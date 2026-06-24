ペットの治療費事情--犬・猫ともに約2割が「10万円以上」を経験：「PS保険」のペットメディカルサポート株式会社調べ

ペットメディカルサポート株式会社

ペット保険「PS保険」を提供するペットメディカルサポート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：米満 明仁）はこの度、全国の犬や猫の飼い主1,775名にアンケートを実施し、「愛犬や愛猫の医療費とその備え」に関する実態を調査しました。その結果を、詳しく紹介いたします。

【調査概要】

期間：2026年5月25日（1日間）

対象者：全国の犬や猫の飼い主1,775名

対象者の年齢：20歳～69歳

方法：インターネットリサーチ

有効回答数：394名（調査の対象となった1,775名のうち22.2％が回答。このうち、犬の飼い主196名、猫の飼い主198名）

※本集計データを引用する場合は、出所元として「ペット保険『PS保険調べ』」と明記をお願いします。

【調査結果：愛犬や愛猫の治療費に関する実態】

・愛犬や愛猫の日ごろの医療費への負担感

犬では、医療費に負担を感じている飼い主が57.2％と半数超え。猫でも43.9％が負担を感じている。

・最も負担が大きかった病気・けがの治療費総額

「5万円以上」の治療費を経験した飼い主は、犬で38.7％、猫で33.8％。さらに「10万円以上」も犬で18.8％、猫で18.6％となり、犬・猫ともに約2割が10万円以上の治療費を経験している。

・最も医療費の負担が大きかった病気・けが

犬・猫ともに「消化器系の疾患」が最多で、犬は30.9％、猫は25.4％。猫では「泌尿器系の疾患」も16.6％で上位に入り、猫の治療費負担で目立つ疾患のひとつとなっている。

・愛犬・愛猫の医療費の支払いに利用した方法

医療費の支払いでは、犬・猫ともに「貯蓄」を利用した飼い主が最多。一方、「ペット保険による補償」は犬で31.4％、猫で20.4％となり、犬のほうが保険を活用している割合が高い。

・現在の愛犬・愛猫の医療費への備えに対する安心感

犬・猫ともに「どちらとも言えない」が最多で、犬は30.6％、猫は39.4％。一方で、不安を感じている飼い主は犬で24.0％、猫で23.3％。医療費への備えに不安を抱える飼い主も少なくない。

※本集計データは小数点以下第1位を四捨五入しているため、集計値の合計は必ずしも100％とならない場合があります。

※グラフ内に「複数回答可」と記載している設問は、設問に対する回答者数を分母として選択肢ごとの割合を算出しているため、集計値の合計が100％を超える場合があります。

愛犬や愛猫の日ごろの医療費への負担感

犬の飼い主の回答

「やや負担」（42.9%）と「とても負担」（14.3%）を合わせると57.2％と、半数以上が医療費に負担を感じる結果に。日ごろの医療費に負担を感じる割合は猫より高く、犬の飼い主にとって医療費は身近な課題となっているようです。

猫の飼い主の回答

「あまり負担ではない」（31.3％）は犬（18.9％）より12.4ポイント高い結果に。一方で、「やや負担」と「とても負担」を合わせると43.9％となり、猫の飼い主にも医療費に負担を感じている人が少なくないことがわかります。

最も負担が大きかった病気・けがの治療費総額

犬の飼い主の回答

犬では、最も負担が大きかった病気・けがの治療費総額について、「5万円以上10万円未満」（19.9％）が最も多い結果となりました。また、5万円以上かかったと回答した飼い主は38.7％と4割近くにのぼり、病気・けがによっては数万円単位の医療費が必要になるケースがあることがわかります。

猫の飼い主の回答

猫では、最も負担が大きかった病気・けがの治療費総額について、「1万円以上3万円未満」（24.2％）が最も多い結果となりました。一方で、5万円以上かかったと回答した飼い主も33.8％と3割を超えており、病気・けがによってはまとまった医療費が必要になることがわかります。

