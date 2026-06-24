【熱海市】この夏休みは近場で大満足のファミリー旅へ。2026年8月の熱海旅おすすめ情報

一般財団法人 熱海観光局

花火大会や夏祭り、ビールフェスタなど、夏を満喫できるイベントが熱海市内各地域で開催される8月。新幹線で都心から最短29分とアクセスしやすい熱海は、夏休みを近場で過ごしたいファミリーにぴったりの旅先です。

山と海に囲まれた地形により熱気がこもりにくく、実は「意外と涼しい」のも特徴の1つ。2025年8月の35度以上の猛暑日は東京都心が18日だったのに対し、熱海では9日ほど（気象庁調べ）と、猛暑からの「エスケープ先」としても注目されています。

今回は、子どもも大人も大満足の遊び・学び・体験スポットに加え、ファミリー向けサービスが充実している宿泊施設、さらに移動の負担を軽減し快適に旅行を楽しめる交通サービスについて紹介します。熱海ならではの夏の思い出を、ぜひ作ってください。

熱海の最新ニュース＆イベント

夏休みシーズン真っ盛りの8月は、熱海市街地、伊豆山、多賀、網代の各エリアで花火大会が開催される特別な季節。花火大会にあわせて夏祭りやビールフェスタも開催され、熱海の夏の夜は熱気であふれ返ります。華やかな花火に冷たいビール、地元グルメとともに、熱海ならではのにぎわいをぜひ楽しんでください。

第76回伊豆山温泉納涼海上花火大会

今年で76回目を迎える、歴史ある花火大会。打ち上げ会場は伊豆山港で、時間は20時20分から20時45分の25分間です。海上から斜めに打ち上げられる花火が特徴で、迫力満点のスターマインや、フィナーレを飾る「ナイアガラ」など、見どころもたくさん。伊豆山地区の多くの宿泊施設では、目の前に打ち上がる花火を臨場感たっぷりに楽しむことができます。

- 期日：2026年8月3日（月）- 場所：伊豆山港（熱海市伊豆山）(C)伊豆山温泉観光協会公式サイト :https://www.izusan.com/

熱海海上花火大会

年間を通して10回以上開催される熱海名物の海上花火大会。8月は5日・9日・18日・24日の計4回開催されます。夏本番を迎え、会場の熱気も最高潮に。夜空を彩る大輪の花火、迫力満点の大音響、観覧客の高揚感が一体となり、特別な夏の夜を演出します。フィナーレを飾る「大空中ナイアガラ」まで、目が離せない華やかなスペクタクルをぜひ体感してください。

- 期間：2026年8月5日（水）・9日（日）・18日（火）・24日（月）- 打上げ場所：熱海湾 ※観覧場所は熱海サンビーチ、親水公園ほか(C)熱海市観光協会公式サイト :https://www.ataminews.gr.jp/event/8/

伊豆多賀海上花火大会＆ビールフェスタ

毎年8月12日に開催される「伊豆多賀海上花火大会」。約2400発の花火が、長浜海浜公園の北突堤より打ち上げられます。至近距離で見る花火は迫力満点で、フィナーレの赤く輝く空中ナイアガラも必見。長浜海浜公園のうみえーる長浜ではビールフェスタも開催され、冷たい生ビールを飲みながらステージイベントも楽しめます。

- 期日：2026年8月12日（水）- 場所：長浜海浜公園（熱海市上多賀地先）公式サイト :https://izutaga.jp/

網代温泉ふるさと祭り

夏の恒例イベント「網代温泉ふるさと祭り」。盆踊り、スイカ割り、ミニ花火大会など、懐かしい夏祭りのイベントを楽しめる2日間です。盆踊りは、市民も観光で訪れた人も一緒に楽しめる雰囲気が魅力。「熱海音頭」をはじめとした踊りが賑やかに披露されます。お子さまには手持ち花火のプレゼントも用意。たくさんの模擬店も出店し、熱気あふれる会場で網代の夏を満喫してください。

- 期間：2026年8月14日（金）・15日（土）※雨天中止- 場所：大繩公園（熱海市下多賀字大縄）公式サイト :https://ajirospa.com

伊豆多賀百八体流灯祭＆ビールフェスタ

多賀地区で300年以上続いている精霊供養の仏事で、現在はお盆の恒例行事となっている「百八体流灯祭」。地域の住民により、約300基の灯篭が海へ流されます。送り火として、長浜ビーチを含む海岸線約3kmではかがり火が焚かれ、荘厳な風景を醸し出します。同日にビールフェスタも開催され、対岸で開催される網代温泉海上花火大会とともに楽しむことができます。

