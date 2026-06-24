アンモニア機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（変換器、給湯器・熱交換器、改質器）・分析レポートを発表
2026年6月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アンモニア機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、アンモニア機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
アンモニア機器市場は、アンモニア製造プラントで使用される変換器、改質器、給湯器、熱交換器などの主要設備を対象とする市場です。アンモニア製造は、Haldor Topsoe、Linde、ThyssenKrupp Industrial Solutions (TKIS)、KBR Inc.、Casale SAなどの独自技術を基盤としており、高圧・高温条件に対応する高度な設備技術が求められます。
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世界のアンモニア機器市場規模は、2024年に11億4400万米ドルと評価され、2031年には13億5100万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は2.4％です。成長率は緩やかですが、窒素肥料の安定需要と産業用途でのアンモニア利用が市場を支えています。
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アンモニアは、鉱物性窒素肥料の出発点となる重要な化学品です。空気中の窒素と食料生産をつなぐ役割を持ち、世界の農業生産に不可欠な材料です。アンモニアの約70％は肥料向けに使用され、残りはプラスチック、爆薬、合成繊維などの産業用途に使われています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、圧力容器、熱交換器、触媒関連設備、配管、鋼材、制御機器などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、設備価格、地域別生産体制、プラント投資、供給網戦略に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、変換器、給湯器・熱交換器、改質器、その他に分類されています。変換器は、アンモニア合成工程の中核設備として重要であり、反応効率や運転安定性に大きく関わります。改質器は、原料ガスの生成工程で使用され、プラント全体の生産効率を左右します。給湯器・熱交換器は、熱回収やエネルギー効率向上に不可欠であり、運転コスト削減に貢献します。
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用途別では、農業と産業に分類されています。農業用途では、窒素肥料の需要が中心となり、食料生産の拡大や農業生産性向上を背景に安定した需要が見込まれます。産業用途では、プラスチック、爆薬、合成繊維などの化学製品製造に利用され、各種製造業の動向が需要に影響します。
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主要企業としては、Haldor Topsoe、KBR Inc.、ThyssenKrupp Industrial Solutions (TKIS)、Linde、Casale SA、ATB Group、VRV S.r.L.などが挙げられます。これらの企業は、アンモニア製造技術、設備設計力、圧力容器や熱交換設備の品質、プラント向け供給実績、保守対応力、地域展開を競争力の中心として市場で競っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アンモニア機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、アンモニア機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
アンモニア機器市場は、アンモニア製造プラントで使用される変換器、改質器、給湯器、熱交換器などの主要設備を対象とする市場です。アンモニア製造は、Haldor Topsoe、Linde、ThyssenKrupp Industrial Solutions (TKIS)、KBR Inc.、Casale SAなどの独自技術を基盤としており、高圧・高温条件に対応する高度な設備技術が求められます。
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世界のアンモニア機器市場規模は、2024年に11億4400万米ドルと評価され、2031年には13億5100万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は2.4％です。成長率は緩やかですが、窒素肥料の安定需要と産業用途でのアンモニア利用が市場を支えています。
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アンモニアは、鉱物性窒素肥料の出発点となる重要な化学品です。空気中の窒素と食料生産をつなぐ役割を持ち、世界の農業生産に不可欠な材料です。アンモニアの約70％は肥料向けに使用され、残りはプラスチック、爆薬、合成繊維などの産業用途に使われています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、圧力容器、熱交換器、触媒関連設備、配管、鋼材、制御機器などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、設備価格、地域別生産体制、プラント投資、供給網戦略に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、変換器、給湯器・熱交換器、改質器、その他に分類されています。変換器は、アンモニア合成工程の中核設備として重要であり、反応効率や運転安定性に大きく関わります。改質器は、原料ガスの生成工程で使用され、プラント全体の生産効率を左右します。給湯器・熱交換器は、熱回収やエネルギー効率向上に不可欠であり、運転コスト削減に貢献します。
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用途別では、農業と産業に分類されています。農業用途では、窒素肥料の需要が中心となり、食料生産の拡大や農業生産性向上を背景に安定した需要が見込まれます。産業用途では、プラスチック、爆薬、合成繊維などの化学製品製造に利用され、各種製造業の動向が需要に影響します。
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主要企業としては、Haldor Topsoe、KBR Inc.、ThyssenKrupp Industrial Solutions (TKIS)、Linde、Casale SA、ATB Group、VRV S.r.L.などが挙げられます。これらの企業は、アンモニア製造技術、設備設計力、圧力容器や熱交換設備の品質、プラント向け供給実績、保守対応力、地域展開を競争力の中心として市場で競っています。