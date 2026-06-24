【新発売】エフシーエルよりバイク用フォグとセットで500円お得なフェンダークランプバーが新登場

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年6月より、バイク用フォグランプの取付自由度を高める「フェンダークランプバー」の販売を開始します。

夜道の不安と取付の悩みを解消する新パーツの開発背景

バイクの夜間走行や悪天候時において、視界不良は大きな不安要素です。

エフシーエルではこれまで「バイク用2色切り替えフォグランプ」や「バイク用調光式2色切り替えフォグランプ」を展開し、ライダーの安全な視界確保をサポートしてまいりました。

しかし、車種によってはフォグランプの取付スペースが限られており、理想の位置に装着できないという施工に関する悩みが数多く寄せられていました。

そこで、より自由にお好きなところへ確実な取付を可能にし、夜道や梅雨時期のツーリングの不安を安心へと変えるため、専用の「フェンダークランプバー」を新たに開発いたしました。

自由なカスタムと確実な固定を実現する3つの特徴

1. フェンダーのネジ穴を利用した簡単装着

M8およびM6サイズのボルト径に対応し、カウル付きのバイクや専用の取付スペースがない車種でも、フェンダーのネジ穴を利用して簡単に装着が可能です。

クランプ径は約1インチで設計されており、エフシーエルのバイク用フォグランプと相性良くお使いいただけます。

2. ガタつきを防ぐ専用スペーサーと工具一式を標準同梱

汎用品で起こりがちなネジ穴の隙間による「ガタつき問題」を解消するため、M6専用の30mmスペーサーを4つ同梱しています。これにより、まるで専用設計のように隙間なくカッチリと固定できます。

さらに、必要なボルト、ワッシャー類、2種の六角レンチもすべてセットになっており、届いたその日に愛車のアップグレードが可能です。

3. 愛車のデザインを損なわず、車検対応位置への取付をサポート

シンプルで控えめなデザインを採用し、バイク本来の雰囲気を壊すことなく自然に馴染みます。

また、本製品を使用することで、フォグランプを車検対応の適切な位置へスムーズに導き、妥協のない理想のツアラー仕様へとカスタマイズできます。（※取付位置によっては車検非対応となる場合があるため、装着時は必ずWEB説明書の確認をお願いしております。）

バイク用フェンダークランプバー 商品詳細

フォグランプとのセット購入でお得な発売記念キャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/109_1_0c892b0e753a8cd61fb5bca7baaa8a07.jpg?v=202606241152 ]販売店舗[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/109_2_278f96cf641f608c173ef8caf15d00c6.jpg?v=202606241152 ]

新発売を記念して、「[バイク用] 2色フォグランプ D6」または「【バイク用】【調光/調色】2色フォグランプ ホワイトXイエロー」と、「フェンダークランプバー」を同時にセットでご購入いただくと、通常価格より500円お得になるセット割をご用意しております。

本格的なツーリングシーズンに向けて、より安全で快適なバイクライフの準備をサポートします。

- 2色切り替えフォグランプセット

販売価格：20,380円 →【500円OFF】19,880円

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/109_3_689276236c56c2359b8d4a329746a1e3.jpg?v=202606241152 ]- 調光式2色切り替えフォグランプセット

販売価格：24,200円→【500円OFF】23,700円

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/109_4_a229991df041d931a158568656c5604a.jpg?v=202606241152 ]

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

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信頼光について

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