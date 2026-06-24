【大丸札幌店】「ブルーポンド」の代表作が累計販売数100万個を突破！キャラメルの“キレ＆コクUP”で美味しくなって新登場

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)と大丸松坂屋百貨店が業務提携し共同開発した北海道発・キャラメルミルクスイーツ専門店「BLUE POND(ブルーポンド)」の代表作『キャラメルクリスピー』が累計販売数100万個を突破。記念にキャラメルの“キレ＆コクUP”でさらに美味しくなって新登場いたします。

https://www.bluepond.jp(https://www.bluepond.jp)

BLUE POND 大丸札幌店

2025年10月、大丸札幌店に誕生したキャラメルミルクスイーツ専門店「BLUE POND(ブルーポンド)」。ミルクやバターと真剣に向き合う過程で出会ったのは、創業100年を超える酪農のパイオニア「町村農場」と、先進技術で酪農の未来をつくる「カーム角山」。北海道のスペシャリストに監修いただきながら「BLUE POND」は生まれました。

ブランドの代表作は『キャラメルクリスピー』。ザクふわトロリな新食感で、北海道を味わうキャラメルミルクサンドです。そんな代表作がオープンから6か月で累計販売数100万個を突破！キャラメルの“キレ＆コクUP”で新登場しました。キャラメルミルクスイーツ専門店として“何度でも食べたくなる味わい”を目指し、甘味と乳味の絶妙なバランスにこだわり抜いた美味しいリニューアルです。

【新食感】ザクふわトロリ。北海道を味わうキャラメルミルクサンド

北海道生乳から生まれたキャラメルソースをホワイトショコラで包みこみ、キャラメルフォンダンでパリっとコーティングしました。甘味と乳味のバランスにこだわって、キャラメルソースの“キレ＆コクUP”で新登場。100年の伝統を誇る町村農場の北海道バターを生地に練り込んで、ザクっとクリスピーに焼きあげています。

商品情報

キャラメルクリスピー 6個入

【商品名】キャラメルクリスピー

【価 格】4個入 1,080円(本体価格1,000円)、6個入 1,620円(本体価格1,500円)、10個入 2,700円(本体価格2,500円)

【販売店】BLUE POND 大丸札幌店

【場 所】大丸札幌店 地1階 和洋菓子売場

※表示の価格は参考小売価格です。

「BLUE POND(ブルーポンド)」とは

公式HP

https://www.bluepond.jp(https://www.bluepond.jp)

公式Instagram

https://www.instagram.com/bluepond_official/(https://www.instagram.com/bluepond_official/)

ザクっと響く。キャラメルとろける。碧い大地の北海道から。深い森に眠る、息をのむほどに美しい池や湖。北海道ブルーとも称賛される青の絶景のように、一瞬で人を夢中にさせるお菓子を作ること。それがキャラメルミルクスイーツ専門店「ブルーポンド」の哲学。北海道だけでしか味わえない、素材・製法にこだわり抜いたお菓子たちです。

■北海道のスペシャリスト監修

町村農場

創業100年を超える酪農のパイオニア。創業は1917年。のちに「牛づくりの神様」と呼ばれた創業者の町村敬貴は札幌農学校を卒業したあと、アメリカに酪農を学びに留学。10年に及ぶ修行を得て帰国後、町村農場を創業。良い土を作り、良い餌を作り、良い牛を作る、そして良い牛乳を消費者のもとへという町村農場の精神が育まれていきました。日本の近代酪農の礎をつくった、先駆け的牧場の一つです。

カーム角山

先進技術で酪農の未来をつくる。

北海道江別市角山で牧場を運営。最先端技術で酪農の自動化を進めている「メガロボットファーム」です。牛たちのタイミングに合わせた搾乳が可能なロボットを導入し、約600頭の体調もコンピューターが管理。また、牛だけでなく働く人を支援するための徹底的な自動化と標準化を行っています。地域の産業廃棄物の再利用に貢献するなど、持続可能な経営に取り組んでいます。

「BLUE POND(ブルーポンド)」は大丸松坂屋百貨店とグレープストーンの共同開発スイーツブランドです。

【関連リリース】

大丸松坂屋百貨店とグレープストーンが業務提携を締結し、次世代スイーツブランドを共同開発。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001676.000025606.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001676.000025606.html)