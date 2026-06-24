「好きな人ができない」と感じた経験は約4割｜理由1位は男女ともに「出会いがない」、一方で恋愛に向けて行動している人は約2割（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人および「好きな人ができない」と感じている成人男女200人を対象に、「好きな人ができない悩み」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 恋愛相手として好きな人ができた経験

● 好きな人ができないと感じた経験

● 好きな人ができない理由

● 恋愛に向けた行動状況

について回答結果を集計しています。

本リリースでは、「好きな人ができない」と悩む人たちの実態と、その背景にある原因・行動傾向を明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/love/cant-fall-love/

1. 恋愛相手として好きな人ができた経験は“ほぼ100％”（成人男女200人対象）

成人男女200人に、恋愛相手として好きな人ができたことがあるか尋ねたところ、男性99人、女性100人が「ある」と回答しました。

「ない」と回答した人は男性1人のみで、ほぼ全員が恋愛感情を抱いた経験があることがわかります。

「今は好きな人ができない」と感じている人でも、恋愛感情そのものを持てないわけではなく、タイミングや環境の影響が大きいことがうかがえる結果となりました。

【内訳（人数）】

〈男性〉

● ある：99人

● ない：1人

〈女性〉

● ある：100人

● ない：0人

2. 約4割の男女が「好きな人ができない」と感じた経験あり（成人男女200人対象）

成人男女200人に、「好きな人ができない」と感じたことはあるか尋ねたところ、男性39人、女性41人が「ある」と回答しました。

男女ともに約4割が同様の悩みを経験しており、“恋愛感情が湧かない不安”は多くの人に共通する悩みであることがわかります。

【内訳（人数）】

〈男性〉

● ある：39人

● ない：61人

〈女性〉

● ある：41人

● ない：59人

3. 好きな人ができない理由1位は「出会いがない」126人（好きな人ができないと感じている成人男女200人対象）

続いて、「好きな人ができない」と感じている成人男女200人に理由を尋ねたところ、男女ともに最多となったのは「出会いがない」でした。

また、女性は「自分に自信がない」「人を好きになる感覚がわからない」と回答する割合が男性より高く、心理的な不安を抱えている傾向も見られました。

一方、男性は「仕事が忙しい」「異性の悪いところに目がいく」といった、生活環境や考え方に関する理由が比較的多い結果となっています。

【内訳（人数）】

● 出会いがない：男性63人／女性63人

● 自分に自信がない：男性29人／女性40人

● 仕事が忙しい：男性34人／女性27人

● 異性の悪いところに目がいく：男性25人／女性19人

● 恋愛で傷つくのが怖い：男性18人／女性22人

● 趣味に夢中：男性22人／女性16人

● 人を好きになる感覚がわからない：男性7人／女性24人

● 恋人への理想が高い：男性19人／女性10人

● 過去の恋愛を引きずっている：男性13人／女性14人

4. “好きな人ができない”人の約8割は行動していない（好きな人ができないと感じている成人男女200人対象）

好きな人ができないと感じている成人男女200人に、「好きな人をつくるために何か行動していることはありますか？」と尋ねたところ、男女ともに約8割が「いいえ」と回答しました。

この結果から、恋愛に悩みを感じながらも、実際には行動へ移せていない人が多いことがわかります。

一方で、約2割の人はマッチングアプリの活用や美容・運動など、自分から恋愛に向けた行動を取っていることも確認されました。

【内訳（人数）】

〈男性〉

● はい：22人

● いいえ：78人

〈女性〉

● はい：20人

● いいえ：80人

5. 恋愛に向けて行動している人は「出会い」と「自分磨き」を重視（好きな人をつくるために行動していると回答した人の自由回答）

好きな人をつくるために行動していると回答した人に、「具体的にどのような行動をとっていますか？」と尋ねたところ、「マッチングアプリで出会いを増やしている」「趣味の集まりに参加している」といった“出会いを増やす行動”に加え、「ジムで運動する」「ダイエットや美容を頑張る」「ファッションやメイクを研究する」など、“自分磨き”に関する回答も多く寄せられました。

【自由回答 一部抜粋】

趣味の集まりに参加したり、マッチングアプリを利用したりして出会いを探しています（男性）

ジムに行って運動し、少しでも見た目をよくしようとしています（男性）

ファッションについてSNSや雑誌などで研究しています（男性）

ダイエットや美容に励んでいて女子力を高めようと努力しています（女性）

マッチングアプリを活用して出会いを増やしたり、ファッションやメイクを研究して自分磨きをしたりしています（女性）

髪型を変えたり、パーソナルカラー診断を受けたりして、自分に自信を持てるよう外見を磨く努力をしています（女性）

回答を見ると、ただ恋愛を待つのではなく、“出会いの機会を増やすこと”と“自分に自信をつけること”を意識している人が多いことがわかります。

また、外見だけでなく、行動や考え方を前向きに変えようとしている人も多く、「好きな人ができない」という悩みに対して、自ら環境を変えようとする姿勢が見られました。

調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。

● 恋愛相手として好きな人ができた経験は“ほぼ100％”

● 約4割の男女が「好きな人ができない」と感じた経験あり

● 好きな人ができない理由1位は男女ともに「出会いがない」

● 約8割は恋愛に向けた行動をしていない

● 行動している人は「出会いを増やす」「自分磨き」を重視

今回の結果から、「好きな人ができない」という悩みは特別なものではなく、多くの人が経験していることがわかりました。

また、実際に行動を起こしている人ほど、出会いの機会を増やしたり、自分に自信を持つための努力をしたりしている傾向も見られました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/love/cant-fall-love/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名、好きな人ができないと感じている成人男女200名

アンケート母数：男性200名・女性200名（合計400名）

実施日：2026年5月8日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/love/cant-fall-love/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

2025年 ゆきぽよ さん

2026年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/