リアルタイムに会議を支援するAIエージェント「SuperIntern」、会議データをチームの資産にできる「Teamプラン」を提供開始

NanoHuman株式会社

NanoHuman株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：伊藤工太郎）は、会議AIエージェント「SuperIntern」において、企業・チームでの利用に最適化された新プラン「Teamプラン」を正式リリースいたしました。

■ 背景

SuperIntern Teamプランの提供を開始

SuperInternはこれまで、リアルタイム議事録、AIチャットによる発言・リサーチ支援といった機能を通じ、グローバルで多くのビジネスパーソンにご利用いただいてきました。

一方で、

- 「閲覧範囲を制限しつつ、議事録を組織内のメンバーと共有したい」- 「退職時に会議データを持ち出されたくない」- 「ユーザーの追加・削除や支払いを一括管理したい」

といった、組織導入を前提とした要望を数多くいただいておりました。

今回提供を開始する「Teamプラン」は、こうした企業・チームのニーズに応え、SuperInternを組織の会議AIツールとして安全かつスムーズに導入いただける環境を整えるものです。

■ SuperInternとは

SuperInternは、Web会議・対面会議を問わず、会議Botなしで使えるAIエージェントです。

リアルタイムに会議を支援できることを特徴にしており、会議中はユーザーがカスタマイズした形式に従って、リアルタイムに構造化された議事録を、自動で作成します。

またAIチャット機能では、進行中の会議だけでなく、過去の会議も含めて全体の文脈を理解した発言提案やリサーチが可能です。

実際の会議では、文字起こしや要約、AIチャットなど、SuperInternの各画面がオーバーレイで表示

Mac版・Windows版に対応し、最初の5時間は無料でお試しいただけます。

■ Teamプランの特徴

1. 各個人にバラけたナレッジを、チームの共有知に

Teamプランの実際の画面

会議データをTeamスペースに移動することで、

チーム全体で同じ会議データを共有できます。

これにより会議の参加有無に関わらず、チーム全体で迅速に会議ナレッジが共有できます。

またチーム内にある「プロジェクト」機能を

用いることで、閲覧メンバーの制限も可能です。

もちろん共有したくない会議はPrivateスペースに置くことで、チームには共有されません。

実際の会議詳細画面

またチームで共有されている会議についても、会議後のAIチャットを利用できます。

参加できなかった会議や、過去の流れも踏まえて確認したい場合も、AIに質問することですぐにキャッチアップが可能です。

AIチャットの内容は、他の人には共有されないため、安心して利用できます。

2. 管理者機能で、請求やメンバーを一括管理

実際の管理者画面 (一部編集済み)

Teamプランでは、管理者による請求やメンバーの一括管理が可能です。

具体的には、異動や入退社に伴うユーザーの追加・削除、ユーザー権限管理、月ごとのクレジット消費量の管理、支払方法・領収書の管理などを、組織で一元的に行うことができます。

3. 会議データを個人ではなくチームの所有に

アカウントが個人のアドレスに紐づくFreeプラン・Plusプランでは、各チームメンバーがアカウントに紐づくメールアドレスを変更すると、異動後・退職後も、そのまま同じアカウントで利用を継続することができ、会議データの持ち出しリスク等にもつながります。

Teamプランでは、Workspace配下に保存された会議データは、Privateスペース・Teamスペースいずれに置かれた会議データも、全てチームの管理下に置かれます。

そのため会議データを、チームの所有物として安全に管理できます。

■ 料金プラン

- 月額5,500円 / ユーザー（税込）- 月100時間 × 契約ユーザー数を上限に、チーム内のメンバー間で合算してご利用いただけます- 上限を超える場合は、管理者が1時間あたり120円のクレジットを追加購入することで、引き続きご利用いただけます

利用枠をチーム全体で柔軟に活用できるため、会議頻度の異なるメンバーが混在する組織でも、無駄なくご活用いただけます。

■ 利用開始方法

Teamプランは、SuperIntern公式サイト(https://super-intern.com/ja/pricing?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=teamrelease_preview&utm_content=price)から、ワークスペースを作成し、メンバーを招待するだけで即日ご利用を開始いただけます。

手順について詳しくは、公式ブログのTeamプランの始め方解説記事(https://super-intern.com/ja/blog/team-plan-signup-guide?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=teamrelease_preview&utm_content=guide)をご覧ください。

導入前に、自分のチームに適用した際のイメージを確認されたい場合は、まずはクレジットカードを登録せずに利用できるFreeプランにて、お手元の環境で無料でお試しいただくことをおすすめいたします。

実際の使用感を確認のうえ、Teamプランへのアップグレードをご検討いただけます。

■ 今後の展望

私たちは、「AIモデルの賢さは既に十分な水準に達しており、今後はAIを社会にどう実装していくかが最大のテーマである」と考えています。

NanoHumanは、「まるで人間のように働くAIアプリケーション」を開発し、仕事を自動化していくことを目指しています。

人間が目や耳で状況を理解し、判断して行動するように、AIもリアルタイムに音声や映像を取り込み、主体的に業務を遂行する存在へと進化できるはずです。

その第一歩として、会議をリアルタイムに支援するAIエージェント「SuperIntern」を提供しており、今後も様々な技術を活用し、AIが人間を支援しながら知識と経験を蓄え、仕事を巻き取ってくれる世界を実現していきます。

会社概要

会社名：NanoHuman株式会社

所在地：東京都中央区晴海5-3-2

代表者：代表取締役CEO 伊藤工太郎

事業内容：生成AI技術を活用した各種アプリケーションソフトの企画、制作、販売

サービスサイト：https://super-intern.com(https://super-intern.com?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=teamrelease_preview&utm_content=last)