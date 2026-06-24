Wealthy Design、中小企業向け「Webサイト制作・公開運用環境構築」を開始。制作からAWS公開、AIを活用した更新環境まで一貫支援

Wealthy Design株式会社

2026年6月1日より、Wealthy Design株式会社（所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-37 オフィスサークルN五反田8F、代表取締役：堀越 誠一朗）は、中小企業向け「Webサイト制作・公開運用環境構築」の提供を開始しました。



本サービスは、コーポレートサイトやLPの制作に加え、会社のサービス・理念の整理、採用導線設計、レスポンシブWebデザイン、Next.jsによる静的サイト実装、AWS公開環境構築、CloudFormationテンプレート作成、デプロイスクリプト提供、SEO・Google Search Console初期設定までを一貫して支援するものです。



制作からAWS公開、AIを活用した更新環境まで一貫支援。

公開後も自社で改善し続けられるWebサイトづくりを支援します。



▼ 詳細は以下のサービスページにてご確認いただけます。

https://wealthy-design.com/corporate_site/



また、提供範囲、標準制作費、AWS公開、SEO/GSC初期設定、AIを活用した更新環境を確認できる資料ダウンロードページも用意しています。

▼ 資料ダウンロード：

https://wealthy-design.com/download/

◆ サービスの目的や背景

多くの中小企業では、Webサイトが名刺代わりに存在している一方で、「会社の強みが伝わらない」「サービス内容や理念が整理されていない」「採用候補者に魅力が伝わらない」「公開後の更新や改善が止まってしまう」といった課題があります。



また、Web制作会社にサイト制作を依頼しても、公開後の運用、AWSなどのインフラ、SEO、Google Search Console、自社で更新するためのGitやAI活用環境まで一貫して整備されるケースは限られています。



Wealthy Design株式会社は、これまでのシステム開発、AWSインフラ構築、AI導入支援、エンジニア育成の経験を活かし、制作して終わりではなく、公開後も自社で改善し続けられるWebサイト制作・公開運用環境構築サービスを開始しました。

◆ サービス詳細

「Webサイト制作・公開運用環境構築」は、中小企業のコーポレートサイトまたはLP制作を対象としたサービスです。 主な内容は以下の通りです。

- 会社のサービス、理念、強みの整理- コーポレートサイトまたはLPの構成設計- 採用導線を意識した情報設計- レスポンシブWebデザイン- Next.jsによる静的サイト実装- 自動テストの実装- Git/GitHubアカウント作成、初期設定支援- AI駆動で更新しやすい運用環境の整備- AWS公開環境の構築- CloudFormationテンプレート作成、提供- AWSへのデプロイスクリプト作成、提供- SEO初期設定- Google Search Console初期設定

静的サイトとして構築することで、表示速度、セキュリティ、運用コスト、保守性に優れたWebサイトを実現します。公開後は、ChatGPT、Cursor、Claude Codeなど、お客様が契約するAIツールを活用しながら、自社で文章修正や小さな改善を進めやすい環境を整えます。

◆ サービス料金

標準制作費は60万円を目安にしています。

料金目安は以下の通りです。

- 標準制作費：60万円- ミニマム制作：50万円～- 対象：コーポレートサイト、サービスLP、採用導線を含む小規模サイト- 初回相談：30分無料

標準制作費には、サービス・理念整理、採用導線設計、レスポンシブWebデザイン、Next.jsでの静的サイト実装、自動テスト実装、AI駆動更新環境、Git/GitHub初期設定、AWS構築、CloudFormationテンプレート作成、デプロイスクリプト作成、SEO・Google Search Console初期設定を含みます。



会社情報、原稿、写真素材、サービス内容が整理済みの場合は、制作範囲を調整し、50万円から対応可能です。



※AIツールの契約料、GitHubなどの有料プラン、ドメイン、AWS利用料、有料素材、外部サービス利用料、月額保守は別途となります。

標準制作費に含まれる内容、オプション、公開後の運用イメージは、資料でも確認いただけます。

自社サイトの新規制作・見直しを検討中の企業様は、以下よりサービス資料をご確認ください。

▼ 資料ダウンロード：

https://wealthy-design.com/download/

◆ オプション・運用サポート

必要に応じて、以下のオプションにも対応します。

- ページ追加- 本格的な原稿作成- 写真撮影、素材選定- CMS導入- 問い合わせフォーム連携- GitHub ActionsからS3への自動デプロイ- Amplify Hostingでの公開- 高度なE2Eテスト- チーム向けGit運用支援- 月額保守、相談サポート

標準ではCI/CDは含みませんが、GitHub ActionsからS3への自動デプロイや、Amplify Hostingを活用した公開構成にも対応可能です。



▼ Webサイト制作・公開運用環境構築について、初回30分は無料でご相談いただけます。

https://wealthy-design.com/corporate_site/

◆ 企業紹介

Wealthy Design株式会社は、AWSを中心としたクラウドインフラ構築、Webシステム開発、AI導入支援、AIリスキリング研修、SES・エンジニアリング支援を提供するIT企業です。

「豊かな創造で世界を巻き込む」をコーポレートメッセージに掲げ、技術導入だけでなく、事業課題の整理、仕組み化、人材育成、運用改善までを一貫して支援しています。

今回提供を開始する「Webサイト制作・公開運用環境構築」では、Webサイトを単なる会社案内ではなく、営業、採用、業務改善につながる事業基盤として活用できる状態を目指します。

◆ 企業概要

会社名：Wealthy Design株式会社

事業内容：

・ Webシステム開発

・ AWSを中心としたクラウドインフラ設計、構築、運用

・ AIコンサルティング

・ AIリスキリング研修

・ Webサイト制作・公開運用環境構築

・ SES・エンジニアリング支援

▼ コーポレートサイト：

https://wealthy-design.com/

◆ 今後の展開

Wealthy Design株式会社は、本サービスを通じて、中小企業が自社の強み、サービス、理念、採用情報を正しく伝えられるWebサイトづくりを支援していきます。



今後は、AIリスキリング研修、AIコンサルティング、AWSインフラ支援、システム開発と組み合わせ、Webサイトを単なる会社案内ではなく、営業、採用、業務改善につながる事業基盤として活用できる支援を強化してまいります。



▼ 関連サービスとして、社員向け「AIリスキリング研修」も提供しています。

https://wealthy-design.com/reskilling/

◆ 代表コメント

代表取締役／最高技術責任者 堀越 誠一朗

Webサイトは、作って終わりではなく、会社の考え方やサービスの変化に合わせて育てていくものです。特に中小企業にとっては、会社の強み、理念、採用候補者に伝えたい魅力が整理されているかどうかが、問い合わせや採用にも大きく影響します。



Wealthy Designでは、デザインや実装だけでなく、サービス・理念の整理、AWS公開環境、SEO、AIを活用した更新環境まで一貫して整えることで、公開後も自社で改善し続けられるWebサイトづくりを支援していきます。