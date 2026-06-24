【株式会社if】法人向け「生成AI研修 実務応用コース２.」提供開始｜社内ナレッジの″組織知″化と、対外発信・契約・AI利用ポリシーの品質・リスク統制を学ぶ応用研修、人材開発支援助成金で最大75%助成

株式会社if

株式会社if（東京都中野区）は2026年6月19日、「Tech Mentor 法人研修」の新コースとして、法人向け「生成AI研修 実務応用コース２.」の提供を開始しました。本コースは、実務応用コース１.（または同等）の修了者を対象に、業務フローの半自動化で築いた仕組みを「組織知」として根付かせるナレッジ運用と、対外発信・契約・公募・AI利用ポリシーまでを証跡管理で統制する品質・リスク統制を、実務ケースに沿って習得する中級～上級向けの応用研修です。個々の業務でAIを「使える」段階から、組織でAIを安全かつ継続的に回す仕組みを設計・運用できる人材育成を狙いとしています。オンライン／オフラインに対応し、受講期間は3ヶ月。人材開発支援助成金の対象で、最大75%助成が適用された場合の自己負担額の一例は74,500円～（税込）です。

概要

なぜ今、ナレッジの「組織知化」と対外発信・法令対応の品質・リスク統制が必要か

- 対象：実務応用コース１.（または同等の業務フロー設計スキル）を習得済みの方／社内のナレッジ管理・FAQ運用・AIアシスタント展開を仕組み化したい方／対外発信・契約・AI利用ポリシーなど品質統制を体系化したい方（レベル：中級～上級）- 学べること：組織知を構築するナレッジ運用（FAQ・マニュアルのPDCA更新フロー）／AIアシスタント（Claude Skills）の組織展開／対外発信・契約の品質管理（AI一次整理＋人の最終判断）／AI利用ポリシーと証跡管理- 構成：全3回（導入セッション＋応用講座３.「組織知を構築する（ナレッジ運用と精度）」＋応用講座４.「品質とリスクを統制する（運用の型と証跡）」）- 学習時間：eラーニング約10.5時間- 扱うツール：Claude（Claude Skills・プロジェクト）・NotebookLM・Notion・Google Apps Script ほか、ケースに応じた生成AIツール- 形態：オンライン／オフライン- 受講期間：3ヶ月- 料金：298,000円（税込）／助成金適用後 74,500円～（税込）- 助成：人材開発支援助成金で最大75%助成

個々の業務で生成AIを使えるようになった次の課題は、作ったFAQ・マニュアルやAIアシスタントを組織知として定着させることと、対外発信・契約・公募などの法令・リスクの一次チェックを仕組み化することです。多くの現場では「作ったマニュアルが属人化・陳腐化し、PDCA型の更新が回らない」「対外発信や契約・公募の法令チェックが担当者依存」「AI利用ポリシーや証跡管理が未整備のまま社内利用が広がっている」という段階にとどまりがちです。生成AIの活用を組織で継続させるには、ナレッジを継続更新する運用と、公開前の一次監査・適法性チェック・証跡管理といった品質・リスク統制の仕組みが欠かせません。本コースは、実務応用１.で身につけた業務フロー設計の先に、組織知の定着とAI利用の品質・リスク統制を自社で設計・運用できる状態をつくることを狙いとしています。

「生成AI研修 実務応用コース２.」とは：組織知の定着と品質・リスク統制を実務ケースで学ぶ

生成AI研修 実務応用コース２.は、社内ナレッジを組織知として根付かせる運用（応用講座３.）と、対外発信・契約・公募・AI利用ポリシーを証跡管理で統制する品質・リスク統制（応用講座４.）を、実務ケースに沿って習得する中級～上級向けの応用研修です。ナレッジDBの運用設計、AIアシスタント（Claude Skills）の組織展開、対外発信のAI監査、契約・補助金・AI利用ポリシーの運用設計まで、組織でAIを安全に回す仕組みを手を動かして学びます。

研修内容：組織知の構築（応用講座３.）と品質・リスクの統制（応用講座４.）の全3回

- 導入セッション：コース２.の全体像（ナレッジ運用と精度／運用の型と証跡の2軸）と、共通成果物・セキュリティ方針を共有

応用講座３.：組織知を構築する（ナレッジ運用と精度）

- ナレッジDBの運用設計：NotebookLM・Claudeプロジェクトを活用し、FAQ・マニュアルをPDCA型で継続更新するナレッジDBを設計- オンボーディング手引きの自動組立：部署・ロール情報から配属手引きと完了チェックリストを自動生成（Docs→Notion）- 複数データからの評価・スクリーニング標準化：要点抜粋から評価表・面談優先度案をAIで下書き（最終判断は人）- カスタムAIアシスタントの設計と運用（Claude Skills）：再利用可能なAIアシスタントを設計・共有・改善- Skills×ナレッジの自動更新運用と品質管理：Skillsとナレッジを統合し、使うほど賢くなる運用を構想