- 期日：2026年8月16日（日）- 場所：長浜海浜公園 長浜ビーチ（熱海市上多賀地先）公式サイト :https://izutaga.jp/

網代温泉海上花火大会

夏の夜を鮮やかに彩る、網代の夏の風物詩「網代温泉海上花火大会」。約3000発の花火が夜空に打ち上げられます。海に映る光や山に反響する音など、網代ならではの地形が生み出す臨場感が特徴で、毎年人気の“魚の形の花火”を探すお楽しみも。当日は国道135号線が歩行者天国となり、海辺の夜風を感じながらゆったり観覧できます。

遊びも学びもたっぷり！ 家族みんなが楽しめる、夏休みの熱海おでかけプラン

- 期日：2026年8月16日（日）- 場所：網代湾（大繩公園周辺）公式サイト :https://ajirospa.com

夏休みの家族旅行なら熱海がおすすめ！子どもたちが大喜びの遊び体験に大人も楽しめる学び体験、ファミリー向けサービスやアクティビティが充実した温泉宿、知っておきたい便利な交通サービスまで、旅のプランの参考にしたいおすすめ情報を紹介します。

ユニークなアート体験から昭和レトロな水遊びまで。おすすめの遊び＆学びスポット

夏休みは子どもに特別な遊びや学び体験をさせたい――。そんな希望を叶えるスポットをご紹介。本物のアートに直接触れられるユニークな美術館や自然豊かな環境も魅力の絵本美術館、錯覚体験が楽しいトリックアートに、懐かしの昭和レトロスポットで人気の水遊びイベントまで。熱海流の遊び＆学びスポットを紹介します。

熱海山口美術館

熱海山口美術館は、「鑑賞」と「学び・体験」を融合した私設美術館です。オーナーである山口伸廣氏の2000点を超えるコレクションを活用し、絵画から陶芸、仏像、現代アートまで幅広いジャンルの作品を展示しています。入館料には絵付け体験とドリンク1杯が含まれるのも大きな特徴。抹茶は松井康成氏、金城次郎氏、島岡達三氏といった人間国宝作家の茶器で味わうことができ、実際に作品に触れながら、その魅力を体感できます。また、岡本太郎氏の作品「座ることを拒否する椅子」に実際に座れるユニークな体験も人気。絵付け体験では小皿にオリジナルの絵を描き、お土産として持ち帰ることができます。子どもから大人まで、本物のアートに触れながら学び、創作する楽しさを体験できる、熱海ならではの文化スポットへぜひ訪れてみてください。

- 場所：熱海市渚町24-1公式Instagram :https://www.instagram.com/atamimuseum/

戸田幸四郎絵本美術館

熱海駅から車で約20分、網代湾を望む山の中腹にあるのは、デザイン知育絵本の草分けとして知られる絵本作家、戸田幸四郎の魅力を存分に味わえる美術館。館内では、代表作『あいうえおえほん』をはじめとした絵本の原画やスケッチ、絵本を映像化したDVD作品などを鑑賞することができます。建築デザインから内装、展示、館内やカフェの調度品、ガーデン、カフェメニューにいたるまで、全て戸田氏がデザイン。その世界観が細部にまで息づいています。海を望む絶景のカフェでは庭で採れた季節の果物を使ったメニューなどを楽しめるほか、庭の芝生では貸出絵本をゆっくり読むこともできます。テントウムシやクワガタ、バッタなど昆虫たちも訪れる自然豊かな環境の中で、子どもも大人も思い思いの時間を過ごすことができる、心安らぐスポットです。

- 場所：熱海市上多賀1055-30※バス利用の際は東海バス「自然郷」行き「戸田幸四郎絵本美術館前」下車。最新の運行情報を確認の上お出かけください。公式サイト :https://www.todaart.jp/

