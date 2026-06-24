「テクノフロンティア2026」に大田区企業16社が共同出展ー高度な設計・開発技術とものづくり力を発信（7月15日から17日まで）

公益財団法人大田区産業振興協会キービジュアル

公益財団法人大田区産業振興協会（以下、協会）は、2026年7月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「テクノフロンティア2026」において、東京・大田区の企業16社による共同出展を実施します。

一般社団法人日本能率協会が主催する「テクノフロンティア」は、モータ技術、電源システム、センサー、メカトロニクスなど、製品設計に欠かせない要素技術が集結する専門展示会です。エンジニアや研究者をはじめ、多くの技術者が来場し、最新技術や製品開発を支えるソリューションに触れる機会となっています。

日本有数のものづくり集積地である大田区には、高度な加工技術や独自の技術を有する企業が数多く集積しています。今回の共同出展では、区内企業の技術力や開発対応力、企業間ネットワークの強みを広く発信し、新たなビジネスマッチングや販路開拓につなげることを目指します。

会場では、各社が持つ設計技術や試作支援力、独自技術などを紹介し、来場者の課題解決に向けた提案を行います。また、協会による「受・発注あっせん相談窓口」を設置し、来場企業のニーズに応じた最適なサプライヤーを無料でご紹介します。

この機会にぜひ、大田区ブース（A-F09）へお立ち寄りください。

来場登録はこちらから

https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_tf/registration.php?exhibitor=EX001088

■展示会概要

イメージパース

展示会名：テクノフロンティア2026

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

小間番号：A-F09

会期：令和８年7月15日（水）～17日（金）9:30～17:00

公式サイト：https://www.jma.or.jp/tf/

〈出展企業一覧〉五十音順

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185114/table/1_1_679de2dc41a0a36cf81243d9e5ead20b.jpg?v=202606241152 ]

来場登録はこちらから

https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_tf/registration.php?exhibitor=EX001088

昨年度共同出展時の様子

【お問い合わせ先】

公益財団法人大田区産業振興協会 産業者支援部 取引支援（国内外・人財）係

Tel：03-3733-6126 （9時～17時）

Mail：torisoku■pio-ota.jp（■は@に変えてメールを送信してください）