応用講座４.：品質とリスクを統制する（運用の型と証跡）

本コースの特長：組織知化・AIアシスタント組織展開・対外発信の一次統制・証跡管理

料金と助成金：人材開発支援助成金で最大75%助成

- 社外発信リスクのAI監査運用：SNS・プレスリリース等の対外発信を、公開前にAIが一次監査- 対外開示の適法性チェック：景表法・ステマ規制・薬機法など、対外開示文書の適法性をAIが一次チェック- 公募要領・補助金申請書の要件合致チェック：要件を構造化抽出し、提出前に一括チェック- 契約の作成～見直しの一連フロー（法改正対応）：条項ライブラリ・相手案レビュー・法改正差分・版管理・承認まで設計- AI利用ポリシーの策定と運用：AI新法・EU AI Act等を踏まえ、自社のAI利用ポリシーと証跡管理の運用体制を設計- ナレッジを組織知に：属人化・陳腐化しがちな社内知見を、NotebookLM等でPDCA型に継続更新する運用を設計- AIアシスタントを組織展開：Claude Skillsで再利用可能なAIアシスタントを設計・共有・改善し、属人ノウハウを組織知へ転換- 対外発信・契約を公開前に一次統制：対外発信・開示文書を景表法/ステマ規制/薬機法等の観点でAIが一次監査- 法務・コンプラ・証跡まで：契約フロー（法改正対応）・補助金要件チェック・AI利用ポリシー策定（AI新法・EU AI Act）を証跡管理として設計- 最終判断は人：AIは下書き・一次チェックを担い、意思決定は人が行う前提で設計- 通常価格：298,000円（税込）- 助成金適用後：74,500円～（税込）（最大75%助成が適用された場合の自己負担額の一例）- 助成率：最大75%助成（人材開発支援助成金）- 助成金の申請手続きサポートあり（無料相談にて対応）

※助成金の活用には所定の要件・審査があります。助成率・適用可否・金額は企業ごとの区分や要件により異なり、上記74,500円～は最大助成が適用された場合の一例です。助成金の受給を保証するものではありません。 詳細はお問い合わせください。

よくある質問（FAQ）

Q. 受講に必要な前提はありますか？

A. 本コースは中級～上級向けのため、基礎・実践・実務応用１.の修了（または同等の理解）と、生成AIツール（ChatGPT／Claude／Gemini等）の基本操作の習得を前提としています。前提に不安がある場合は、無料相談で受講可否をご案内します。

Q. 「実務応用コース１.」とは何が違いますか？

A. 実務応用コース１.は、データ駆動型の施策設計・複数業務の連携自動化・提案資料作成・業務フローの標準化など、業務フロー全体の半自動化に重点を置いた応用コースです。本「実務応用コース２.」は、１.で築いた仕組みを「組織知」として定着させるナレッジ運用（応用講座３.）と、対外発信・契約・AI利用ポリシーを証跡管理で統制する品質・リスク統制（応用講座４.）に重点を置き、組織でAIを安全かつ継続的に回し続ける仕組みづくりを学びます。

Q. 人材開発支援助成金は使えますか？助成後の自己負担はいくらですか？

A. 人材開発支援助成金の対象です。最大75%助成が適用された場合、自己負担は74,500円～（税込）が目安となります（要件・審査により金額は変動し、受給を保証するものではありません。申請手続きのサポートあり）。

申込・お問い合わせ

- 無料相談（30～60分）／資料請求を受付中です。- 研修詳細：https://biz.tech-mentor.dev/ai-training/practical-2- お問い合わせ：support@if-tech.co.jp

＜報道関係者向けお問い合わせ先＞ 株式会社if 広報担当／ E-mail：support@if-tech.co.jp

株式会社if について

株式会社if（イフ）は、「テクノロジーで誰もが創造できる世界へ」をビジョンに掲げ、「Tech Mentor」ブランドを通じてIT人材育成・生成AI人材育成・法人向けリスキリング研修を提供しています。研修にとどまらず、企業の生成AI活用を戦略立案から構築・教育・実践まで一気通貫で伴走支援しています。

会社概要

- 会社名：株式会社if- 代表者：代表取締役 伊藤保幸- 設立：2021年1月- 所在地：東京都中野区野方 2-17-1- メール：support@if-tech.co.jp- 会社ホームページ：https://if-tech.co.jp/- 株式会社ifの事業内容：- - プログラミング学習サービス『Code Lesson』運営：https://code-lesson.com- - プログラミング教育スクール『Tech Mentor』運営：https://tech-mentor.dev- - 法人研修事業：https://tech-mentor.dev/business- - 人材紹介事業：https://tech-mentor.dev/agent- - 受託開発事業：https://if-tech.co.jp/entrusted_development- - 生成AI事業：https://tech-mentor.dev/business/tob_generative-ai/- - SES事業：https://if-tech.co.jp/ses/