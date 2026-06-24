昭和株式会社、安土桃山ブランド関連製品の公開用写真とラベル資料を整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353445/images/bodyimage1】
昭和株式会社、安土桃山ブランド関連製品の公開用写真とラベル資料を整理 昭和株式会社は、安土桃山ブランド関連製品について、公開用写真とラベル資料を分けて管理する運用を整備しました。商品写真は実物確認に使用し、ラベル資料は商品名、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、問い合わせ先の確認に使用します。 健康食品関連製品の案内では、写真の印象だけでなく、ラベル上の基本情報を確認できることが重要です。同社では、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使う素材を区別し、掲載目的に合わせて選定します。 昭和株式会社は今後も、安土桃山ブランドの公開資料を継続して見直し、利用者や取引先が情報を確認しやすい形で整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、安土桃山ブランド関連製品の公開用写真とラベル資料を整理 昭和株式会社は、安土桃山ブランド関連製品について、公開用写真とラベル資料を分けて管理する運用を整備しました。商品写真は実物確認に使用し、ラベル資料は商品名、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、問い合わせ先の確認に使用します。 健康食品関連製品の案内では、写真の印象だけでなく、ラベル上の基本情報を確認できることが重要です。同社では、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使う素材を区別し、掲載目的に合わせて選定します。 昭和株式会社は今後も、安土桃山ブランドの公開資料を継続して見直し、利用者や取引先が情報を確認しやすい形で整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