大人気VTuberグループ「にじさんじ」による特別番組がABEMAで独占無料生放送決定！『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』を6月25日（木）夜8時より90分間生放送

株式会社AbemaTV(C)ANYCOLOR, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気VTuberグループ「にじさんじ」による特別番組『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』を、2026年6月25日（木）夜8時より、独占無料生放送いたします。

「にじさんじ」は、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber／バーチャルライバーグループです。個性豊かなライバーたちが、YouTubeなどの動画配信プラットフォームを中心に活動しており、ゲーム実況や雑談配信、音楽活動、イベント出演など、多岐にわたる分野で活躍。国内外で数多くのライバーが活動し、VTuberシーンを牽引する存在として幅広い支持を集めています。

このたびABEMAにて独占無料生放送が決定した特別番組『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』には、倉持めると、十河ののは、花畑チャイカ、ベルモンド・バンデラスが生出演。花畑チャイカがママを務める「スナックおはなばたけ」を舞台に、おすすめのおつまみを語り合うトーク企画や、妄想キャスティング企画、さらにはここでしか聞けないぶっちゃけトークまで、90分間にわたりたっぷりとお届けいたします。

またあわせて、翌6月26日（金）と27日（土）に、2021年に開催した「にじさんじ」初の完全AR生バンドライブ『にじさんじ"LIGHT UP TONES"』Day1・Day2の全編無料放送も決定いたしました。

ぜひABEMAで「にじさんじ」のライバーたちの魅力が詰まった特別企画をお楽しみください。

■特別番組『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』独占無料生放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年6月25日（木）夜8時～夜9時30分

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/A63wNgkxctkzqM

出演者（敬称略）：倉持めると、十河ののは、花畑チャイカ、ベルモンド・バンデラス

※放送後2年間、無料でお楽しみいただけます。

■完全AR生バンドライブ『にじさんじ "LIGHT UP TONES"』全編無料放送も

(C)ANYCOLOR, Inc.

＜放送日時＆番組URL＞

・Day1

放送日時：2026年6月26日（金）夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/A63wMU19QLVVPd

・Day2

放送日時：2026年6月27日（土）夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/A63wPav6cGjoZh

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル2

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/