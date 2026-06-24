株式会社エンビプロ・ホールディングス

株式会社エンビプロ・ホールディングス（本社：静岡県富士宮市、東証スタンダード、証券コード：5698、以下「当社」）のグループ会社が協力した、株式会社ノーリツの「給湯器リサイクル事業」プロモーション動画が公開されました。本動画には当社担当者が出演し、資源循環の推進と障がいのある方々の就労支援を両立する取り組みについて語っております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nFOpEr3MYy0 ]

このたび公開された株式会社ノーリツのプロモーション動画では、同社の給湯器リサイクル事業の取り組みが解説されております。その中で、分解・リサイクル工程を担うパートナー企業として当社グループが取り上げられ、担当者が環境と福祉の連携スキームやその意義についてコメントを寄せています。

当社は「持続可能社会実現の一翼を担う」というミッションのもと、戦略コンセプト「サーキュラーエコノミーをリードする」を掲げ、グループ連携による一貫したリサイクル体制を構築しています。本件における当社グループの役割は以下のとおりです。

株式会社アストコ（手分解・福祉）

障がいのある方々が、機械による一括選別が難しい複雑な給湯器を、手作業で丁寧に分解・分別しています。高精度なリサイクルの前段階を担うとともに、「社会の役に立つ」やりがいや笑顔を生み出しています。

株式会社エコネコル（回収・高度再資源化・環境）

使用済み給湯器の回収をはじめ、手分解により精緻に分別された素材などを引き受け、長年培ってきた高度な選別技術により、高品質なリサイクル原料として社会へ再供給しています。

当社のタグライン「回れ、巡れ、喜び」が示すとおり、当社グループが推進する環境と福祉をつなぐリサイクルは、「モノの循環」と「人の喜び」を同時にもたらすものです。ぜひ、公開された動画を通じて、その取り組みの一端をご覧ください。

当社グループは今後もパートナーシップを深め、環境保全と多様な人材の活躍を推進してまいります。

動画概要

動画公開日：2026年6月1日

媒体：ノーリツチャンネル公式YouTube

URL：https://youtu.be/nFOpEr3MYy0

※当社担当者のコメントは「3:45頃～4:10頃」に収録されております。

会社概要

株式会社エンビプロ・ホールディングス

（１）所在地 ：〒418-0075 静岡県富士宮市田中町87番地の1

（２）代表者 ：代表取締役社長 佐野文勝

（３）事業内容：傘下事業会社（総合リサイクル、トレーディング、障がい福祉、

サステナビリティコンサルティング他）の経営管理、並びにそれに付帯する業務

（４）資本金 ：15億8,021万5,276円

（５）設立 ：2010年5月

（６）上場 ：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：5698）

（７）グループ：連結子会社11社（孫会社含む）、持分法適用関連会社2社

（８）URL ：https://www.envipro.jp/