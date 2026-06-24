【チョコバナナ&チュロス】夏にピッタリ″チョコバナナ″フレーバーが星のチュロス ぷちゅに新登場

チョコバナナフレーバー

健康屋株式会社

甘くて素朴で、どこか懐かしい味。

あの夜の屋台を思い出す味わいで、ほっと一息、子どもの頃に戻れる。

きっと今日はもう、ここまででいい。

チョコバナナフレーバーのぷちゅチュロス

ようやく甘さに戻れる時間。優しくて懐かしい味。

チョコとバナナの安心感。子どもみたいな気持ちで、今日を終わらせていい夜になる。

商品詳細：https://puchu.churros1988.jp/

本商品は星のチュロス公式サイト、その他オンラインショッピングサイトにて購入可能です。

チョコバナナフレーバー以外にも6種、計7種のフレーバーをご用意しております。

公式サイトへ：https://churros1988.jp/pages/puchu-lineup-cart

楽天市場店へ：https://www.rakuten.co.jp/kenkouya-webshop/contents/puchu_new_release

星のチュロス ぷちゅについて

星のチュロス ぷちゅシリーズは一口サイズのチュロスに、種類ごとに異なるソース・クリームが入った新感覚チュロスです。

単品売りとセット売りがあり、単品よりも3袋、最大6袋でよりお得なお値段となります。

お気に入りのフレーバーを好きなだけつまむのも、異なるチュロスで多種多様な夜を満遍なく楽しむのも、全てあなた次第です。

ぷちゅシリーズは今後も、新たな夜の過ごし方を展開していく予定です。

人によって、日によって異なる毎晩の過ごし方…

その様々な夜にお疲れ様を言うために、新しい夜の開発にも尽力していきます。

その他フレーバー

4種のチーズ味

静かだけど、物足りない。

そんな夜のための濃さを求めるあなたに。

重なったチーズのコクが、 「今日はここまででいい」と納得させてくれる。

チョコレート

考えるのをやめたい夜に、 ちょうどいい濃さ。

とろけるチョコと、 静かな甘さが広がる。

気持ちが、 ひとつずつ片づいていく。

明太マヨ

自分を甘やかしたいわけじゃない。 ただ、終わらせたいだけ。

塩気とコクが、 今日の疲れを引きずらないようにしてくれる。

それは、反省しないための明太マヨ。

マスタードマヨ

ちょっぴり刺激的な夜を過ごしたいあなたに。

大人の刺激を感じるマスタードを柔いマヨネーズで包み込みました。

今日の緊張を、 ほどいてくれる味。

いちごクリーム

少しだけ、 誰かに優しくなりたい夜を過ごすあなたに。

甘酸っぱさと、 なめらかなクリームの舌触りはとっても心地がいい。

今日の緊張を、 ほどいてくれる味。

抹茶＆こしあん

そっと終わりたい夜を過ごしたいあなたへ。

抹茶の苦みと、 あんこのやさしさ。

派手じゃないから、 ほっと安心して夜を終わらせられる。

夜のちょっとしたおやつ、小腹が空いたときに軽くつまめる一品です