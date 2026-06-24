【ロマンシング佐賀2026】みんなでつくるロマ佐賀マンホール「みん佐賀プロジェクト」、達成率500％を超え752万円の寄附をいただきました。

佐賀県

今年で12年目を迎える佐賀県と株式会社スクウェア・エニックスの「サガ」シリーズによるコラボレーションプロジェクト「ロマンシング佐賀」は、2026年の取り組み第１弾として、ガバメントクラウドファンディングを活用した新プロジェクト「みん佐賀プロジェクト」を2026年４月１日（水曜日）から５月31日（日曜日）にかけて実施しました。

本プロジェクトは、全国の皆さまから大変多くのご支援をいただき、当初の目標金額150万円は開始15時間で達成し、２枚目のマンホール設置を目指したネクストゴール500万円も５月25日（月曜日）に達成しました。最終的に216件のご寄附をいただき、寄附金額は752万円と達成率500％を超えました。これを受け、新たに２枚のロマ佐賀マンホールの製造・設置が決定しました。なお、ロマ佐賀マンホールは2020年より設置され、合計32個が県内各地に設置されています。

寄附にあわせ実施したキャラクター投票で１位となった「ロマンシング サ・ガ２」の「最終皇帝（女）」は佐賀県庁東側に設置され、２位の「ロマンシング サ・ガ３」の「エレン」は佐賀駅サンライズ口に設置されることとなりました。佐賀県庁東側の設置時期は、2026年10月12日（月曜日・祝日）を予定しており、佐賀駅サンライズ口の設置時期は調整中です。

ロマンシング佐賀 攻略wiki :https://romasaga.info/ロマンシング佐賀 公式Xアカウント :https://twitter.com/romasaga_pref

●冒険の地図を、みんなの手で広げよう

「ロマンシング佐賀」はこれまで、ロマ佐賀マンホールをはじめ、陶板、郵便ポスト、列車、バスなど、佐賀の街そのものを舞台とした数々の取り組みを展開しており、ロマ佐賀マンホールは、ファンが佐賀県を訪れる際の重要なランドマークとして、県内各地で親しまれています。

本プロジェクトでは、2026年に新たに設置を予定しているロマ佐賀マンホールについて、行政や企業のみで制作するのではなく、佐賀県や「サガ」シリーズを愛する全国のファンの皆様と共に制作することを目的としています。

●みんなの想いを「形」に。世界に一つだけの高品質マンホール

制作されるマンホールは、佐賀県みやき町に工場を持つ鋳物メーカー、日之出水道機器株式会社 佐賀工場にて製造されます。鋳型制作から着色まで、世界に誇る日本の鋳物技術によって、ファンの想いを確かな「形」へと変えていきます。

日之出水道機器株式会社HP(https://hinodesuido.co.jp/)

