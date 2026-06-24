追手門学院大学が創立60周年を記念した学生対象のキャンペーンを実施 ― 学友会追風が企画、食堂や書店で「60円」や「60％引き」

追手門学院大学が創立60周年を記念した学生対象のキャンペーンを実施 ― 学友会追風が企画、食堂や書店で「60円」や「60％引き」