1μm(ミクロン)の世界が、半導体・医療・自動車・航空宇宙業界を支える！全国の町工場・中小企業の職人たちが持ち寄る「ミクロン技術」最前線

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて「第38回 ものづくり ワールド [東京]」を開催します。

生成AIの拡大、半導体の重要性の高まり、医療機器の安定供給、自動車・宇宙産業の構造変化――。世界の産業地図が塗り替わるなか、競争力の土台として存在感を増しているのが、部材・部品・精密加工を担う日本の町工場・中小企業です。2026年版ものづくり白書*でも、不確実性を増す対外環境への対応や、AI・デジタル技術の活用、人材確保・技能継承の重要性が示されました。半導体・医療・自動車・航空宇宙を支える“見えない主役”たちの技術は、いま改めて注目されるべき日本のものづくり基盤のひとつです。

その最前線を支えているのが、表からは見えにくい“ミクロン単位の精度”を磨き上げてきた、全国の中小メーカー・職人たちです。いま世界が求めているのは、速さだけでも、安さだけでもない。高い信頼性、安定供給、そして代えのきかない加工精度です。日本各地の町工場・中小企業が積み重ねてきた“見えない技術”は、先端産業の競争力を足元から支える強みといえます。

今年で38回目の開催を迎える「ものづくり ワールド [東京]」には、全国各地から中小企業・町工場を含む多彩な出展企業が集結します。日本のものづくりを支える職人たちの匠の技を、目の前で体感できる貴重な機会です。

*参考：経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2026年版ものづくり白書(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2026/index.html)」

出展製品 紹介（※一部抜粋）

米粒も髪の毛も一刀両断！産業用刃物メーカーが行う切断革命

刃先の尖りをナノレベルでコントロール可能。切断する対象に合わせた最適な刃先形状をプロデュースし、常に高精度な「切断力」を提供します。自動車、医療、半導体、電子部品、航空機、食品、繊維産業などなど、ありとあらゆる産業に対応します。

【 企業名：(株)ファインテック 小間番号：E15-44 】【福岡県】

ミクロンの最高峰を目指して。マイクロニードル試作品加工実績 日本一

「加工精度±0.001mm」を合言葉に、日々技術向上に取り組んでいる企業。美容、医療分野で活躍が期待される『マイクロニードル』において、今日までに製作した試作サンプル数は500種類以上の実績があります。

【 企業名：Ｙ-MOLD(株) 小間番号：E16-47 】【長野県】

米粒より小さい極小はさみ！削りを極めた技術集団

医療分野では【手術支援ロボット】の構成部品を数多く製作しているほか、現役の歯科医師と共同開発した舌側歯列矯正器具が日本を含め５か国で特許を取得するなど、最先端分野に向けた金属切削加工を手掛けるプロフェッショナル集団です。

【 企業名：キリシマ精工(株) 小間番号：E39-23 】【鹿児島県】

近年、ヒューマノイドなどで注目されている 極小波動ギヤに注力

金属、樹脂ともに切削加工にて高精度で波動ギヤを作製できます。最小外径はφ3.5、歯形はモジュール換算で0.035から加工可能。自動車、建設機器、事務機器、防衛車両、一般産業機器向け精密歯車の製作を行っています。

【 企業名：アスカ工業(株) 小間番号：E35-46 】【神奈川県】

東京都大田区で70年以上にわたり培ってきた切削・マシニング加工の技術力

半導体・産業機械・重電・インフラ関連など幅広い分野の製品づくりを支えています。若い世代が増え平均年齢は28歳と町工場としてはかなり若い人材が揃っており、世界三大デザイン賞の一つも受賞した実績も持っています。

【 企業名：(株)極東精機製作所 小間番号：E10-32 】【東京都】

プリズム技術においては「世界のトップランナー」を誇る 日本の開発製造メーカー

創業から70年来、積み重ね培ってきた光学部品の研磨技術により、１辺1ｍｍからの極小プリズムの製造を可能にしました。 医療分野や通信分野など、光学部品の小型化が求められる中、ニーズに合った製造を行います。

【 企業名：(株)三井光機製作所 小間番号：E6-32 】【東京都】

0.02mmの極小径穴もズレなく・歪みなく正確に

放電加工を中心とした微細・高精度加工の専門メーカー。最小径0.02mmの細穴放電加工、ワイヤー径0.02mmの極細線ワイヤーカット加工など、ミクロン精度が求められる領域で“できないをできる”に変える技術力を提供。半導体・電子部品などあらゆる分野で多くの実績を持っています。

【 企業名：(株)ナムテクノ 小間番号：E2-55 】【岐阜県】

超微細穴形状を実現！プラスチック成形のプロ

高難易度であるセラミックス射出成形にて超微細穴形状Φ0.12（120ミクロン）を実現。 微細形状でも耐えられる金型技術や、特殊素材の成形ノウハウを持っています。その他にも、0.1g単位の細かな部品から最大約2.5kgの大型パーツまで、さまざまな大きさの射出成形に対応しています。

【 企業名：三行合成樹脂(株) 小間番号：E 24-38 】【新潟県】

国内唯一の専門メーカー：スクロウェーブスプリングのパイオニア

省スペース化・軽量化に貢献するスクロウェーブスプリング（ばね）は、規格にとらわれない柔軟な設計対応を強みとしており、その自由度の高さから自動車業界をはじめ、多様な業界で採用されています。機械の性能と安全性を支える“縁の下の力持ち”として、ものづくりの基盤を支えています。

【 企業名：(株) MAENI 小間番号：E40-9 】【神奈川県】

■取材のご案内（事前申込制）

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https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/media/press-registration.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/media/press-registration.html?utm_campaign=prtimes_260624&utm_medium=other&utm_source=other)

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります

・会期前日(6月30日)の取材につきましても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合もございます

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、

ぜひお気軽にご連絡ください

本展では、以下のような取材が可能です。

・フィジカルAI、AIロボティクス、自動化・省人化など、製造業の最新トレンドの取材

・3Dプリンタ活用の最前線取材（LEXUS LC500純正部品への国内初採用事例 など）

・ヒューマノイド・医療ロボット・内視鏡を支える、全国の町工場の「匠の技」の取材

・注目テーマのセミナー取材（ファナック・安川電機・エヌビディア などが登壇）

・主催者インタビュー、出展社ブース取材、来場者インタビュー、会場風景の撮影

開催概要

展示会名：第38回 ものづくり ワールド［東京］

会期：2026年7月1日(水)～3日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（全館使用して開催）

主催：RX Japan合同会社

出展社数：2,000社（予定） 来場者数：約70,000名（見込み）

入場：無料（事前の来場登録が必要）

公式Web： https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260624&utm_medium=other&utm_source=other)

会場レイアウト図：