【新商品発売】みずみずしい果実の甘みを楽しめる「すいかスムージー」と「すいかボウル」を7月1日より発売

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：西野 照明）は、Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、「Ｆ＆Ｐすいかスムージー」と「Ｆ＆Ｐすいかボウル」を販売開始することをお知らせいたします。

夏を代表するフルーツであるすいかを主役に、素材本来のおいしさを楽しめる季節限定メニューを開発しました。みずみずしい果実感が楽しめるスムージーと、フレッシュフルーツやグラノーラを合わせたボウルの2種類を展開します。

暑さが続く季節にもさっぱりと楽しめる味わいにこだわり、すいかの自然な甘みやみずみずしさを活かしたメニューに仕上げました。

◼︎すいかスムージー＆すいかボウル

毎年ご好評いただいている夏の定番メニューが、今年も帰ってきました。

すいか本来の甘みとみずみずしさに、ココナッツウォーターのトロピカルな香りをプラス。

スイカは約90％が水分でできているといわれ、ココナッツウォーターには体内の水分バランス維持に関わるカリウムなどの電解質が含まれます。

暑い季節の水分補給にぴったり！ 強い日差しやエアコンで乾燥しがちな夏を心地よくリフレッシュしたい方におすすめ。暑い季節にぴったりの「すいかスムージー」と「すいかボウル」をお楽しみいただけます。

【Ｆ＆Ｐすいかスムージー】

すいか、 ココナッツウォーター、 有機アガベシロップだけのシンプルな組み合わせで作られた「すいかスムージー」は、 すいか本来のみずみずしいさらっとした甘さが人気のスムージー。

暑い夏に、からだの内側から潤いを届けてくれる美容と健康にうれしいスムージーです。

価格：880円＋税（テイクアウト：950円／イートイン：968円）

使用食材：すいか、ココナッツウォーター、有機アガベシロップ

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

【Ｆ＆Ｐすいかボウル】

すいかスムージーをベースに、フレッシュなすいかやライム、スペアミントをトッピングした夏限定のボウルメニューです。

みずみずしい果実の甘みと爽やかな酸味に加え、有機グラノーラの食感、カカオニブのほろ苦さ、有機ココナッツチップスの香ばしさが重なり、さまざまな味わいをお楽しみいただけます。

あざやかな赤色が目を引く、夏らしい一品です。

価格：1,680円＋税（テイクアウト：1,814円／イートイン：1,848円）

使用食材：すいかスムージー、有機グラノーラ、すいか、ライム、スペアミント、カカオニブ、有機ココナッツチップス、有機アガベシロップ

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

※Ｆ＆Ｐすいかボウルは、店内ご利用のみのご提供となります。

※表示価格は税抜価格です。括弧内は税込価格です。

※販売状況により販売期間が変更となる場合があります。

◼︎ Ｆ＆Ｐスムージーについて

Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafeは2013年の創業以来、東京・青山表参道を本店として、日本ではまだ珍しかった本格スムージー専門店の先駆けとして展開してきました。



「ヘルシーファストフード」をコンセプトに、自然素材を使用したつくりたてのスムージーやフードメニューを提供しています。フルーツ本来のおいしさを活かした商品を通じて、毎日の食生活に取り入れやすいウェルネスな選択肢を提案しています。

■店舗情報

Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F

（表参道駅B2出口より徒歩3分）

営業時間：8:00～20:00

※年末年始休業あり

■リンク一覧

ブランドサイト

http://ficoandpomum.com/



オンラインストア

https://ec.fandp.jp/



パートナー加盟店募集ページ

https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-6

■運営会社

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社

代表取締役：西野 照明

所在地：東京都台東区元浅草4-3-2 #701

ホームページ

https://fandp.jp/