◢◤AI時代，変化の時代に求められる「考え方」と「行動力」を育てるコーチング心理学協会、「認知行動コーチング講座」認定プログラムを2026年8月15日・16日に開催！

一般社団法人コーチング心理学協会認知行動療法と認知行動コーチング

変化の時代に求められる「考え方」と「行動力」を育てるコーチング心理学協会、「認知行動コーチ(R)」認定プログラムを2026年8月15日・16日に開催

《【⇒講座の申込はこちらへ】》 :https://www.coaching-psych.com/event/cbc/

一般社団法人コーチング心理学協会は、2026年8月15日（土）・16日（日）の2日間、「認知行動コーチ(R)」認定プログラム（Basic）をオンライン開催いたします。



近年、働き方改革、キャリアの多様化、AI時代の到来により、「正解を探す力」よりも、「自ら考え、柔軟に行動する力」が求められています。

その他のイベント情報 :https://www.coaching-psych.com/event/

本講座では、心理学分野で科学的根拠が豊富な認知行動療法（CBT）と、成長支援を目的とした認知行動コーチングを融合し、日常生活・仕事・教育・福祉・キャリア支援など幅広い分野で活用できる実践スキルを習得します。



なぜ今、「認知行動コーチング」なのか

認知行動療法（CBT）は、世界的に最も研究が進んでいる心理支援アプローチの一つです。



一方、認知行動コーチング（Cognitive Behavioral Coaching）は、その知見を活用しながら、

・目標達成

・行動変容

・自己効力感の向上

・レジリエンス強化

・強みの開発

・バイアスの対処

・前向きな認知再構成法

など、個人や組織の成長支援に活用する実践的な手法として注目されています。

本講座では、問題解決だけではなく、「より良く生きるための思考と行動のデザイン」を学びます。



AI時代に必要な『考える力』『行動する力』を育てる認知行動コーチ(R)養成講座です。

AIには，様々なバイアスもあります。それに対して前向きに検討する力が現代に必要とされています。

受講することで得られる5つのメリット

１. 思考のクセを客観的に理解できる

自動思考や思い込み、認知の偏りを理解し、自分自身の判断力や柔軟性を高めます。

２. 行動できない原因がわかる

行動分析学や行動活性化アプローチを学び、継続的な行動変容を促進します。

３. 認知行動療法の技法，コーチング力・対人支援力が向上する

認知行動コーチングに関わる

・質問（ソクラテス式質問法）

・傾聴

・承認

・提案

のスキルを実践的に習得します。



４. エンゲージメント，モチベーションの向上，レジリエンスと自己効力感を高められる

エンゲージメント（働きがい），失敗や挫折から回復する力を育み、前向きな行動選択を支援します。

５. 仕事・教育・福祉・キャリア支援に活用できる

管理職、人事担当者、教育関係者、カウンセラー、コーチ、医療福祉職など、多様な専門領域で応用可能です。

本講座の特徴

■ 科学的根拠に基づく認知行動アプローチ

■ コーチング心理学とポジティブ心理学を統合

■ ワークシート・カード・ゲームを活用した体験学習

■ 初学者にもわかりやすいイラスト・マンガ教材

■ オンラインでも実践的に学べる少人数制

■ 最新の認知行動コーチング資料を提供

■ 修了後は認定資格取得が可能

カリキュラム概要

【1日目】

認知行動療法と認知行動コーチングの基礎

・認知と行動の成功・失敗傾向チェック

・認知行動療法（CBT）の基礎

・認知療法と理性感情行動療法

・スキーマ療法の基礎

・行動分析学と行動活性化

・カードゲームで学ぶ認知行動アプローチ

【2日目】

認知行動コーチングの実践と応用

・認知行動コーチングの傾聴・質問・承認・提案

・カードとワークシートの活用

・イメージ技法の基礎と応用

・自己効力感を高めるコーチング実践

・レジリエンス向上のための支援技法

認定資格について

講座修了者は、コーチング心理学協会認定

「認知行動コーチ(R)（Cognitive Behavioral Coach）」

として専門認定（Basic）を取得できます。

※「認知行動コーチ(R)」は登録商標です。

こんな方におすすめ

・コーチ

・カウンセラー

・キャリアコンサルタント

・教育関係者

・人事担当者

・管理職

・医療・福祉専門職

・心理学を学びたい方

・自己成長を目指す方

開催概要

【日時】

2026年8月15日（土）～16日（日）9:00～17:30（両日とも）

【形式】

オンライン開催（Zoom）

【参加費】

・1日入門コース：11,000円

・2日間参加コース：22,000円

・資格認定コース：

11,000円＋資格認定費33,000円

認知行動コーチングのガイドブック 翻訳プロジェクト 進行中。





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【主催】

一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/

イベント情報

https://www.coaching-psych.com/event/