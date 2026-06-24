縦横無尽な新境地アクションアドベンチャー『ソニックフロンティア　超・デラックス』デジタル版が本日発売！世界累計450万本以上の人気作がNintendo Switch(TM) 2に登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、2022年に発売され全世界累計販売本数450万本（※1）以上を記録した『ソニックフロンティア』について、Nintendo Switch(TM) 2版『ソニックフロンティア 超・デラックス』のデジタル版を、本日6月24日（水）より発売開始したことをお知らせします。また、パッケージ版を2026年9月17日（木）に発売することも決定しました。

本作は、Nintendo Switch 2の性能にあわせて、より美しく、滑らかなプレイ体験が可能になりました。さらに、これまでに他機種版で配信された全3回の無料大型アップデートや無料ダウンロードコンテンツ（DLC）を収録しているほか、デジタルデラックスの特典も最初から含まれた「超・デラックス」なタイトルです。

また、Nintendo Switch 2版『ソニックフロンティア 超・デラックス』の発売にあわせて、発売中の『ソニックフロンティア』デジタル版の販売価格改定を実施し、通常版およびデジタルデラックス版を、よりお求めになりやすい新価格でご購入いただけるようになりました。

※1 セガ調べ。販売本数は、パッケージ版、ダウンロード版および展開する全プラットフォームにおける販売数の合計値です。

『ソニックフロンティア 超・デラックス』ローンチトレーラー｜

Nintendo Switch 2で広大な世界を駆け抜けろ

https://youtu.be/ry04lVTCQMk(https://youtu.be/ry04lVTCQMk)

■『ソニックフロンティア 超・デラックス』のパワーアップ要素

・Nintendo Switch 2向けに最適化され、より美しく、より滑らかなプレイ体験に！

Nintendo Switch 2の性能にあわせて最適化され、グラフィックを重視するモードと、フレームレートを重視するモードを選択可能に。お好みにあわせて、進化した最高速度の超音速アクションを体験できます。

・大型アップデート＆各種DLC、デジタル特典を収録！

他機種版で配信された無料大型アップデート第1弾から第3弾までをすべて収録。新たなモードや衣装、さらには追加ストーリー（エミー、ナックルズ、テイルスのプレイアブル化など。）まで、本作のすべてをお楽しみいただけます。さらに、各種ゲーム内アイテムや、デジタルデラックス版特典の「デジタルアートブック＆ミニサウンドトラック」なども収録しています。

■次世代のステージクリア型アクションゲーム！

本作は、ステージ選択時に使用されていたワールドマップ自体に遊びを拡張し、遊べるワールドマップ「オープンゾーン」として進化させた、次世代のステージクリア型アクションゲームです。各マップに設置されたギミックにより、コースという概念にとらわれない、全方位へのハイスピードゲームプレイが楽しめます。

「オープンゾーン」に用意された要素は、「バトル」「謎解き」「サイドクエスト」「電脳空間」などさまざま。これらの要素は、プレイスタイルによって自由な順番で遊ぶことが可能です。

■公式ECサイト「セガストア オンライン」限定DXパック予約開始！

予約ページ：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026091782/

公式ECサイト「セガストア オンライン」にて、パッケージ版に加えて豪華特典が付属する限定パックの予約を開始いたしました。

特別に描き下ろされた限定イラストを使用したタペストリーのほか、「ソニック」シリーズ35周年を記念したオリジナルグッズを同梱したプレミアムなパックとなっています。

『ソニックフロンティア 超・デラックス』セガストア オンラインDXパック 35thアニバーサリーエディション

セット内容：

・『ソニックフロンティア 超・デラックス』（パッケージ版）

・描き下ろしタペストリー

・オリジナルデザインTシャツ（M / L / XL）

・オリジナルパスケース

・アクリルキーホルダー

■『ソニックフロンティア』のデジタル版価格改定を実施

『ソニックフロンティア 超・デラックス』の発売にあわせて、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、XBOX Series X|S、XBOX One、PC（Steam／Epic Games Store）用ソフト『ソニックフロンティア』デジタル版の販売価格改定を実施し、通常版およびデジタルデラックス版を、いずれもお求めになりやすい新価格でご購入いただけるようになりました。

『ソニックフロンティア』通常版

変更前（税込）6,589円／変更後（税込）4,990円

『ソニックフロンティア』デジタルデラックス版

変更前（税込）7,689円／変更後（税込）5,990円

※価格改定はデジタル版のみ対象です。

※価格改定の反映タイミングはプラットフォームにより異なる場合があります。

※ご購入の際には改定価格になっているかご確認ください。

■『ソニックフロンティア 超・デラックス版』デジタル版発売記念！ SNSキャンペーン開催

Nintendo Switch 2デジタル版の発売を記念し、6月24日（水）12:00より、ソニック公式X（エックス）(https://x.com/SonicOfficialJP)アカウントにて記念キャンペーンを開催いたします。

公式アカウントをフォローの上、対象のキャンペーン投稿をリポスト、または指定のハッシュタグをつけて本作のオススメポイントや注目している点を投稿いただいた方の中から、抽選で「えらべるPay」や豪華オリジナルグッズをプレゼント！



【キャンペーン期間】 2026年6月24日（水）12:00 ～ 7月1日（水）11:59

【応募方法】

１． ソニック公式X（エックス）(https://x.com/SonicOfficialJP)アカウントをフォロー

２． 以下のいずれかの方法で応募

・リポスト賞に応募：対象のキャンペーン投稿をリポスト

・ハッシュタグ賞に応募：ハッシュタグ「#ソニフロスイッチ2に登場」をつけて、

本作のオススメポイントまたは気になっているところを投稿

【賞品内容】

・リポスト賞（抽選）：

‐35周年記念ペーパーウェイト：2名様

・ハッシュタグ賞（抽選）：

‐えらべるPay 最大2万円分：合計222名様 （内訳：20,000円分×2名様／2,000円分×20名様／200円分×200名様）

‐アクリルブロック（SONIC PICT）「終焉の月夜」：2名様

【製品概要】

商品名：ソニックフロンティア 超・デラックス

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

対応言語：

音声：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語

字幕：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、繁体字、簡体字、韓国語

発売日：

デジタル版：発売中（2026年6月24日（水） 発売）

パッケージ版：2026年9月17日（木）発売予定

希望小売価格：5,445円（税込5,990円）

ジャンル：新境地アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicFrontiers/switch2/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。