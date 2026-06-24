HA-LU代表取締役CEO・岡春翔が「ad:tech tokyo 2026」に登壇決定！

株式会社HA-LU

2026年10月21日（水）～23日（金）に東京ミッドタウン、ザ・リッツ・カールトン東京で開催される日本最大級のマーケティングカンファレンス「ad:tech tokyo 2026」に、株式会社HA-LU 代表取締役CEO・岡春翔が登壇することが決定いたしました。

ショートコンテンツを起点としたIP開発やα・Z世代マーケティング、SNS時代におけるコンテンツ戦略について、HA-LUならではの視点を発信いたします。ぜひご注目ください。

■ プロフィール

株式会社HA-LU 代表取締役CEO 岡 春翔

2000年生まれ。自身のSNS総フォロワーは50万人超。2024年にショートドラマレーベル「HA-LU」を設立。

運用SNSアカウント総再生数10億回・総フォロワー40万人を超え、近年では国内外へ展開を広げている。鈴木おさむ氏、yutori片石氏、サイバーエージェント・キャピタル、ブーストキャピタル、スタートアップファクトリーらから資金調達を実施。

2025年4月、『カンブリア宮殿』20周年回に起業家として最年少出演。Forbes 30 Under 30 Asia 2025選出。そのほか、『渋谷アオハル2.0祭』総合プロデュースや、NewsPicks『The UPDATE』出演なども行う。

■ 「ad:tech tokyo 2026」登壇概要（予定）

・イベント名：ad:tech tokyo 2026

・会期：2026年10月21日（水）～23日（金）

・会場：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京

・登壇日程・セッション内容：後日発表予定

・公式サイト：https://adtech-tokyo.com/ja/

■ ad:tech tokyoについて

「ad:tech tokyo」は、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各都市で開催されるグローバルカンファレンス「ad:tech」の日本版として2009年にスタートした、日本最大級のマーケティングカンファレンスです。

国内外のマーケター、広告主、クリエイター、メディア関係者が集結し、マーケティングやテクノロジーの最前線を議論する業界屈指の国際イベントとして知られています。

公式スピーカーには、国内外のトップ企業やブランドのマーケティング責任者、クリエイター、経営者らが名を連ねており、登壇自体が業界内で大きな注目を集めています。

■ 株式会社HA-LUについて

数分で心が夢中になる、ショートドラマレーベル「HA-LU」。

次世代のクリエイターが集い、アオハルをアップデートする ”青春2.0” を繰り広げ、誰もが夢中になるショートドラマを世の中に生み出すショートドラマレーベル。

「非常識なムーブメントを起こす」ことをミッションに掲げ、2024年4月に設立。"ワカモノの感性 / 等身大" を軸に、誰しもが持っているアオハルをアップデートし続け、自由な「青春2.0」を創り出す。日本発、HA-LU発、そしてワカモノ発で、数分で心が夢中になるショートドラマを世界へ―。

会社名 ： 株式会社HA-LU

所在地 ： 東京都港区赤坂7-4-7 シェ・イレーヌビル 2F

代表者 ： 岡 春翔

設立 ： 2024年4月30日

サイト ： https://ha-lu.jp

公式 Instagram ： https://www.instagram.com/halu.japan/

公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@halu_gakuen

■ お問合せ先

株式会社HA-LU 広報

メール pr@ha-lu.jp