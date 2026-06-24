【開催報告】 元日本代表・大林素子氏＆辻知恵氏が子どもたちに直接指導！初めてでも楽しめる「バレーボールフェスタ」を八王子で開催

株式会社サンキョウテクノスタッフ

株式会社サンキョウテクノスタッフ（本社：愛知県豊橋市／代表取締役 三原昇）は、2026年6月21日（日）、東京都八王子市の工学院大学附属中学校・高等学校体育館にて、無料の子ども向けイベント 「バレーボールフェスタ in 八王子」を開催しました。

本イベントは、地域スポーツの振興と次世代育成を目的に、小学生を対象として実施。競技経験の有無を問わず、バレーボールの楽しさや基本技術、チームプレーの大切さを、実践を通じて学べるプログラム構成としました。

当日は、講師・ゲストとして、アテネオリンピック日本代表の元選手で、山梨中央銀行女子バレーボール部監督を務める辻知恵氏と、元日本代表でSVリーグPRアンバサダーならびにタレント・キャスターとしても活躍する大林素子氏が参加し、子どもたちへ丁寧に実技指導を行いました。

元日本代表 辻知恵氏元日本代表 大林素子氏GOLDSTARS 八王子

また準備運動にはスポーツリズムトレーニングを取り入れ、効率的な身体の使い方や怪我予防につながる動きのポイントを共有。指導は実践的なドリルやミニゲームを中心に進め、初心者でも安心して参加できるよう、スタッフがサポートしながら進行しました。

参加した子どもたちは、サーブなど最初はうまくいかなかった場面もあったものの、練習を重ねることで徐々にできるようになり、達成感を持ちながら取り組む姿が見られました。

■イベント詳細

・開催場所：工学院大学附属中学校・高等学校体育館

（〒192‐8622 東京都八王子市中野町2647-2）

・開催日時：2026年6月21日（日）9：30～13：00

・対象：小学生

・定員：80名（保護者・引率者を除く）

・主催：株式会社サンキョウテクノスタッフ

・特別協力：工学院大学附属中学校・高等学校

https://www.js.kogakuin.ac.jp/

■参加した子どもたち・保護者の声（一部抜粋）

子どもの声

「ゲーム形式でレシーブやオーバーのコツを教えてもらえてよく分かった」

「サーブやカットが最初はできなかったけど、だんだんできるようになって楽しかった」

保護者の声

「講師の教え方が上手で、すごく子どものためになった」

「バレー未経験での試みだったが、体を動かしてみて、怪我の予防なども学べて本当によかった」

■キャリメリとは

サンキョウテクノスタッフが自社運用をしている求人情報サイトです。工場・製造系、オフィス・サービス系といった日常の仕事はもちろんのこと、リゾート地のホテル・旅館などで働くリゾート系（住み込み）の求人も多く取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社サンキョウテクノスタッフ

所在地：愛知県豊橋市西幸町幸22-2

代表者：代表取締役 三原 昇

HP：https://sankyo-gr.com/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/caremeri_sports/

X：https://x.com/sankyo_gr

■お問い合わせ

株式会社サンキョウテクノスタッフ 事業企画室

TEL：053-246-7017