い企業ほど、「どの輸送サービスに強いのか」「どの品目を得意としているのか」といった特徴が伝わりにくいという課題がありました。

今回のアップデートでは、物流企業が登録済みの対応内容から、特に訴求したい項目を「強み」として設定し、通常の項目とは異なるデザインで強調表示できるようになりました。

■「強み」タグ機能の概要

国際物流企業は、以下の4カテゴリから、特に力を入れている項目を各3件まで設定できます。

- 提供サービス例：海上輸送、倉庫・在庫管理、大型貨物輸送など- 国内対応エリア例：関西、関東、北海道など- 主な取扱品目例：食品、化学品、自動車部品など- 主な対応国・地域例：中国、ベトナム、アメリカなど

これにより、輸出入を行う企業は、単なる対応の可否だけでなく、各社が特に力を入れている分野を確認しながら、物流パートナーを比較・検討できます。

また、国際物流企業が企業情報を登録する際には、自社のウェブサイトURLをもとに生成AIが掲載内容の下書きを作成します。提案された内容を確認・編集したうえで掲載できるため、情報登録にかかる負担を軽減できます。

■企業詳細情報を独立ページ化。企業を指定した見積もり依頼にも対応

これまで企業一覧から確認できた企業詳細情報を、個別URLを持つ独立したページとして提供開始しました。企業詳細ページでは、各社の対応内容や強み、企業からのメッセージ、基本情報などをまとめて確認できます。

- 個別URLで共有・検討しやすく企業ごとに個別URLが発行されるため、担当者間や社内でページを共有し、依頼先の候補として検討しやすくなりました。- 閲覧中の企業を指定して見積もりを依頼ページ内の「この企業を選んで見積もりを依頼する」ボタンから、閲覧中の企業を指定して見積もりを依頼できます。

複数の国際物流企業から提案を募る方法に加え、各社の強みや対応内容を確認したうえで、依頼したい企業へ直接見積もりを依頼できます。

■LogiMeetsについて

LogiMeetsは、「国際物流の“面倒”を仕組みでなくす」を掲げる貿易DXプラットフォームです。

物流企業への見積もり依頼をはじめ、シップメント・書類管理、貿易書類作成、AIによる書類解析、コンテナ追跡などの機能を提供しています。

2026年6月時点で、サービス全体の利用企業数は300社を突破し、フォワーダーなどの国際物流企業60社以上が参画しています。

今後もLogiMeetsは、輸出入を行う企業と物流企業の間にある情報格差を縮めるとともに、国際物流や貿易実務の負担軽減につながる機能改善に取り組んでまいります。

サービス概要

サービス名：LogiMeets（ロジミーツ）

サービス内容：国際物流のマッチングおよび貿易実務支援

主な機能：一括見積もり依頼・比較、シップメント・書類管理、貿易書類作成、AIによる書類解析、コンテナ追跡

運営会社：株式会社テクイット

サービスURL：https://logimeets.jp

物流企業（フォワーダー）様向けページ :https://logimeets.jp/carrier輸出/輸入者様向けページ :https://logimeets.jp/