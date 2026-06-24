丸文、7月1日から開催の「第38回 ものづくりワールド【東京】」に出展

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、7月1日（水）から東京ビックサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド【東京】」に出展し、多種多様な設備機器やアプリケーションとの連携を実現するIoTプラットフォームをベースとした業務改善ソリューションや、エッジAIカメラによるリアルタイムな作業監視による工程管理や外観検査など、現場の課題に即したAIソリューションを提案します。

第38回 ものづくりワールド【東京】の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/97_1_33f6570b9e763e9d396aca2c301d43a5.jpg?v=202606241152 ]展示会招待券お申込み（無料）サイト :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704181403334739-1L0

展示内容

製造現場のデータ連携をプログラムレスで実現する「IoTプラットフォーム」

デンソーウェーブ社の「IoT Data Share」は、270種類余の通信プロトコルを標準搭載し、各種設備や作業現場からのデータ収集をプログラムレスで実現します。設備やアプリケーション同士をつなぎ、収集データの一次加工や各種システムとの連携も可能です。「設備」「ヒト」「モノ」を可視化し、現場作業の効率化と生産性の改善に貢献します。

デンソーウェーブ社 IoT Data Share在庫情報にロケーションデータを紐づけ「在庫ロケーション管理システム」

「在庫情報」と「ロケーション情報」を紐づけることで入出庫作業の効率化に貢献する、現場業務のDX化改善パッケージです。資材の入庫登録時に保管場所を紐づけ在庫データを自動更新し、出庫時は指示データに保管場所が表示され物品を探す時間が大幅に短縮されます。既存の在庫管理システムともそのまま連携可能で、スタンドアロンで運用できます。デンソーウェーブ社のIoTプラットフォームとAuto-ID技術を活用した、個数や重量など量で管理する在庫にも対応する在庫ロケーション管理システムです。

在庫ロケーション管理ソリューション

現場までのラストワンマイルの部材搬送自動化を実現。自動搬送ロボットソリューション

製造現場での省人化に、これまで自動化が難しかったラストワンマイルの搬送自動化をソフトバンクロボティクスの搬送ロボットで実現いたします。300kg可搬で高い走行性能をもつPUDU T300は、工程内の運搬・移送に搬送自動化を実現するラインアップを取り揃えています。VSLAM制御やセンサーを搭載しているため、障害物を認識しながら自律走行します。エレベータ連携などで幅広い無人配送も実現し、様々な現場でヒトと協働する搬送ロボットです。

PUDU T300エッジAIカメラを用いた工程作業モニタリングシステム

リアルタイムで作業ミスを検知する、エッジAIモニタリングシステムをご紹介します。

本システムは、エッジAIカメラと作業判定AIを用いた管理フローをノーコードで作成可能で、従来のソリューションの課題「使いにくさ」や「他現場への横展開の難しさ」を解決いたします。カメラが人や物の動きを正確にモニタリングするため、作業ミスの防止だけでなく、設備の稼働監視など、幅広い用途に活用できます。

「製造時のポカミス」を検知！エッジAIカメラによる組立作業監視

製造現場の組立作業において、部品の取り間違いや手順ミスの不安はありませんか？

こうした課題の解決に貢献する、エッジAIカメラを用いた「作業ミス防止ソリューション」をご紹介します。リアルタイムでミスを検知するため、手戻り発生を未然に防ぐことができます。

エッジAIカメラで実現する、次世代のフードディフェンス＆フードセーフティ

消費者の命と企業のブランドを守る「フードディフェンス」や「フードセーフティ」の取り組みにおいて、当社のエッジAIカメラを活用することで、手洗いや衣服の清掃作業を厳格に管理・記録することが可能です。これにより、意図的な混入リスクを抑止するだけでなく、ヒューマンエラーを確実に回避し、厳しい食品安全体制を実現します。

「同梱物の入れ忘れ」「誤出荷」をストップ！エッジAIカメラによるリアルタイム梱包監視

人の目視だけに頼る梱包作業には限界があります。当社のエッジAIカメラは、梱包作業をリアルタイムで監視し、「同梱物の欠品」や「誤った商品の封入」といったヒューマンエラーを瞬時に検知し、出荷前にストップをかけることができます。品質問題を未然に防ぐことで、企業の信頼性の向上に貢献いたします。

外観検査ソリューション ～製造業の目視検査と過検知をAIで解決～

クロスコンパス社のAI外観検査ソリューションは、人手と時間を要する煩雑な再検査作業を軽減し、過検知による歩留まり低下を改善。さらに熟練検査員の「カン・コツ」をデジタル技術で継承することも可能にします。お客様の現場に寄り添い、共に課題解決に取り組みます。

AMRの注意喚起ソリューション

AMR（自律走行搬送ロボット）の搬送経路における安全性を高めるためのソリューションをご紹介します。センサーなどでAMRの動作を感知、プロジェクターを用いて注意喚起を行い人とAMRの接触事故などを防ぎます。お客様の環境に合わせフレキシブルにシステム構成を検討させていただきます。

プロジェクション型入力システム ～非接触型操作端末ソリューション～

手袋を装着している状態で直接、パソコンやタブレットなどの操作端末を扱えない現場に、壁をタッチパネルであるがごとく使えるソリューションです。壁にシステムで使用している画面を投影、タッチパネルを操作する感覚でシステムの操作が行えるシステムです。

詳細はこちら（丸文Webサイト） :https://www.marubun.co.jp/info/2026/84811/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

展示会に関するお問い合わせ先

Mail：dx_sol@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp