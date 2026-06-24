【シリーズ累計2,500万本・売上12.5億円突破！】串カツ田中の名物“無限串第2世代”「土手みそ＆柚子ぽん酢」食べられるのは6月30日（火）まで！

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）が展開する「串カツ田中」は、1本50円(税込55円)の名物”無限串”がシリーズ累計で2,500万本を突破したことをご報告します。

また、今年の1月より販売している「無限土手みそホルモン串」と「無限柚子ぽん酢ホルモン串」は、無限串シリーズの名物化計画によるローテーションに伴い、6月30日(火)をもって販売終了となります。

ありがとう！土手みそ＆柚子ぽん酢！！また逢う日まで！？

2026年1月、大人気だった初代「無限ニンニクホルモン串」からバトンを受け継ぎ、“無限串第2世代”として誕生した「無限土手みそホルモン串」と「無限柚子ぽん酢ホルモン串」。“こってり濃厚”な土手みそと“さっぱり爽快”の柚子ぽん酢といった、真逆の魅力をもつ2種類の無限串は、初代無限ニンニクホルモン串に負けず劣らず、多くの方に支持をいただきました結果、販売から半年で2種類合計1,000万本を突破しました。

そして、初代の「無限ニンニクホルモン串」を合わせたシリーズ累計の売上本数は、なんと2,500万本を突破し、まさに“無限串”は串カツ田中の名物へとなりました。

無限串の人気を支え続けた第2世代の土手みそ、柚子ぽん酢が、6月末をもっていったん役目を終えます。「あの濃厚さをもう一度」「あの爽やかさを最後に」、ぜひこのラスト1週間（※2）で最高の食べ納めをお楽しみください！

（※２）リリース日（6月24日）から換算した日数。

1．無限土手みそホルモン串

“こってり濃厚”の無限串。

人気メニュー「牛すじ土手」などに使用している特製土手みそと、看板メニュー「田中のかすうどん」などで使用している特製出汁を黄金比でブレンドした特製土手味噌タレを使用しています。

みその濃厚な甘みと出汁の旨味が牛ホルモンに絡み合い、抜群の食べ応えを実現しました。甘みと塩味のバランスが絶妙で、お酒が無限に進む濃厚な一本です。

2．無限柚子ぽん酢ホルモン串

“さっぱり爽快”の無限串。

香り高い柚子ぽん酢に、田中の特製出汁を合わせ、ピリッとしたもみじおろしをアクセントに加えました。牛ホルモンの独特な歯ごたえと、柑橘の爽やかな酸味が絶妙にマッチしています。何本食べても食べ飽きないさっぱり&スッキリとした後味で、お酒が進むことはもちろん、ソフトドリンクとも相性抜群の一本です。

商品 詳細

■無限土手みそホルモン串 ／ 無限柚子ぽん酢ホルモン串

※2026年6月30日まで販売

写真上：無限土手みそホルモン串／写真下：無限柚子ぽん酢ホルモン串

■金額

1本50円（税込55円）

■販売店舗

東京ドーム店を除く串カツ田中全店舗

■注意事項

テイクアウト、デリバリーは対応しておりません。

7月1日(水)～はスパイス＆ニンニクが販売開始！

■無限スパイスホルモン串 ／ 無限ニンニクホルモン串

7月からは”ドカンと刺激”の無限スパイスホルモン串と、”ガツンと衝撃”の無限ニンニクホルモン串が登場！

どちらもクセになること間違いなし！乞うご期待！

無限スパイスホルモン串（20本)無限ニンニクホルモン串（20本）

■金額

1本50円（税込55円）

■販売店舗

東京ドーム店を除く串カツ田中全店舗

■注意事項

テイクアウト、デリバリーは対応しておりません。

スパイス＆ニンニクについてはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000598.000027839.html

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社ETOHA LAB