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【新製品】全ポート10G対応・マルチギガ通信に対応した高集約型レイヤー2スイッチ「AT-x250-52XTm」を発売
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、全ダウンリンクポートで最大10Gbpsのマルチギガビット通信に対応した高集約型レイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スイッチ「AT-x250-52XTm」を、2026年6月24日より受注開始します。
本製品は、48ポートの100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートと4つのSFP/SFP+スロットを備えた高集約設計により、各種デバイスや無線LANアクセスポイント、サーバーを1台に集約しやすく、フロア単位・拠点単位のネットワークをシンプルに構成できます。
スイッチ台数の削減による省スペース化、配線の簡素化、運用負荷の軽減に貢献するほか、4つのアップリンクで上位接続や冗長化、将来の拡張にも柔軟に対応します。既設のカテゴリー5eケーブルで最大5Gbps、カテゴリー6以上で最大10Gbpsに対応し、既存配線を活かしながら高速化できるため、更新コストの抑制にも寄与します。
■新製品AT‑x250‑52XTm
x250シリーズはVCS機能により2台のスイッチを仮想的に1台として運用でき、負荷分散と冗長化を両立します。管理を一本化できるため、機器追加時の設定や監視の負担を抑えながら、拡張性と可用性を高めます。LD-VCS(※1）にも対応し、離れたロケーションでもシンプルで冗長性に優れた構成を実現します。加えて、AMF PLUS(※2)のメンバー装置として、一元管理や自動復旧、既存機器からの設定移行を支援し、導入・更新時の工数と運用コストの削減に貢献します。
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月25日（木）
https://digitalpr.jp/table_img/631/136973/136973_web_1.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x250-52XTmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x250-52xtm/
(※1) 対応スタックモジュール装着時。
(※2) AMF PLUS：ネットワークとAI・MLを連携させて機器情報を収集・可視化することで、運用管理を自律的に最適化し、安定した接続とセキュリティの確保によって管理者の負担軽減を実現。
(※3) EPSR：リング構成のネットワークに特化したレイヤー2のループ防止・冗長化機能。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路切り替えをより高速に行う。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-x250-52XTmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
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本製品は、48ポートの100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートと4つのSFP/SFP+スロットを備えた高集約設計により、各種デバイスや無線LANアクセスポイント、サーバーを1台に集約しやすく、フロア単位・拠点単位のネットワークをシンプルに構成できます。
■新製品AT‑x250‑52XTm
x250シリーズはVCS機能により2台のスイッチを仮想的に1台として運用でき、負荷分散と冗長化を両立します。管理を一本化できるため、機器追加時の設定や監視の負担を抑えながら、拡張性と可用性を高めます。LD-VCS(※1）にも対応し、離れたロケーションでもシンプルで冗長性に優れた構成を実現します。加えて、AMF PLUS(※2)のメンバー装置として、一元管理や自動復旧、既存機器からの設定移行を支援し、導入・更新時の工数と運用コストの削減に貢献します。
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月25日（木）
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※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x250-52XTmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x250-52xtm/
(※1) 対応スタックモジュール装着時。
(※2) AMF PLUS：ネットワークとAI・MLを連携させて機器情報を収集・可視化することで、運用管理を自律的に最適化し、安定した接続とセキュリティの確保によって管理者の負担軽減を実現。
(※3) EPSR：リング構成のネットワークに特化したレイヤー2のループ防止・冗長化機能。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路切り替えをより高速に行う。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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