熱海トリックアート迷宮館

熱海トリックアート迷宮館は、熱海城の別館として併設された、家族みんなで楽しめる体験型ミュージアムです。館内には、巨大なサメに飲み込まれそうになる海の世界や、恐竜が飛び出す迫力満点のトリックアート、まるで自分が小人や巨人になったかのような錯覚を体験できる作品など、不思議な仕掛けがいっぱい。新登場の江戸コーナーでは、江戸時代の世界にタイムスリップしたような気分を味わうことも。見るだけでなく、作品の中に入り込んで自由に写真撮影ができるため、子どもも大人まで夢中になって楽しめます。また、熱海城では8月5日、9日、18日、24日の熱海海上花火大会の観覧席も用意。昼はトリックアートで遊び、夜は特等席で花火を満喫する、大満足の1日を過ごすことができます。※花火観覧予約席については熱海城（Tel:0557-81-6206）へお問い合わせください。

- 場所：熱海市熱海1993公式サイト :https://atami-trickart.com/

展望レトロ喫茶 桃山館

昭和レトロな純喫茶や縁日遊び、スロットカーサーキット、屋上遊園地など、「あの頃のワクワク」が詰まった人気施設「展望レトロ喫茶 桃山館」。夏休み期間中は、屋上が子ども向けの水遊びスポットに大変身します。プールの滑り台で遊んだり、水鉄砲を撃ち合ったり、ボール遊びをしたりと、子どもたちが夢中になれる遊びがいっぱい。水着やタオルの販売もあるので、手ぶらでもすぐに楽しめます。さらに、熱海海上花火大火の開催日には営業時間を21時まで延長。熱海湾を一望する屋上やレトロな喫茶スペースで大輪の花火を鑑賞することができます。懐かしさいっぱいのスポットで家族みんなの思い出づくりをしてはいかがでしょうか。

※水遊びイベントの開催期間、利用料金などの詳細はお問い合わせください。

子連れ・三世代で楽しめるファミリー向け宿で家族の思い出作り

- 場所：熱海市桃山町1-5公式サイト :https://momoyamakan.com/

ファミリー旅行にも人気の熱海には、子連れや三世代で快適に過ごせる宿が充実しています。ゆったりと滞在できるオールインクルーシブや、子どもが夢中になれる体験プログラムやアクティビティ、日本旅館ならではの部屋食対応のもてなしなど、家族みんなが快適に過ごせるサービスが魅力の宿をご紹介します。

TAOYA熱海

2026年7月18日にリブランドオープン。施設内のサービス料金の多くが宿泊料金に含まれる「オールインクルーシブ」が特徴で、夕食時のアルコールやラウンジでのドリンク、アフタヌーンティー、夜食などを、追加料金を気にせず楽しめます。1泊で5食を満喫できるほか、ベビーフードのサービスもあり、赤ちゃん連れにもおすすめ。温泉は、日本三大古泉の1つである「走り湯」と伊豆山温泉の混合泉を使用し、新登場のインフィニティ露天風呂からは相模灘の絶景を一望できます。客室は和室、洋室に加え、2段ベッドを備えたキッズルームも用意。宿でゆったりと過ごしたいファミリーにぴったりの、至れり尽くせりの温泉リゾートです。

- 場所：熱海市伊豆山190-1公式サイト :https://www.ooedoonsen.jp/taoya-atami/

リゾナーレ熱海

子どもと一緒に特別な夏休み体験ができるリゾナーレ熱海。施設内には、樹齢300年のクスノキの上に造られたツリーハウスや、その森の空間を活かしたアスレチックコース、室内プール、クライミングウォール、パティシエ体験ができるキッズスタジオなど、ワクワクが詰まったアクティビティが充実しています。また、熱海について学べる『旅育』コンテンツも用意。1泊2日のプログラム「Fisherman's Academy ～夏休みの自由研究～」では、地元の漁師や魚屋の協力のもと、漁や荷揚げ作業、調理体験に挑戦。学んだ内容をワークシートにまとめ、自由研究として完成させることができます。遊びと学びを両立できる、熱海ならではのリゾートステイをぜひ満喫してください。

- 場所：熱海市水口町2-13-1公式サイト :https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/Fisherman's Academy :https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/activities/15117/旅育 :https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/sp/tabiiku_atami/

