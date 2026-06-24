リアルタイムに会議を支援するAIエージェント「SuperIntern」、会議データをチームの資産にできる「Teamプラン」を提供開始
NanoHuman株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：伊藤工太郎）は、会議AIエージェント「SuperIntern」において、企業・チームでの利用に最適化された新プラン「Teamプラン」を正式リリースいたしました。
SuperIntern Teamプランの提供を開始
■ 背景
SuperInternはこれまで、リアルタイム議事録、AIチャットによる発言・リサーチ支援といった機能を通じ、グローバルで多くのビジネスパーソンにご利用いただいてきました。
一方で、
- 「閲覧範囲を制限しつつ、議事録を組織内のメンバーと共有したい」
- 「退職時に会議データを持ち出されたくない」
- 「ユーザーの追加・削除や支払いを一括管理したい」
といった、組織導入を前提とした要望を数多くいただいておりました。
今回提供を開始する「Teamプラン」は、こうした企業・チームのニーズに応え、SuperInternを組織の会議AIツールとして安全かつスムーズに導入いただける環境を整えるものです。
■ SuperInternとは
SuperInternは、Web会議・対面会議を問わず、会議Botなしで使えるAIエージェントです。
リアルタイムに会議を支援できることを特徴にしており、会議中はユーザーがカスタマイズした形式に従って、リアルタイムに構造化された議事録を、自動で作成します。
またAIチャット機能では、進行中の会議だけでなく、過去の会議も含めて全体の文脈を理解した発言提案やリサーチが可能です。
実際の会議では、文字起こしや要約、AIチャットなど、SuperInternの各画面がオーバーレイで表示
Mac版・Windows版に対応し、最初の5時間は無料でお試しいただけます。
■ Teamプランの特徴
1. 各個人にバラけたナレッジを、チームの共有知に
Teamプランの実際の画面
会議データをTeamスペースに移動することで、
チーム全体で同じ会議データを共有できます。
これにより会議の参加有無に関わらず、チーム全体で迅速に会議ナレッジが共有できます。
またチーム内にある「プロジェクト」機能を
用いることで、閲覧メンバーの制限も可能です。
もちろん共有したくない会議はPrivateスペースに置くことで、チームには共有されません。
実際の会議詳細画面
またチームで共有されている会議についても、会議後のAIチャットを利用できます。
参加できなかった会議や、過去の流れも踏まえて確認したい場合も、AIに質問することですぐにキャッチアップが可能です。
AIチャットの内容は、他の人には共有されないため、安心して利用できます。
2. 管理者機能で、請求やメンバーを一括管理
実際の管理者画面 (一部編集済み)
Teamプランでは、管理者による請求やメンバーの一括管理が可能です。
具体的には、異動や入退社に伴うユーザーの追加・削除、ユーザー権限管理、月ごとのクレジット消費量の管理、支払方法・領収書の管理などを、組織で一元的に行うことができます。
3. 会議データを個人ではなくチームの所有に
アカウントが個人のアドレスに紐づくFreeプラン・Plusプランでは、各チームメンバーがアカウントに紐づくメールアドレスを変更すると、異動後・退職後も、そのまま同じアカウントで利用を継続することができ、会議データの持ち出しリスク等にもつながります。
Teamプランでは、Workspace配下に保存された会議データは、Privateスペース・Teamスペースいずれに置かれた会議データも、全てチームの管理下に置かれます。
そのため会議データを、チームの所有物として安全に管理できます。
■ 料金プラン
- 月額5,500円 / ユーザー（税込）
- 月100時間 × 契約ユーザー数を上限に、チーム内のメンバー間で合算してご利用いただけます
- 上限を超える場合は、管理者が1時間あたり120円のクレジットを追加購入することで、引き続きご利用いただけます
利用枠をチーム全体で柔軟に活用できるため、会議頻度の異なるメンバーが混在する組織でも、無駄なくご活用いただけます。
■ 利用開始方法
Teamプランは、SuperIntern公式サイト(https://super-intern.com/ja/pricing?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=teamrelease_preview&utm_content=price)から、ワークスペースを作成し、メンバーを招待するだけで即日ご利用を開始いただけます。
手順について詳しくは、公式ブログのTeamプランの始め方解説記事(https://super-intern.com/ja/blog/team-plan-signup-guide?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=teamrelease_preview&utm_content=guide)をご覧ください。
導入前に、自分のチームに適用した際のイメージを確認されたい場合は、まずはクレジットカードを登録せずに利用できるFreeプランにて、お手元の環境で無料でお試しいただくことをおすすめいたします。
実際の使用感を確認のうえ、Teamプランへのアップグレードをご検討いただけます。
■ 今後の展望
私たちは、「AIモデルの賢さは既に十分な水準に達しており、今後はAIを社会にどう実装していくかが最大のテーマである」と考えています。
NanoHumanは、「まるで人間のように働くAIアプリケーション」を開発し、仕事を自動化していくことを目指しています。
人間が目や耳で状況を理解し、判断して行動するように、AIもリアルタイムに音声や映像を取り込み、主体的に業務を遂行する存在へと進化できるはずです。
その第一歩として、会議をリアルタイムに支援するAIエージェント「SuperIntern」を提供しており、今後も様々な技術を活用し、AIが人間を支援しながら知識と経験を蓄え、仕事を巻き取ってくれる世界を実現していきます。
会社概要
会社名：NanoHuman株式会社
所在地：東京都中央区晴海5-3-2
代表者：代表取締役CEO 伊藤工太郎
事業内容：生成AI技術を活用した各種アプリケーションソフトの企画、制作、販売
サービスサイト：https://super-intern.com(https://super-intern.com?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=teamrelease_preview&utm_content=last)