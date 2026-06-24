Amazon卸事業の業務を半自動化するAPI連携ツール「SynapseVendor（シナプスベンダー）」をリリース

株式会社infonerv「SynapseVendor（シナプスベンダー）」をリリース

株式会社infonerv（東京都千代田区、代表取締役：江田研人）は、Amazonへ商品を卸すメーカー・卸売業者向けに、Amazon Vendor Central（ベンダーセントラル）業務をAPI連携で半自動化するクラウドサービス「SynapseVendor（シナプスベンダー）」を、2026年6月12日より正式に提供開始いたします。

事前出荷通知・請求書作成・POダウンロード・出荷予定送信といった、日々繰り返される定型業務を自動化することで、導入企業の業務効率化と請求精度の向上を支援します。先行導入いただいた関西の卸事業者様では、毎月110時間以上の工数削減と、請求漏れの解消を実現しています。

▼SynapseVendor サービスサイト

https://www.synapse-vendor.com/

開発の背景

Amazonに商品を直接卸すメーカー・卸売業者は、注文の受領から出荷通知、請求までの一連の業務を、Amazonが提供する管理ツール「Vendor Central」上で行う必要があります。

しかし、その運用現場では次のような課題が生じていました。



- 単純作業の反復：ベンダーグループ・届け先ごとに同じ操作を繰り返す必要があり、出荷通知だけでも月150回近い手作業が発生するケースがある

- 個別対応の難しさ：数千社が利用する共通ツールのため、各社の運用に合わせた柔軟な調整が難しい

- EDI／API活用のハードル：技術的な専門知識に加え、Amazon側との調整・テストが必要で、自社単独での導入は容易ではない



当社はこうした現場の負担に着目し、Vendor Central業務をAPI連携によって自動化する「SynapseVendor」を開発しました。

「SynapseVendor」の特長

1. 4つの主要機能でVendor Central業務を自動化[表: https://prtimes.jp/data/corp/77888/table/43_1_a9c6b3fbffb640791c31448373502e76.jpg?v=202606241152 ]



各機能は独立しており、必要な機能だけを選んで導入できます。

2. Amazon社との調整・疎通テストも代行

API活用には技術的なハードルに加えてAmazon側との調整が必要ですが、SynapseVendorではこれらのコミュニケーションや疎通テストを当社が代行。導入企業の工数を最小限に抑えます。

3. スモールスタート可能な料金体系

必要な機能だけを選べるモジュール型の料金体系を採用。初期費用は1機能あたり25万円から、月額費用は5万円から導入できます。

導入事例

先行導入いただいた事業者様では、以下の効果が確認されています。



- 毎月110時間以上の工数削減：人手で繰り返していた作業を大幅に圧縮

- 請求漏れの解消：出荷実績ベースの自動請求により、請求精度が向上

提供開始日・料金

- 提供開始日：2026年6月24日-

- 初期費用：1機能あたり25万円（全機能一括導入の場合は90万円）

- 月額費用：基本料＋利用機能数に応じた従量制（最低5万円／月～）

- 導入期間の目安：お申し込みから運用開始まで約1～2ヶ月



※ 料金は、ご利用のベンダーグループ数・月間PO数などの規模に応じて変動します。詳細はお問い合わせください。

今後の展開

当社は今後、対応業務の拡大や他システムとの連携強化を進め、流通・製造・資源調達を含めたサプライチェーン全体に携わる事業者の業務効率化をさらに支援してまいります。

本サービスに関するお問い合わせ先

SynapseVendor 担当窓口Email：contact@synapse-vendor.com

会社概要

株式会社infonervは、アカデミアの最先端で活躍するメンバーを中心に創業されたAIスタートアップです。東京大学先端科学技術研究センター先端物流科学寄付研究部門にて特任准教授を務める江崎貴裕を中心に優秀な人材が集まり、在庫を抱える事業者の課題を解決するデータソリューションを提供しています。

主力事業である自動発注AI「α-発注」は、国内外の大規模事業者から中小規模事業者まで、卸・小売・製造の各業種の幅広いお客様にご利用いただいています。

名称 ： 株式会社infonerv

代表者 ： 代表取締役 江田 研人

所在地 ： 〒101-0048 東京都千代田区神田司町２丁目１０－４ ４階

設立 ： 2021年4月1日

事業内容 ： AI・ソフトウェア事業

企業サイト ： https://infonerv.com/