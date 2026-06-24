全空間！超速対戦！新作メカ娘対戦アクションゲーム『マイア：メルトダウン』ティザーPVを初公開！テーマ曲は澤野弘之氏が担当！

ワイルドウインド株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BrVQvEapKws ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DIajfw1sVZU ]

ワイルドウインド株式会社は本日、新作メカ娘対戦アクションゲーム『マイア：メルトダウン』のティザーPVを初公開いたしました。本作のテーマ曲は、作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー・澤野弘之氏が手がけます。あわせて、公式サイトにて事前登録の受付を開始するとともに、公式Xアカウントおよび公式YouTubeチャンネルを本日公開いたしました。

今回初公開となるティザーPVでは、『マイア：メルトダウン』の世界の一端をご覧いただけます。

さらに、本作のテーマ曲を手がけた澤野弘之氏ご本人によるコメント映像も公開いたします。澤野氏からのメッセージとともに、本作のテーマ曲をいち早くお楽しみいただけます。

舞台となるマイア星域では、三つの勢力が交錯します。

星連（NCS）

星連（NCS）は、星域を跨ぐ人類社会の中軸を成す力である。艦隊、法案、特務作戦部隊、そして星域協定--それらが、巨大な文明防衛線を成している。NCSは各星域を植民地化し、それらを同じ旗印のもとに、共に発展する勢力へと束ねてきた。同調体技術、プロキシの異変、マイア星域の異常現象が相次いで現れたとき、NCSは最も堅実で、そして最も強硬な手段で臨む道を選んだ。彼らは信じている--人類は星々を切り拓くことはできても、文明が揺らぐことはあってはならない、と。

OUH

OUHは政府でも企業でもなく、公式に記録されたあらゆる学術機関でもない。むしろ、学者、技術者、出資者、そして秘匿された研究室が共に紡ぐ結社--そう呼ぶ方が近いだろう。OUHは長きにわたり、弦素、リンボ、そして同調体技術を研究してきた。彼らは信じている--人類の未来は、肉体、寿命、そして旧来の境界に縛られてはならない、と。塑霊室、琥珀躯体、弦素の応用……かつて研究室の奥に眠っていたこれらの技術は、彼らにとって、新たな生命のかたちへの鍵である。だが、鍵が開く扉の先にあるのは、希望だけとは限らない。彼らを先駆者と讃える者もいれば、越えてはならぬ一線を越えた者と評する者もいる。そして彼らはただ一つの問いを残す--ソウルが書き換えられるようになったとき、人類は依然として人類のままでいられるのか、と。

GOA

GOAは、機械同調体と反逆プロキシによって結ばれた戦闘同盟である。機械同調体は、実験、戦争、そして忘却の中から生まれた。彼女らには完全な過去もなく、認められた身分もなく、帰るべき故郷もない。機械同調体ではあるが、ただの兵器ではない。世界が彼女らの危険性しか見ようとせず、星域の秩序が彼女らを異常と断じ、共に戦う反逆プロキシすらも信ずるに足らぬ、その時--セリラと彼女の姉妹たちは、自らの名を選んだ。その冷たい機体に宿されているのは、切り裂かれ、封じられ、再構成されたソウルの記素。彼女らは赦しを乞わない。彼女らがただ一つ世界に覚えていてほしいことがある――自分たちはかつて確かに生きていた、そして、まだ終わってはいない、と。

事前登録は、公式サイトにて受付中です。本日公開した公式Xアカウントおよび公式YouTubeチャンネルでは、ティザーPVを公開中。今後の最新情報も、これらの公式チャンネルにて順次お届けしてまいります。

公式リンク

公式サイト：https://meltdown.wildwindstudio.com/ja/

公式X（日本語）：https://x.com/maia_meltdownJP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@マイア_メルトダウン(https://www.youtube.com/@%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%A2_%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3)

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