熱海温泉 さくらや旅館

熱海駅から徒歩5分の場所にありながら、静かで風格ある佇まいのさくらや旅館は、昭和24年創業の老舗温泉旅館です。日本旅館ならではのもてなしの心と和の趣を大切にし、朝夕とも部屋食を楽しめるのが特徴。熱海の四季折々の食材を使った海鮮料理を中心に、煮物や吸い物、水菓子まで、できたての最もおいしい瞬間に届けることにこだわっています。お子様向けの料理も用意可能で、小さな子ども連れでも気兼ねなく食事を満喫できます。館内には内湯や露天風呂、寝湯など多彩な湯処が揃い、客室の内風呂を含む全てのお風呂で源泉の湯を楽しめるのも魅力。赤ちゃん連れ向けの特典付きプランもあり、初めての温泉旅行にもおすすめです。自宅のようなくつろぎと非日常の特別なもてなしで、身も心も満たされるひとときを過ごしてください。

便利な交通サービスを活用して「誰もが楽しめる熱海旅」を

- 場所：熱海市熱海市東海岸町9-11公式サイト :https://www.atami-sakuraya.com/

熱海には、家族旅行をより快適にしてくれる便利な交通サービスが揃っています。市内の移動に使えるお得なチケットや、効率よく観光スポットを巡れる観光タクシー、気軽なまち歩きをサポートする「WHILL」など、旅のスタイルに合わせて選べる移動手段が充実。移動のストレスなく、家族みんなが笑顔になれる熱海観光をぜひ楽しんでください。

熱海満喫乗車券

熱海市内の伊豆箱根バス指定区間が1日乗り降り自由になるお得なチケット。熱海駅から來宮神社、熱海梅園、熱海銀座、熱海サンビーチ、親水公園など主要観光地へアクセスできます。料金は大人600円、小学生以下300円。チケットは熱海駅前のバス案内所で購入できるほか、専用アプリで購入・乗車可能なモバイルチケットも販売しています。

公式サイト :https://www.izuhakone.co.jp/bus/

貸切観光タクシー

家族みんなで効率よく熱海観光を楽しみたいなら観光タクシーの利用もおすすめ。市内タクシー会社ではいずれも貸切利用が可能です。例えば、伊豆箱根交通では30分から貸切タクシーを運行。熱海駅または宿泊先を出発して、伊豆山神社・來宮神社へ参拝し、熱海駅または出発地へ向かう「欲張り熱海2大パワースポット2時間コース」が人気です。また、熱海第一交通では、複数のおすすめコースがあり、お宮の松やMOA美術館などを約90分で巡るお手軽なコースのほか、錦ヶ浦から十国峠まで、絶景を楽しめる3時間のコースなどが用意されています。※行き先の希望や料金などの詳細は各社へお問い合わせください。

(C)伊豆箱根鉄道グループ伊豆箱根交通 :https://www.izuhakone.co.jp/koutsu/izutraffic_sub_nav/kanko-taxi/p000668.html熱海第一交通 :https://shizuoka.0152.jp/sightseeing/atami/

高性能モビリティ「WHILL」の貸し出しを開始

熱海市観光協会と熱海観光案内所では、新たなサービスとして最新型運転モビリティ「WHILL（ウィル）」の貸し出しを開始しました。歩道を安全・快適に走行できる4輪スクーター型で、簡単な操作で前後左右のなめらかな移動を実現。同行者と同じペースで観光や街歩きを楽しめます。利用はスマートフォンアプリ「WHILL Rental」から予約・貸出・返却が可能。坂道の多い熱海のまちを、より快適に散策できる新たな移動手段として注目を集めています。

- 貸出場所：熱海市観光協会／2台（熱海市渚町2018-8 親水公園レインボーデッキ内）熱海観光案内所／1台（熱海駅ビル「ラスカ熱海」1階）公式サイト :https://www.ataminews.gr.jp/notices/407

熱海観光局について

熱海観光局は、日本有数の温泉地・静岡県熱海市の観光振興を担う一般財団法人です。2024年7月に設立され、熱海商工会議所、熱海市ホテル旅館協同組合連合会、熱海市観光協会連合会はじめ、地域経済を支える各団体と連携して活動しています。温泉、海、山といった豊かな自然や、四季折々の花々や花火大会、文化・芸術イベントなど多彩な魅力を国内外に発信し、都心から最短29分で訪れられる温泉リゾートとして、懐かしさと新しさが調和する体験を提供しています。「愛され、選ばれる熱海へ。観光の力で未来をつくる」を目標に、地域と連携した持続可能な観光地づくりを進めています。

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