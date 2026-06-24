「痩せて、健康に人生を楽しむ」医療ダイエット専門 MBDクリニック、大阪梅田院を2026年7月2日に開院

麻生美容クリニックグループ

MBDクリニック（運営：医療法人社団 西美会）は、2026年7月2日、大阪市北区梅田の大阪駅前第一ビル2階に医療ダイエット専門クリニック「MBDクリニック 大阪梅田院」を開院いたします。

2026年4月の恵比寿院、同年4月25日の池袋院に続く関西初の展開として、より多くの方に「体を変え、人生を変える医療」を届けます。

自ら医療ダイエットを実践し、1年足らずで24kgの減量に成功

監修医師 麻生泰。20～30年にわたる肥満に悩んだ経験から、自ら医療ダイエットに挑戦。1年で24kgの減量を達成し、自らが"モデル患者"として体を張って証明した、MBDクリニックのメソッド。

背景：医療ダイエットの「質」と「継続性」を問い直す

国内のメディカルダイエット市場は急速に拡大しています。

一方で「画一的な薬の処方のみ」「オンライン処方により管理が不十分」など、患者さまの健康状態や生活習慣を考慮しないアプローチも課題となっています。

MBDクリニックは、単なる「体重の減少」を目的とするのではなく、患者さま一人ひとりの体組成・食習慣・生活環境を丁寧に分析したうえで、リバウンドしにくく、健康的に継続できる医療ダイエットの実践を理念としています。

関西最大のターミナル・梅田への開院により、関西圏全域の方々がアクセスしやすい医療ダイエット環境を整えてまいります。

監修医師・麻生泰からのメッセージ

本クリニックを監修する麻生泰医師（医療法人社団東美会 理事長 / 東京美容外科 統括院長）は、関西との関わりが深く、麻生美容クリニックグループはすでに関西地区において複数のクリニックを長年にわたり展開してきました。

そうした関西への深いつながりを背景に、今回の梅田院開院は麻生医師にとっても特別な意味を持つ出店となります。

麻生泰医師（24kg減量後の現在）

麻生医師からのコメント

私自身、医師になってから20～30年間、万年肥満の体型が続いていました。

『美味しいものを食べて死ねるならそれでいい』とすら思っていた私が、年齢による体の変化をきっかけに『健康に美しく長生きする』という意識へと大きく転換しました。

1年をかけて自ら実践し、24kgの減量とリバウンドのないことを確認できたからこそ、このクリニックを開院しました。

ダイエットは意志の問題ではありません。

医療の力を戦略的に活用することで、誰もが健康的に体を変え、人生を変えることができます。

関西の皆さまに、ゆかりのある地でこのメソッドをお届けできることを、心から楽しみにしています。

MBDクリニックのアプローチ：「根性」ではなく「戦略」で痩せる

MBDクリニックでは、患者さまお一人おひとりに対して以下のプロセスで医療的アプローチを行います。

- InBody測定による体組成の把握（骨格筋量・体脂肪率・基礎代謝量・体水分量など）- 詳細なカウンセリングによる食習慣・生活環境の分析（糖質・炭水化物摂取傾向の確認を含む）- 分析結果をもとにした、患者さま個別の治療プランの策定- 複数薬剤を組み合わせた、リバウンドしにくい医療ダイエットプログラムの提供- 管理栄養士による食事・生活習慣指導、リバウンド防止サポート

「ただ痩せる」のではなく、健康な体を手に入れた先にある自信・活力・人生の充実を目指す医療を提供します。

医療情報の提供について

本クリニックにおける治療内容・薬剤の詳細・効果・副作用等に関しては、医療広告ガイドラインおよび薬機法に基づき、医師によるカウンセリングの場において個別にご説明いたします。

治療の効果には個人差があります。

当院は自由診療です。

【料金目安】お薬プラン\138,000～\660,000

クリニック概要

名称：MBDクリニック 大阪梅田院（メディカル・ボディ・デザイン・クリニック）

開院日：2026年7月2日（木）

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3-1 大阪駅前第1ビル 2F

アクセス：地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」より徒歩約1分 / JR東西線「北新地駅」より徒歩約1分 / 阪急・阪神各線「梅田駅」より徒歩約3分

診療時間：10:00～19:00

診療内容：医療ダイエット・痩身治療（自由診療です）

監修医師：麻生 泰（医療法人社団東美会 理事長 / 東京美容外科 統括院長）

予約・問い合わせ：0120-746-153（9:00～21:00 年中無休）

公式サイト：https://www.mbd-clinic.com/