【新商品】阿部養庵堂薬品、腸内ケアサプリメント『BIO BALANCE 長悠』を2026年7月発売。

株式会社 阿部養庵堂薬品

人生100年時代が現実となりつつある今、欧米を中心にロンジェビティへの関心が急速に高まっています。NMNの食品化に国内でいち早く取り組み、長寿科学コンペティション「XPRIZE Healthspan」の準決勝に進出した阿部養庵堂薬品にとって、腸内環境のケアは必然として辿り着いたテーマでした。和漢の知見と最先端の腸内科学を組み合わせた処方で、腸内ケアサプリメント『BIO BALANCE 長悠』を2026年7月に発売いたします。

■ 開発背景

腸内には100兆個以上の細菌が生息しており、その環境が全身の健康状態と深く関わることが、近年の研究で注目されています。加齢とともにビフィズス菌をはじめとする善玉菌が減少し、腸内環境のバランスが崩れやすくなることも知られています。阿部養庵堂薬品は創業以来、「人の健康と養生」を一貫したテーマとして追求してきました。その観点から、腸内環境のケアは長寿科学における重要なテーマのひとつと位置づけています。

■ 処方の特徴

本品は、プロバイオティクス・プレバイオティクス・ポストバイオティクスの三層設計に、和漢素材を組み合わせた処方を採用しています。腸内で菌が連鎖的に働く「菌のリレー」という発想に着目し、素材の組み合わせとバランスを丁寧に設計しました。

菌のリレーのイメージ図

プロバイオティクスには、ビフィドバクテリウム・ロンガム（ビフィズス菌ロンガム種）を1日目安量あたり30億個、有胞子性乳酸菌を10億個。プレバイオティクスには、ラクチュロース（1,000mg）とフラクトオリゴ糖（300mg）。ポストバイオティクスには、乳酸菌生産物質粉末（50mg）を採用しました。加えて、古来より和漢素材として用いられてきた桂皮末を配合しています。

■ 商品概要

商品名：BIO BALANCE 長悠

内容量：2g×30本

価格：税込12,960円（単品）

発売日：2026年7月

URL：https://shop.abeyoando.co.jp/Page/chouyu.aspx

主要成分： ビフィドバクテリウム・ロンガム（ビフィズス菌ロンガム種）、有胞子性乳酸菌、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、乳酸菌生産物質粉末、ラクトフェリン、桂皮末

※アレルギー物質（特定原材料等29品目対象）：乳成分、大豆

スティック包装パウダーサプリメント阿部養庵堂薬品について

阿部養庵堂薬品は1731年の創業以来、東洋医学の知恵と西洋医学の知見を融合させながら、健康長寿の実現に取り組んできました。300年近く受け継がれてきた養生の思想と最先端のロンジェビティ科学を組み合わせ、独自の研究開発を続けています。

株式会社阿部養庵堂薬品

本社 / ショールーム：〒120-0022 東京都足立区柳原1 丁目5番4号 YAK 北千住ビル

銀座オフィス：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目3 -12 数寄屋ビル6階

創業：1731年

設立：1984年12月

代表取締役社長：阿部朋孝

URL：https://corp.abeyoando.co.jp/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社阿部養庵堂薬品 広報部

E-mail: pr@abeyoando.co.jp