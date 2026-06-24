「宅建Jobエージェント」を運営するヘイフィールドがサカイ引越センターと業務提携

株式会社ヘイフィールド

不動産業界・建設業界特化型の転職エージェントサービスを運営する株式会社ヘイフィールド（本社：東京都渋谷区、設立：2019年、代表取締役：黒川 一徳、以下「ヘイフィールド」）と株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市、設立：1971年、代表取締役社長：田島 哲康、以下「サカイ引越センター」）は、両社の顧客基盤およびサービス特性を活かし、不動産会社への採用支援を目的とした業務提携を開始しました。

業務提携の背景と目的

サカイ引越センターは数多くの不動産会社と提携しており、提携先の不動産会社とその顧客に対して引越し関連サービスを提供しています。

ヘイフィールドは、不動産・建設業界に特化した転職エージェントサービスを中心に、不動産業界向けの求人情報サイトや人材派遣サービスを展開。

不動産業界特化の転職エージェントサービスである「宅建Jobエージェント」は、累計登録者数15万人以上（2026年1月時点）、契約企業数は2,200社以上にのぼります。

今回、サカイ引越センターの提携先不動産会社において、人材採用に課題を抱える企業が一定数あることを背景として業務提携に至りました。

本提携により、ヘイフィールドはサカイ引越センターが提携している不動産会社に対して、不動産業界特化型の転職エージェントサービス「宅建Jobエージェント」による採用支援サービスの提供を開始。

ヘイフィールドは、不動産業界への転職希望者をサカイ引越センターの提携先不動産会社へ紹介します。

今後の展望

本提携を通じて、不動産会社の人材採用における選択肢を広げ、業界における採用課題の解決に貢献していきます。

企業紹介

〇株式会社ヘイフィールド

株式会社ヘイフィールドは、「機会をつくり、人生をもっとプラスに。」をミッションに掲げ、不動産・建設業界を対象に人手不足を解決する人材サービスを展開。

主力事業である「宅建Jobエージェント」は、不動産業界特化の転職エージェントサービスとして利用者数・転職支援実績(累計)No.1*となっています。（*2024年6月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

会社名：株式会社ヘイフィールド

設立：2019年4月

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-23-23 恵比寿スクエア５F

代表者：代表取締役 黒川 一徳

事業内容：人材サービス事業・インターネットメディア事業

ホームページ：https://hayfield.jp/(https://hayfield.jp/)

＜運営サービス＞

宅建Jobエージェント：https://takken-job.com/(https://takken-job.com/)

建設ワークキャリア：https://kensetsu-workcareer.com/(https://kensetsu-workcareer.com/)

不動産ジョブ：https://fudosan-job.com/(https://fudosan-job.com/)

宅建Jobスタッフィング：https://takken-job.com/staffing/(https://takken-job.com/staffing/)

〇株式会社サカイ引越センター

「まごころこめておつきあい」をモットーに、引越サービスを展開。

「新生活応援グループ」として、引越運送にとどまらず、電気工事、リユース、クリーンサービスなどグループ連携でトータルサポートを行っています。

会社名：株式会社サカイ引越センター

設立：1971年11月

所在地：大阪府堺市堺区石津北町56番地

代表者：代表取締役社長 田島 哲康

事業内容：引越運送、引越付帯サービス業務

ホームページ：https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/(https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/)