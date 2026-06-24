8/6「兵庫県を食べとう？夏休み親子クッキング 2026」にてマルヤナギの蒸し豆・兵庫県産もち麦を使った調理実習を実施

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・佃煮・煮豆メーカーの株式会社マルヤナギ小倉屋（神戸市東灘区 代表取締役社長:柳本勇治）は、2026年8月6日（木）に、参画中の「食べとうKOBE」（神戸市民の食課題解決のための市内企業で結成されたプロジェクトチーム）が開催する親子向け食育イベント「バランスよく食べとう？夏休み親子クッキング」に講師として参加します。当イベントは夏休みの機会に親子で楽しく「栄養バランス」について学んでもらうことが出来る食育イベントで、実習で使用する食材を子どもだけで購入した後に調理を開始いたします。今年はより多くの方にご参加いただけるよう、午前・午後の2回開催といたします。マルヤナギは、「食べとう？KOBE」参画メンバーと共に、神戸市民の食育推進に向けて今後も取り組んでまいります。

「兵庫県を食べとう？夏休み親子クッキング」概要

2024年の同イベント開催時の様子（１）日時

2026年8月6日（木曜）

【A】10時00分～13時00分（受付開始：9時45分）

【B】14時30分～16時30分（受付開始：14時15分）

※いずれの時間帯も同一の内容で実施します。

（２）場所

健康ライフプラザ ４階 ライフキッチン（兵庫区駅南通５-１-２）

JR「兵庫駅」より南へ徒歩２分、神戸高速鉄道「大開駅」より南へ徒歩８分

（３）対象

神戸市在住の小学生と保護者

（４）定員

各回12組（１組につき大人１名＋子ども1～2名）

(５) 申込方法

神戸市イベントサイト「おでかけKOBE」にてお申し込みください。

https://event.city.kobe.lg.jp/event/EBSC0Rimywb9RvPZw8ku

申込期間 2026年7月1日（水曜）～7月12日（日曜）

※先着順ではなく抽選制です。当選者には、7月16日に当選メールをお送りします。

※当選者は7月20日までに当選メールにご返信ください。返信がない場合は、当選を取り消す場合があります。

（６）内容- お買い物体験（同じ建物内にあるコープこうべ兵庫店さんで、実習で使用する食材を子どもだけでお買い物）- 食に関するミニ講話（地産地消について）- 調理実習（地元食品メーカーの商品を利用した栄養満点メニュー）- 試食

実習メニュー（予定）： 神戸の味！ぼっかけビーめし（ビーフンを使用）、季節のサラダ、スープ、ゼリーポンチ

（７）参加費

無料

（８）実施主体

食べとう？ＫＯＢＥ・神戸市健康局（協力 コープこうべ兵庫店）

（９）その他

参加者には、食べとう？KOBE参画企業商品詰め合わせをプレゼント

「食べとう？KOBE」とは

神戸市内に本社を置く食品関連企業等により2023年3月に結成した、市民の食課題解決のためのプロジェクトチームです。

＜参画企業＞

エム・シーシー食品株式会社、オリバーソース株式会社、カネテツデリカフーズ株式会社、ケンミン食品株式会社、生活協同組合コープこうべ、フジッコ株式会社、株式会社プロアクティブ、株式会社マルヤナギ小倉屋、株式会社ロック・フィールド、六甲バター株式会社

お問い合わせ先

●取材やセミナー内容に関すること

食べとう？ＫＯＢＥ 事務局

神戸市中央区京町83三宮センチュリービル3F（株式会社プロアクティブ内）

担当：盛島（もりしま）

E-mail：morishima@pac.ne.jp

●申込に関すること

神戸市健康局保健所保健課 健康・食育推進担当

E-mail：tabetoukobe@city.kobe.lg.jp

●取材やセミナー内容に関すること

食べとう？ＫＯＢＥ 事務局

神戸市中央区京町83三宮センチュリービル3F（株式会社プロアクティブ内）

担当：盛島（もりしま）E-mail：morishima@pac.ne.jp