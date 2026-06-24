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ものつくり大学と埼玉大学が包括連携協定を締結
ものつくり大学（埼玉県行田市、学長：佐藤勲）は、埼玉大学（埼玉県さいたま市、学長：重原孝臣）と、2026年6月22日付で包括連携協定を締結しました。
本協定は、両大学が有する人的・知的・物的資源を相互に活用し、社会人および学生を対象とした学びの機会の拡充を図るとともに、地域産業・地域社会へのさらなる貢献、さらには国立大学と専門性の高い市立大学それぞれの特性を生かした大学間連携を推進することを目的としています。
◆協定締結の背景
ものつくり大学と埼玉大学はこれまでも、リスキリング教育を推進する「彩の国Komvuxプラットフォーム」や、「彩の国女性研究者・技術者ネットワーク」を通じて、多様な研究者・技術者の活躍推進に向けた取組を進めてきました。
このたびの包括連携協定の締結を契機として、これまでの連携をさらに発展させ、教育・研究・産学連携事業などの各分野において幅広い協力関係を構築していきます。
◆今後の展開
今後、両大学は以下の取組について段階的に検討・推進していきます。
・社会人・企業技術者を対象としたリスキリング教育プログラムの共同実施（「彩の国Komvuxプラットフォーム」の活動推進）
・女性研究者・技術者の相互交流およびキャリア形成支援の実施（「彩の国女性研究者・技術者ネットワーク」の活動推進）
・ものづくり分野における共同研究や産学連携事業の推進
・文部科学省が掲げる「N-E.X.T（ネクスト）ハイスクール構想」に基づく埼玉県の取組（高校生へのSTEAM教育推進やアドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成等）への協力体制の構築
・授業科目の相互活用や学生間交流、教職員のFD・SDの連携実施や施設利用等を通じた相互交流
本協定を通じて、両大学はそれぞれの特色と強みを生かしながら、地域社会の発展と次世代を担う人材の育成に貢献してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 入試・広報本部 企画広報係
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本協定は、両大学が有する人的・知的・物的資源を相互に活用し、社会人および学生を対象とした学びの機会の拡充を図るとともに、地域産業・地域社会へのさらなる貢献、さらには国立大学と専門性の高い市立大学それぞれの特性を生かした大学間連携を推進することを目的としています。
ものつくり大学と埼玉大学はこれまでも、リスキリング教育を推進する「彩の国Komvuxプラットフォーム」や、「彩の国女性研究者・技術者ネットワーク」を通じて、多様な研究者・技術者の活躍推進に向けた取組を進めてきました。
このたびの包括連携協定の締結を契機として、これまでの連携をさらに発展させ、教育・研究・産学連携事業などの各分野において幅広い協力関係を構築していきます。
◆今後の展開
今後、両大学は以下の取組について段階的に検討・推進していきます。
・社会人・企業技術者を対象としたリスキリング教育プログラムの共同実施（「彩の国Komvuxプラットフォーム」の活動推進）
・女性研究者・技術者の相互交流およびキャリア形成支援の実施（「彩の国女性研究者・技術者ネットワーク」の活動推進）
・ものづくり分野における共同研究や産学連携事業の推進
・文部科学省が掲げる「N-E.X.T（ネクスト）ハイスクール構想」に基づく埼玉県の取組（高校生へのSTEAM教育推進やアドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成等）への協力体制の構築
・授業科目の相互活用や学生間交流、教職員のFD・SDの連携実施や施設利用等を通じた相互交流
本協定を通じて、両大学はそれぞれの特色と強みを生かしながら、地域社会の発展と次世代を担う人材の育成に貢献してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 入試・広報本部 企画広報係
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/