これまで最も医療費の負担が大きかった病気・けが

犬の飼い主の回答

犬では、「消化器系の疾患」（30.9％）が3割を超えました。猫（25.4％）を5.5ポイント上回っており、犬の治療費負担では消化器系の疾患の割合が高く出ています。

猫の飼い主の回答

猫では、「消化器系の疾患」（25.4％）に続き、「外傷（骨折・脱臼含む）」（18.8％）、「泌尿器系の疾患」（16.6％）が上位に。猫に多いとされる泌尿器系の疾患も、治療費負担が大きかった病気として挙がりました。

※「これまで治療を受けたことがない」飼い主は、集計の対象外としています。

愛犬・愛猫の医療費の支払いに利用した方法

犬の飼い主の回答

犬では、「貯蓄」（64.0％）で対応した飼い主が多く、次いで「ペット保険による補償」（31.4％）となりました。約3人に1人が、治療費への事前の備えとして保険を活用しています。

猫の飼い主の回答

猫では、「貯蓄」（72.4％）で対応した飼い主が最多で、次いで「ペット保険による補償」（20.4％）となりました。貯蓄を利用した飼い主が多い一方、治療費の支払いに利用した方法の一つとして保険も選ばれていることがわかります。

現在の愛犬・愛猫の医療費への備えに対する安心感

犬の飼い主の回答

犬では、「とても安心」(16.8％)と「やや安心」（28.6%）を合わせると45.4％となり、4割強が医療費への備えに安心感を持っている結果に。一方で、「どちらとも言えない」（30.6％）も3割を超えており、備えがある場合でも、実際の治療費にどこまで対応できるかまでは判断しづらい様子がうかがえます。

猫の飼い主の回答

猫では、「とても安心」（12.1％）と「やや安心」（25.3％）を合わせると37.4％となり、4割弱が医療費への備えに安心感を持っている結果に。一方で、「どちらとも言えない」（39.4％）が最も高く、犬よりも備えに対する安心感はやや低い傾向が見られます。日ごろの医療費負担は犬より低く出ている一方で、いざ治療が必要になったときの備えについては、安心と言い切れない飼い主も多いようです。

まとめ

犬や猫と暮らす日々の中で、病気やけがはいつ起こるかわかりません。今回の調査からも、医療費への負担感や備え方は飼い主によって異なり、治療内容によっては家計に影響する場合があることがうかがえます。愛犬や愛猫の健やかな毎日を守るためには、日ごろから健康状態に気を配るとともに、いざという時の医療費について考えておくことも大切です。

愛犬や愛猫との何気ない日常も、健康であってこそ成り立つものです。万が一の病気やけがに備え、ペット保険への加入は心強い選択肢のひとつと言えるでしょう。

ペットメディカルサポートのペット保険「PS保険」は、契約者さまへのサービスとして、経験豊富な獣医師に24時間365日電話相談できる「獣医師ダイヤル」を無料（※1）で提供しています。かかりつけの動物病院の診察時間外の時なども、すぐに相談できて安心です。

※1 通話料はお客さまのご負担になります。

■24時間365日対応 獣医師ダイヤル

https://pshoken.co.jp/summary/veterinarian_dial.html

PS保険の補償内容は、軽微な通院治療から手術をともなう入院まで対応しています。お手ごろな保険料で幅広い補償が受けられるうえ、毎年自動更新後の保険料の引き上げは3歳ごとに1度とゆるやかなので、生涯にわたり無理なく続けやすいペット保険です。（※2）

※2 将来の保険料を約束するものではありません。

■ペット保険商品「PS保険」について詳しく知りたい方はこちら

https://pshoken.co.jp/summary/

【会社概要】

商号 ： ペットメディカルサポート株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 米満 明仁

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス2階

営業開始日： 2008年5月2日

事業内容 ： 少額短期保険業（登録番号 関東財務局長（少額短期保険）第24号）

資本金 ： 3億3,275万円（2025年3月時点）

URL ： https://pshoken.co.jp/