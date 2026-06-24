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追手門学院大学が創立60周年を記念した学生対象のキャンペーンを実施 ― 学友会追風が企画、食堂や書店で「60円」や「60％引き」
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）の学生自治組織「学友会追風（おいかぜ）運営委員会」は、2026年の大学創立60周年を記念し、在学生を対象としたキャンパス内での記念キャンペーンを開催する。2026年6月から2027年1月までの期間（8月・9月の夏季休暇期間を除く）に各月1週間ずつ、学内食堂の定食やカフェセットを「60円」の特別価格で提供するほか、学内書店での「60%OFFキャンペーン」を順次展開する。なお、この連携企画は、学内で店舗を運営する株式会社フジオフードシステムおよび株式会社紀伊國屋書店の協力も得て実現した。
2017年に設立された学友会追風運営委員会は、追手門学院大学の全学生が会員となる学生自治組織で、学生支援や大学の活性化に繋がる活動を主体的に行っている。
今回のキャンペーンは「追風」が企画・立案し、学内で学生食堂および「OGカフェ」を運営する株式会社フジオフードシステム、学内書店を運営する株式会社紀伊國屋書店の協力も得て実現した。
《創立60周年記念キャンペーン 実施内容》
■学生食堂（安威キャンパス・総持寺キャンパス）
【名称】 60周年記念定食
【対象】 追手門学院大学の在学生限定
【価格】 60円（通常売価 550円）
【限定食数】
1日205食限定（総持寺キャンパス：150食＋α ／ 安威キャンパス：50食＋α）
【実施日程】
2026年6月22日（月）〜6月26日（金）
7月13日（月）〜7月17日（金）
10月5日（月）〜10月9日（金）
11月9日（月）〜11月13日（金）
12月7日（月）〜12月11日（金）
2027年1月12日（火）〜1月14日（木）
■OGカフェ（総持寺キャンパス）
【名称】 60周年記念セット
【対象】 追手門学院大学の在学生限定
【価格】 60円（通常売価 550円相当）
【内容】
既存ドリンクメニュー（Sサイズのみ）から1つ ＋ パウンドケーキ ＋ チョコフィナンシェ
【限定食数】
1日50食限定
【実施日程】
2026年6月29日（月）〜7月3日（金）
10月12日（月）〜10月16日（金）
11月23日（月）〜11月27日（金）
12月14日（月）〜12月18日（金）
2027年1月18日（月）〜1月19日（火）、1月25日（月）
■紀伊國屋書店（学内店舗）
【内容】
対象商品を「60％OFF」とするキャンペーンを実施
【実施日程】
2026年6月15日（月）〜6月19日（金）
7月6日（月）〜7月10日（金）
10月19日（月）〜10月23日（金）
11月4日（水）〜11月6日（金）
11月30日（月）〜12月4日（金）
2027年1月5日（火）〜1月8日（金）
※11月2日（月）は学園祭当日のため授業なし、11月3日（火）は祝日のため。
（関連記事）
・追手門学院大学が開学60周年記念事業を展開 ― 9月9日に記念シンポジウムを開催するほか、新聞広告掲載や特設サイト設置などを実施（2026.06.01）
https://www.u-presscenter.jp/article/126398
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今回のキャンペーンは「追風」が企画・立案し、学内で学生食堂および「OGカフェ」を運営する株式会社フジオフードシステム、学内書店を運営する株式会社紀伊國屋書店の協力も得て実現した。
《創立60周年記念キャンペーン 実施内容》
■学生食堂（安威キャンパス・総持寺キャンパス）
【名称】 60周年記念定食
【対象】 追手門学院大学の在学生限定
【価格】 60円（通常売価 550円）
【限定食数】
1日205食限定（総持寺キャンパス：150食＋α ／ 安威キャンパス：50食＋α）
【実施日程】
2026年6月22日（月）〜6月26日（金）
7月13日（月）〜7月17日（金）
10月5日（月）〜10月9日（金）
11月9日（月）〜11月13日（金）
12月7日（月）〜12月11日（金）
2027年1月12日（火）〜1月14日（木）
■OGカフェ（総持寺キャンパス）
【名称】 60周年記念セット
【対象】 追手門学院大学の在学生限定
【価格】 60円（通常売価 550円相当）
【内容】
既存ドリンクメニュー（Sサイズのみ）から1つ ＋ パウンドケーキ ＋ チョコフィナンシェ
【限定食数】
1日50食限定
【実施日程】
2026年6月29日（月）〜7月3日（金）
10月12日（月）〜10月16日（金）
11月23日（月）〜11月27日（金）
12月14日（月）〜12月18日（金）
2027年1月18日（月）〜1月19日（火）、1月25日（月）
■紀伊國屋書店（学内店舗）
【内容】
対象商品を「60％OFF」とするキャンペーンを実施
【実施日程】
2026年6月15日（月）〜6月19日（金）
7月6日（月）〜7月10日（金）
10月19日（月）〜10月23日（金）
11月4日（水）〜11月6日（金）
11月30日（月）〜12月4日（金）
2027年1月5日（火）〜1月8日（金）
※11月2日（月）は学園祭当日のため授業なし、11月3日（火）は祝日のため。
（関連記事）
・追手門学院大学が開学60周年記念事業を展開 ― 9月9日に記念シンポジウムを開催するほか、新聞広告掲載や特設サイト設置などを実施（2026.06.01）
https://www.u-presscenter.jp/article/126398
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/