株式会社イチネンパーキング、Googleマップから飛べる駐車場検索ページでリアルタイム満空情報の提供を開始

ケイビーカンパニー株式会社

株式会社イチネンパーキング（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：黒田和伸、以下「イチネンパーキング」）は、Googleマップからアクセスできる駐車場検索ページ上で、駐車場の満車・空車情報をリアルタイムに確認できるサービスを開始いたしました。

本サービスにより、利用者は目的地周辺の駐車場の空き状況を事前に確認できるようになり、駐車場を探す時間や周辺道路での不要な回遊を削減し、より快適な移動体験を実現します。

また、本サービスのシステム連携および導入支援は、デジタルソリューション事業を展開するケイビーカンパニー株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：北島万乗）が担当。イチネンパーキングが保有する駐車場の稼働データをリアルタイムで駐車場検索ページへ反映する仕組みを構築しました。

サービス開始の背景

近年、Googleマップやカーナビアプリを活用した目的地検索が一般化する一方で、駐車場の満空状況については現地に到着するまで把握できないケースも多く、ドライバーにとって大きな課題となっていました。

イチネンパーキングでは、「目的地に着いてから駐車場を探す」のではなく、「目的地へ向かう前に空き状況を把握できる環境」を実現することで、利用者の利便性向上を目指し、今回のサービス導入に至りました。

サービスの特長

駐車場LPページ

1．リアルタイムの満空情報を確認可能

Googleマップからアクセスできる駐車場検索ページ上で、対象駐車場の満車・空車状況をリアルタイムに確認できます。アプリのインストールや会員登録は不要です。

2．Googleマップからスムーズに駐車場情報へアクセス

Googleマップ上から対象駐車場の詳細ページへアクセスでき、料金や所在地だけでなく、リアルタイムの満空情報も確認できます。

3．駐車場探しの時間短縮と周辺道路の混雑緩和に貢献

事前に空き状況を把握できることで、無駄な回遊や待機を減らし、利用者のストレス軽減と交通環境の改善に寄与します。

4．駐車場DXによる顧客体験の向上

リアルタイムデータを活用し、ユーザー目線での利便性向上を推進。今後もより快適な駐車場サービスの提供を目指します。

株式会社イチネンパーキング コメント

「お客様にとってより便利で快適な駐車場サービスを提供するため、デジタル技術を活用した利便性向上に取り組んでまいりました。駐車場LPページ上でリアルタイムに満空情報をご確認いただくことで、駐車場探しのストレスを軽減し、より快適な移動体験を提供してまいります。」

ケイビーカンパニー株式会社 コメント

「今回の取り組みは、駐車場業界におけるDX推進の一例であり、リアルタイムデータ活用による利用者体験の向上を実現するものです。今後もデジタル技術を通じて、社会インフラの利便性向上や企業のDX推進を支援してまいります。」

今後の展開

イチネンパーキングとケイビーカンパニーは、リアルタイムデータの活用を通じて、利用者のさらなる利便性向上を目指すとともに、駐車場サービスのDXを推進し、快適なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

■株式会社イチネンパーキング

事業内容：駐車場運営・管理事業

URL：https://www.ichinenparking.co.jp/

■駐車場検索ページ

URL：https://parking.ichinenpark.co.jp/

■ケイビーカンパニー株式会社

事業内容：システム開発、DX支援、デジタルソリューション事業

URL：https://kbcompany.jp/

【本件に関する取材・メディア関係者からのお問い合わせ先】

ケイビーカンパニー株式会社

〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビル5階

担当：眞利

TEL：06-6484-5302

Mail：kbinfo@kbcompany.jp