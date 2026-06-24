タワーレコード渋谷で「水野修孝: 電子音楽全集」「日本のシンフォニストたち - 幻の交響作品と新たな創造」CD発売記念イベント開催決定！！！ 作曲家・鹿野草平、指揮者・野村英利と日本の交響曲を語る。

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