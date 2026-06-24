Sendai AI Lab、経済産業省採択プログラム「SICA 2026-2027」の運営に参画

株式会社Biz Freak

AIコミュニティ「Sendai AI Lab（SAL(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000139584.html)）」を運営する株式会社Biz Freak（本社：宮城県仙台市、代表取締役CEO：平 雄飛）は、経済産業省「令和7年度地方の若手人材発掘育成支援事業補助金（AKATSUKIプロジェクト）に採択された若手人材育成プログラム「SICA（Social Impact Creators' Accelerator）2026-2027」の運営に参画することをお知らせします。

Sendai AI Labはこれまで、AIエンジニア、研究者、学生、ビジネスパーソンが学び合い、つながるコミュニティとして活動してきました。

今回の参画を通じて、コミュニティ形成に加え、研究成果や技術シーズの社会実装・事業化を支援する取り組みへと活動領域を広げていきます。



参考：AKATSUKIプロジェクト公式サイト(https://mitouteki.jp/r7/)

東北から、社会実装に挑戦するAI人材を

東北地域には、優れた研究や技術シーズを持つ学生・研究者が数多く存在しています。

一方で、

・研究成果を社会実装する機会

・技術を事業化するための支援

・起業家や実務家との接点

は十分とは言えず、優れたアイデアや技術が地域の中で埋もれてしまうケースも少なくありません。

SICAは、そうした若手人材を発掘し、技術とビジネスの両面から伴走支援することで、社会課題・地域課題の解決につながる挑戦を後押しすることを目的としています。

SICA（Social Impact Creators' Accelerator）について

SICAは、AI・データ領域を中心とした先端技術を活用し、社会課題解決に挑戦する東北の大学生・大学院生・高等専門学校生を対象としたアクセラレータープログラムです。

採択者には、

・シリコンバレー式リーンスタートアップワークショップ

・AI・データ領域に特化した伴走支援

・ビジネスメンターによる事業化支援

・技術アドバイザーによる専門支援

・一人あたり最大150万円の研究支援金

・継続的なメンタリング

などが提供されます。

また、単なる研究支援に留まらず、技術を社会へ届けるための事業化・社会実装までを視野に入れた支援が行われます。

東北を横断する産官学ネットワーク

本プログラムは、株式会社zero to oneを中心に、株式会社ミヤックス、株式会社Biz Freakが連携して運営します。

また、宮城県、山形県、仙台市（後援）、東北大学などを中心に、各地の大学・大学院など、産官学ネットワークと連携しながら実施されます。

さらに、研究・事業・スタートアップ支援の第一線で活躍する専門家や経営者がメンター・アドバイザーとして参画し、採択者の挑戦を支援します。

Biz Freakの役割

Biz Freakからは代表の平 雄飛および細川 康博がプロジェクトマネージャー（PM）として参画し、採択者に対する伴走支援や事業化支援を担当します。

また、PKSHA Technologyグループの一員として培ってきたAI活用・社会実装の知見を活かし、技術だけでなく「どのように社会へ届けるか」という視点からも支援を行います。

東北にいながら、最前線のAI活用や社会実装に触れられる環境づくりを目指します。

Sendai AI Labが目指すもの

Sendai AI Labは、「AI人材が自然につながり、学び合い、共創できる場」をコンセプトに活動するコミュニティです。

月1回開催している「SendAI Meetup」をはじめ、AIエンジニア、研究者、学生、ビジネスパーソンが交流できる機会を継続的に創出しています。

私たちは、東北には優れた研究者や技術者、挑戦意欲の高い学生が数多く存在すると考えています。一方で、研究や技術が社会実装や事業化へつながるための接点やコミュニティは、まだ十分とは言えません。

SICAへの参画を通じて、Sendai AI Labはコミュニティとしての役割に加え、研究・開発・事業化に挑戦する若手人材を支援するプラットフォームとしての機能も強化していきます。

「出会う」「学ぶ」「挑戦する」「社会実装する」

この循環を東北の中に生み出し、優れた技術や研究が地域や社会の課題解決へとつながる環境づくりを目指します。

Sendai AI Labは、単なる勉強会コミュニティにとどまらず、、東北から新たなAIプロジェクトやスタートアップ、研究成果の社会実装が生まれる土壌として成長していきたいと考えています。

参考：Biz Freak、東北のAIコミュニティ「Sendai AI Lab」を始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000139584.html)

プログラム概要

プログラム名

SICA（Social Impact Creators' Accelerator）2026-2027

対象

東北地域の大学生・大学院生・高等専門学校生

参加費

無料

詳細・応募はこちら

https://sica-tohoku.com/