また今回のロマ佐賀マンホールにデザインされた「佐賀県庁」の文字は、佐賀市出身の書家・江島史織さんの揮毫によるものです。

●マンホール１枚目：最終皇帝（女）

設置場所：佐賀県庁東側

設置時期：2026年10月12日（月曜日・祝日）

キャラクター：最終皇帝（女）

1993年発売のサガシリーズ５作目のスーパーファミコン用RPG『ロマンシング サ・ガ２』のメインキャラクター。

2020年、佐賀市の佐賀バルーンミュージアムには「最終皇帝（男）」のマンホールが設置されている。

●マンホール２枚目：エレン

設置場所：佐賀駅サンライズ口

設置時期：調整中のため後日お知らせいたします

キャラクター：エレン

1995年発売のサガシリーズ６作目のスーパーファミコン用RPG『ロマンシング サ・ガ３』の主人公の一人。

2025年、有田町に設置されたマンホールのキャラクター「サラ」の実の姉。

●あなたの１票が、未来の景色をつくる

本プロジェクトでは、マンホールのデザインに採用されるキャラクターを、寄附者による投票によって決定しました。

■対象キャラクター

「サガ」シリーズより選抜された60キャラクター

※既にマンホール化されているキャラクターは除く

■投票方法

寄附申し込み時のアンケートフォームにて、希望するキャラクターを１つ選択。

※寄附金額に関わらず１寄附につき１票となります。

■結果発表

最も多くの票を集めた第１位と２位のキャラクターがデザインに採用されました。

●プロジェクト参加の証。ここだけの限定アイテムをお届け

本プロジェクトを応援いただける皆様へ、感謝の気持ちを込めて限定のオリジナルアイテムをご用意。

今回のロマ佐賀マンホールのビジュアルを使用して制作する、ここでしか手に入らない記念品です。

■寄附額１万円：「ロマ佐賀マンホールステッカー」

■寄附額３万円：「ロマ佐賀マンホールアクリルキーホルダー」

■寄附額５万円：「ロマ佐賀マンホール有田焼プレート」

■寄附額10万円：「ロマ佐賀マンホール有田焼プレート」＋「除幕式参加権」

※デザインはイメージです。投票で１位に選ばれた「最終皇帝（女）」のドットを使用したデザインとなります。

※お礼の品の発送時期は、９月末を予定しております。

※除幕式参加権は、除幕式にて代表者と一緒に、完成したロマ佐賀マンホールのアンベールを行っていただく予定です。

※なお、除幕式は佐賀市内にて2026年10月12日（月曜日・祝日）の開催を予定しております。詳細な日時は改めてお知らせいたします。

※除幕式の現地までの交通費は自己負担となります。

※当日参加ができない場合は、返金・交換等の対応はできかねます。

●プロジェクト詳細

プロジェクト名：みんなでつくるロマ佐賀マンホール「みん佐賀プロジェクト」

募集期間：2026年４月１日（水曜日）～ 2026年５月31日（日曜日）

目標額：150万円

実施内容：マンホールの製造・設置

設置時期：2026年10月12日（月曜日・祝日）

設置場所：佐賀県庁東側

ネクストゴール目標額：500万円

実施内容：２枚目のマンホールの製造・設置

設置時期：調整中のため後日お知らせいたします

設置場所：佐賀駅サンライズ口

【プロジェクトの背景と費用の内訳】

本プロジェクトは、当初「まずは１枚を形にする」ことを優先し、目標金額をマンホール本体の製造費用にあたる150万円に設定してスタートしました。 しかし、実際にマンホールを公道に設置し、安全に公開するためには、製造費以外にも「現地調査・申請・設置工事等」の費用が必要となります。

１枚あたりの設置にかかる総費用は以下の通りです。

１枚のマンホールを設置するまでの総費用：約250万円 （製造費等150万円 ＋ 設置工事費等100万円）

※返礼品やシステム利用料などを含めた概算

皆様からのご支援により、当初の目標を大きく超え、１枚目の設置に関わる全費用を寄附金で賄うことができました。さらに、最終的なご支援総額が500万円を達成したことで、結果として２枚のマンホールを製造から設置まで行うことが可能となりました。１枚目 250万円 ＋ ２枚目 250万円 ＝ 合計500万円

【寄附金の使い道】

皆様からのご寄附は、以下の事業費として活用させていただきます。

・ロマ佐賀マンホールの制作費

・ロマ佐賀マンホールの設置申請、工事費

・オリジナル返礼品の制作費、送料 など

【目標金額を超えた場合】

目標を上回るご支援をいただいた場合、既存モニュメント（マンホール、有田焼陶板等）の補修、新規モニュメントの制作、今後のロマンシング佐賀プロジェクトをより盛り上げるための事業費等として活用させていただきます。また用途の報告は公式サイト等で掲載させていただきます。

参考情報

●『ロマンシング佐賀』について

「ロマンシング佐賀」は、「サガ」シリーズ25周年を記念して、佐賀県と「サガ」シリーズがコラボレーションしたことからスタートした協同プロジェクト。2014年から継続的に行われてきた「ロマンシング佐賀」は、佐賀県の情報発信、「サガ」シリーズの活性化にも繋がっています。

また佐賀県では、佐賀県と継続的かつ多様に関わる「関係人口」の創出に取り組んでいます。長い間、手をとりあいながら成長してきた両者が、より強く末長い関係を築きあげながら、プロジェクトを遂行しています。

●「サガ」シリーズについて

「サガ」シリーズは、1989年発売の『魔界塔士サ・ガ』から始まる、スクウェア・エニックス発のロールプレイングゲームのシリーズ総称。シリーズソフトの世界累計出荷・ダウンロード本数は1,300万本を超え、JRPGを代表する作品のひとつとなっています。2018年にはスマホアプリ『ロマンシング サガ リ・ユニバース』をリリース。2023年８月時点で、全世界累計3,000万ダウンロード以上の人気作品となりました。また、「サガ」シリーズは2024年に35周年記念イヤーを迎え、４月に『サガ エメラルド ビヨンド』、10月にフルリメイク作品「ロマンシングサガ２ リベンジオブセブン」、さらに、2025年３月には「サガ フロンティア２ リマスター」が発売されました。

「サガ」シリーズ ポータルサイト :https://www.jp.square-enix.com/saga_portal/