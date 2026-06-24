株式会社Muture、「AX Day 2026 August」にゴールドスポンサーとして協賛

株式会社Muture

株式会社Muture（本社：東京都中野区、代表取締役CEO：莇 大介、以下「Muture」）は、株式会社翔泳社 AIdiver編集部が主催する「AX Day 2026 August」（2026年8月4日開催）に、ゴールドスポンサーとして協賛することをお知らせします。

Mutureは、大企業の組織変革を伴走支援する組織として、複数の大企業との実践を積み重ねてきました。その経験を通じて一貫して向き合ってきたのが、技術や手法の導入にとどまらず、経営・制度・現場が一体となって動くための組織設計というテーマです。AI活用が加速するいま、この問いはより切実なものになっています。

今回の協賛は、AI変革に取り組む経営層・推進リーダーとともに、変革が自走できる組織をどう設計するかという実践知を共有したいという思いから実現したものです。

【AX Day 2026 Augustについて】

AX Day 2026 Augustは、株式会社翔泳社 AIdiver編集部が主催するAI変革（AX）に特化したカンファレンスです。「AIが個人の活用にとどまっている」「残業時間は減ったが、付加価値は生まれていない」という現実を起点に、「リソースシフト」「社員のAI化」「仕組み」の3つの視点からAIネイティブ組織への転換プロセスを探ることを目的に、CXO・役員・AX推進リーダーを主な対象として開催されます。

- イベント名：AX Day 2026 August- 開催日時：2026年8月4日（火）10:00～19:00- 開催形式：オンライン- 主催：株式会社翔泳社 AIdiver編集部- 参加費：無料（事前登録制）- 公式サイト：https://event.shoeisha.jp/axday/20260804

【登壇セッションについて】

Session 7「なぜ大企業のAXは止まるのか - 経営・制度・現場を同時に動かす変革設計の実践論」（15:00～15:30）

現場へのAI組み込みに取り組んでも、変革が止まってしまう大企業が多いのが現実です。原因は構造にあり、ツール導入・人材育成・評価制度・経営のコミットメントを順番に進めても変革はなかなか起きません。すべてを同時に動かして初めて歯車が噛み合い、どれか一つが欠けると残りが引き戻されてしまいます。Mutureは現場から管理職まで巻き込んだ研修プログラムと実践型スターターキットを、現在進行形で大企業との実践の中で展開しています。変革が自走できる組織をどう設計するか--現場から生まれた実践論を語ります。

登壇者プロフィール

岩野 大地（株式会社Muture）

丸井グループに新卒で入社。店舗での接客販売やクレジットカードのシステム開発に従事した後、フィンテック領域の新規事業開発を推進しました。2024年10月より株式会社Mutureに出向し、主に事業拡大やPR部門を担当しています。丸井グループのDX推進プロジェクトには支援者として伴走し、プログラム設計の構造化と改善の言語化を担ってきました。また、丸井グループのメンバーとしても、他社との共創による事業拡大や新規事業開発のプロジェクトをリードし、継続して活動しています。

稲葉 崇（株式会社Muture）

プロダクトデザイナー。スタートアップ企業を中心に、グルメサービス、チャットコミュニティ、献立提案アプリ、マーケティング支援ツール、ビデオチャットサービスなど、複数のWeb・アプリサービスの開発に従事。UX設計からグロース施策まで、プロダクト開発の幅広いフェーズに携わる。2024年7月にMutureに参画し、フィンテックアプリの新規企画支援や、小売事業におけるAIを前提としたプロダクト開発体制づくりに取り組む。

株式会社Mutureについて

丸井グループとグッドパッチのジョイントベンチャーとして2022年に設立。日本を代表する大企業とソーシャルセクターの組織変革・DX推進を事業内容とし、「相利共生の未来を実現する」というビジョンのもとに活動しています。ビジネスにおける二項対立や情報の非対称性をなくし、すべての個性が尊重され、多彩な価値観が共生する仕組みのデザインを目指しています。

社名のMuture（ミューチュア）は、mutualism（相利共生）とfuture（未来）を掛け合わせた造語です。

- 社名：株式会社Muture（ミューチュア）- 代表取締役：莇 大介- 所在地：東京都中野区中野4-3-2- 設立：2022年4月27日- 事業内容：大企業・ソーシャルセクターの組織変革・DX推進- 公式サイト：https://muture.jp/お問い合わせ先

株式会社Muture 広報担当

お問い合わせフォーム：https://muture.jp/contact