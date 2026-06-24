THE 57th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 前売券の販売開始！ゲストバンドの出演も決定！

株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、2026年8月15日(土)、16日(日) 神奈川県川崎市 カルッツかわさきにて、『第57回 ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト』を開催いたします。

今大会では、16日(日)にゲストバンドとして「Z EXPRESS BIG BAND」と「金沢ジュニア・ジャズ・オーケストラ JAZZ-21」の2バンドが出演いたします。学生ビッグバンドの熱演と、プロによる圧巻のステージをぜひ会場にてご堪能ください。チケットはイープラスにて本日より販売を開始いたしました。





【開催概要】

・名称：THE 57th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト）※以下、YBBJC

・開催日時：2026年8月15日(土) 10:15 開場予定／11:00 開演予定 20バンド出場

2026年8月16日(日) 10:15 開場予定／11:00 開演予定 13バンド出場

・会場：カルッツかわさき ホール（神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4）https://culttz.city.kawasaki.jp/

・出場：全国学生ビッグバンド・オーケストラ（33バンド）

・ゲストバンド：Z EXPRESS BIG BAND、金沢ジュニア・ジャズ・オーケストラ JAZZ-21

・審査委員長：三木敏悟（作・編曲家）

・審査員：岩瀬立飛（ドラマー／作・編曲家）、エリック・ミヤシロ（トランペットアーティスト）、岡崎正通（音楽ライター）、角田健一（トロンボーンプレイヤー／作・編曲家）、本田雅人（サックスプレイヤー／作・編曲家）、守屋純子（ジャズピアニスト／作・編曲家）、安ヵ川大樹（ベーシスト）※五十音順

・総合司会：国府弘子（ピアニスト／作・編曲家）※敬称略

【チケット情報】

・今大会のチケットは全席自由となります。

・前売券は「イープラス」でのみ販売いたします。山野楽器店舗・教室での販売はございません。

・当日券は当日会場（カルッツかわさきホール入口）でのみ販売いたします。ただし前売りにて完売の際は、当日券の販売はございません。

※チケットは前売券、当日券ともに売り切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※表彰式は、8月16日(日) 全バンドの演奏終了後に実施いたします。8月16日(日) 1日券もしくは2日間通し券をお持ちの方がご覧いただけます。

※表示価格はすべて税込価格です。

■前売券（全席自由）

・8月15日(土) 1日券…\4,500 ＜8月14日(金) 販売終了予定＞

・8月16日(日) 1日券…\4,500 ＜8月15日(土) 販売終了予定＞

・2日間通し券…\8,000 ＜8月14日(金) 販売終了予定＞

※完売の時点で販売終了とさせていただきます。

※前売券は別途イープラス手数料などがかかります。

※2日間通し券の当日販売はございません。

■当日券（全席自由）1日券のみ…\5,500

チケット販売に関して、詳しくはYBBJC公式サイトをご覧ください。

https://www.yamano-music.co.jp/ybbjc/

【ゲストバンド】 ※8月16日(日)のみ出演

■Z EXPRESS BIG BAND





ヤマハ管楽器を愛用する若手から中堅まで気鋭のプレイヤーのみで構成された注目のビッグバンド。

2016年開催の楽器フェア出演のために一回限りのバンドとして結成されたが、好評につきレギュラーバンドとして活動を開始。2017年4月ヤマハ銀座スタジオでの旗揚げ以来、定期的なライブ活動の他、ジャズフェスティバルや小中学校向けの芸術鑑賞会、さまざまなイベントへのゲスト出演など活動の幅を広げている。2024年秋より、コロナ渦で一時中断していたレギュラーライブを再開、国内ジャズシーンの最前線で活躍するプレイヤー達のホットなサウンドと意欲的なライブパフォーマンスが注目を浴びている。2025年、第56回 ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストへゲストとして初出演を果たし、好評を受け昨年に続いてのゲスト出演。

バンド名はかつて発行していたヤマハのZ 系楽器情報サイト「Z EXPRESS」に由来しており、メンバーが使用している楽器もZ 系楽器が中心。

※Z系楽器とは…ジャズやポップスなどのバンド・ジャンルで活躍する管楽器を「Z系楽器」と表現している。

▼出演メンバー

SAX 菅野浩／福井健太／鈴木圭／新村未都／小西稔大、TP 石井真／高橋壮一郎／清宮綾子／田中充、

TB 和田充弘／西村健司／海江田紅／堂本雅樹、PF まめ妓、BASS 三浦トオル、DRS 勘座光、MC&TB 三塚知貴

■ 金沢ジュニア・ジャズ・オーケストラ JAZZ-21





2005年5月誕生。中・高生からなるジュニア・ジャズ・オーケストラです。

ビッグバンドジャズを通じて音楽の楽しさ、醍醐味を体感し、より良い演奏表現を身につけることを目的に金沢市民芸術村を拠点に練習しています。さまざまなイベント・ステージにも参加し、音楽を通して交流の輪を広げる活動も行っています。

【YBBJC応援アンバサダー 山野楽器公式キャラクター Hoo（フー）ちゃん】

ビッグバンドの楽しさや魅力をより多くの方へお届けするため、音符♪の妖精Hooちゃんが元気いっぱいにサポートします！





■Hooちゃん公式SNSアカウント

・ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/yamano-brand/character/

・Hooちゃん X（旧Twitter）：https://twitter.com/Hoo_yamano

・Hooちゃん TikTok：https://www.tiktok.com/@hoo_yamano

・Hooちゃんマネージャー Instagram：https://www.instagram.com/hoo_yamanomusic_mg/

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】

銀座4丁目に本社を構える、1892年創業の総合音楽専門店。2026年に創業134年を迎えた。

ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、楽譜や CD の小売・販売店のほか、Warwick、Rickenbackerなどの国内輸入代理店を務める。首都圏を中心に、全国で約40拠点の音楽教室の運営も行っている。



代表取締役社長：山野政彦

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

創業：1892年（明治25年）4月21日

設立：1915年（大正4年）3月20日

主な事業内容：音楽教室の運営

楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売

音楽に関するイベント事業（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど）、レストラン事業

Wisdom Guitar ほか、自社オリジナルの企画開発商品の販売および卸売

主な海外取り扱いブランド：Warwick、Sadowsky、Rickenbacker、Sireほか





ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/

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