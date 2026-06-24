南京錠を取り付けると、そこは「観測所」になる。ユニークな場所や物を紹介するアプリ「キトモト」が創設観測所100拠点の募集を開始

アタラキシアディーエックス株式会社

キトモトは、アトリエ、工房、カフェの一角、店舗の小さな棚、など、まだ知られていないユニークな場所や物を紹介するアプリです。今回、キトモトでは、専用の南京錠を取り付けることでアプリ上のマップに登録される「創設観測所」の募集を開始します。

南京錠は単なる鍵ではありません。

誰かに見つけられるべき物があることを示す目印です。



作家の作品が並ぶ棚。

制作途中のものが置かれた工房。

店主の偏愛が詰まったコレクション。

言葉だけでは説明しきれない、不思議な魅力を持つ空間。

キトモトでは、そうした場所を「観測所」と呼び、アプリ上で紹介していきます。

掲載される場所には、目印として専用の南京錠を設置

専用南京錠を取り付け、マップ登録を行うことで、その場所はキトモトの観測所として表示されます。

扉、壁、展示スペース、ガレージなど、南京錠を取り付けられる場所（設置場所）であれば、観測所として登録することができます。

南京錠は、その場所がキトモトに登録された観測所であることを示します。

地域に眠る小さな文化を地図に残す。最初の100か所づくりへの協力者を募集

大きな観光地や有名な施設だけが、地域の魅力ではありません。

・小さな工房にある制作途中の作品

・カフェの棚に並ぶ作家の器

・店主のこだわりが詰まった一角

・個人が大切に集めてきたコレクション

・まだ名前のついていない、不思議な魅力を持つ空間

そうした小さな文化や表現は、知られないまま消えてしまうことがあります。キトモトでは、それらを「観測所」としてアプリ上のマップに記録し、訪れる人が発見できるようにしていきます。

地域にある多様な表現や小さな文化を、興味を持つ誰かに見つけてもらうための仕組みをつくりたいと考えています。

その最初の一歩として、100か所の観測所づくりにご協力いただける方を探しています。あなたの場所にある小さな文化を、キトモトの地図に残しませんか。

サンプル専用南京錠（KiToMoToアプリと連動）

創設観測所登録キットは、専用南京錠付きで5,000円（税込）です。

通常価格12,000円のところ、最初の100か所に限り、創設観測所価格でご参加いただけます。

・作品を見せたい場所がある

・アトリエや工房を運営している

・カフェや店舗の一角に紹介したいものがある

・収集物やコレクションを展示できる場所がある

・自分の世界観を表現できる空間がある

・まだ名前のついていない何かを誰かに見せたい

など、小さな棚や一角であっても、そこに誰かに見せたいものがあれば、キトモトの観測所になることができます。

アプリの画面イメージ

その他の情報

アプリに観測登録される画面アプリに表示される観測所のマップ

キトモト ショールーム ＆ 南京錠を使った委託販売店：大阪心斎橋ビッグステップB1F

南京錠購入：【KiToMoTo南京錠】取り付けた瞬間、実在の観測がはじまる | KiToMoTo

ご相談：キトモト 観測所ご相談フォーム

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/kitomoto-%E3%82%AD%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%88/id6745157503(https://apps.apple.com/jp/app/kitomoto-%E3%82%AD%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%88/id6745157503)

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ataraxiashorin.nail2&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ataraxiashorin.nail2&hl=ja&pli=1)

＜企業情報＞

会社名：株式会社ADX 8（旧: アタラキシアDX株式会社）

代表者：住田 賢司（著書：STOP！迷走DX（幻冬舎））

大阪本社：大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F

東京本社：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F