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日本航空と日鉄ソリューションズ、空港業務の安全管理を生成AIで高度化 〜「NS Craft AI Factory」で定性データの利活用を推進〜
プレスリリース
2026年6月24日
日鉄ソリューションズ株式会社
日本航空と日鉄ソリューションズ、空港業務の安全管理を生成AIで高度化
〜「NS Craft AI Factory」で定性データの利活用を推進〜
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、以下「JAL」）の空港業務における安全管理高度化に向け、JALの社内システム「JAL-AI FALCON（ファルコン）」（以下「FALCON」）の構築を支援しました。
本取り組みでは、NSSOLのAI活用支援サービス 「NS Craft AI Factory」 を適用し、日々集約されるヒヤリハット情報である過去約10年分・約22万件の定性データを対象に、リスク要因の特定から対策案の提示までを支援する仕組みをAWS基盤上で構築しました。過去の類似事象を横断的に分析することで、予防的な安全対策の検討が可能になり、安全管理の高度化に貢献しています。
FALCON構築の背景
インバウンド政策による空港利用者数の増加に伴い、航空会社にはより高度かつ迅速な安全対策が求められています。JALでは、毎月約1800件のヒヤリハットリポートが集まり、過去10年分・約22万件のデータが蓄積されています。膨大なデータが集積する一方、過去事例を活用した横断的な分析や、予防的な安全対策への展開が課題となっており、独自システムの構築を検討していました。
こうした課題に対し、NSSOLはAIを活用したデータ分析の知見に加え、現場業務を踏まえた要件定義および継続的な改善支援を組み合わせ、構想段階から実運用まで一貫して支援しました。
本取り組みの概要
生成AIの業務適用において課題となりやすい「要件化の難しさ」「精度評価」「現場定着」を一連のプロセスとして整理し、JALの安全管理業務に即した形でシステムの実装・改善を進めました。システムの実装は以下のプロセスで実施しました。
1.PoCを通じた適用可能性の見極めと要件具体化
初期段階にて生成AIでできること／できないことを確認し、実運用に必要な要件へ落とし込み。
2.業務知見の体系化と学習設計
4M5E分析などのフレームワークやベテラン担当者の知見を取り込み、要因分析・対策提示の納得感を高める設計を実施。
3.アジャイル開発による短サイクル改善
現場フィードバックを反映しながら、分析観点（即時性・コスト等）や出力（予測シナリオ／複数対策案）を継続的に強化。
このシステムはリスク要因の特定から対策立案までの自動化を実現し、2026年2月より空港の安全管理業務にて実際に活用されています。
NS Craft AI Factoryの概要
NS Craft AI Factoryは、NSSOLが長年にわたり蓄積してきたAI活用の知見と豊富な導入実績を結集し、企業のAIドリブンビジネス変革を強力に支援するソリューションブランドです。本件は、VoE（Voice of Employee：従業員の声）やVoC（Voice of Customer：顧客の声）などの定性データを業務に活用するVoE/VoC分析という解決シナリオをもとに、お客様の課題解決に向けて伴走し支援した事例です。
▶NS Craft AI Factory公式ページ
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-craft-ai-factory/
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、NS Craft AI Factoryを通じ、お客様の課題に合わせて最適な解決シナリオを提供し、AIによる企業の変革を支援し続けます。
▶ (参考) 事例記事 「ヒヤリハットを集約してAIで分析 インシデント対策を即座に提示」
https://www.nssol.nipponsteel.com/casestudy/02920.html
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
流通サービスソリューション事業本部
E-mail：rs-marketing@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、NS Craft AI Factoryは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です
関連リンク
NS Craft AI Factory公式ページ
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-craft-ai-factory/
(参考) 事例記事 「ヒヤリハットを集約してAIで分析 インシデント対策を即座に提示」
https://www.nssol.nipponsteel.com/casestudy/02920.html
2026年6月24日
日鉄ソリューションズ株式会社
日本航空と日鉄ソリューションズ、空港業務の安全管理を生成AIで高度化
〜「NS Craft AI Factory」で定性データの利活用を推進〜
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、以下「JAL」）の空港業務における安全管理高度化に向け、JALの社内システム「JAL-AI FALCON（ファルコン）」（以下「FALCON」）の構築を支援しました。
FALCON構築の背景
インバウンド政策による空港利用者数の増加に伴い、航空会社にはより高度かつ迅速な安全対策が求められています。JALでは、毎月約1800件のヒヤリハットリポートが集まり、過去10年分・約22万件のデータが蓄積されています。膨大なデータが集積する一方、過去事例を活用した横断的な分析や、予防的な安全対策への展開が課題となっており、独自システムの構築を検討していました。
こうした課題に対し、NSSOLはAIを活用したデータ分析の知見に加え、現場業務を踏まえた要件定義および継続的な改善支援を組み合わせ、構想段階から実運用まで一貫して支援しました。
本取り組みの概要
生成AIの業務適用において課題となりやすい「要件化の難しさ」「精度評価」「現場定着」を一連のプロセスとして整理し、JALの安全管理業務に即した形でシステムの実装・改善を進めました。システムの実装は以下のプロセスで実施しました。
1.PoCを通じた適用可能性の見極めと要件具体化
初期段階にて生成AIでできること／できないことを確認し、実運用に必要な要件へ落とし込み。
2.業務知見の体系化と学習設計
4M5E分析などのフレームワークやベテラン担当者の知見を取り込み、要因分析・対策提示の納得感を高める設計を実施。
3.アジャイル開発による短サイクル改善
現場フィードバックを反映しながら、分析観点（即時性・コスト等）や出力（予測シナリオ／複数対策案）を継続的に強化。
このシステムはリスク要因の特定から対策立案までの自動化を実現し、2026年2月より空港の安全管理業務にて実際に活用されています。
NS Craft AI Factoryの概要
NS Craft AI Factoryは、NSSOLが長年にわたり蓄積してきたAI活用の知見と豊富な導入実績を結集し、企業のAIドリブンビジネス変革を強力に支援するソリューションブランドです。本件は、VoE（Voice of Employee：従業員の声）やVoC（Voice of Customer：顧客の声）などの定性データを業務に活用するVoE/VoC分析という解決シナリオをもとに、お客様の課題解決に向けて伴走し支援した事例です。
▶NS Craft AI Factory公式ページ
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-craft-ai-factory/
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、NS Craft AI Factoryを通じ、お客様の課題に合わせて最適な解決シナリオを提供し、AIによる企業の変革を支援し続けます。
以上
▶ (参考) 事例記事 「ヒヤリハットを集約してAIで分析 インシデント対策を即座に提示」
https://www.nssol.nipponsteel.com/casestudy/02920.html
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
流通サービスソリューション事業本部
E-mail：rs-marketing@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、NS Craft AI Factoryは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です
関連リンク
NS Craft AI Factory公式ページ
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-craft-ai-factory/
(参考) 事例記事 「ヒヤリハットを集約してAIで分析 インシデント対策を即座に提示」
https://www.nssol.nipponsteel.com/casestudy/02920.html