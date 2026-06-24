タワーレコード渋谷で「水野修孝: 電子音楽全集」「日本のシンフォニストたち - 幻の交響作品と新たな創造」CD発売記念イベント開催決定！！！ 作曲家・鹿野草平、指揮者・野村英利と日本の交響曲を語る。
株式会社スリーシェルズは、「水野修孝: 電子音楽全集」「日本のシンフォニストたち - 幻の交響作品と新たな創造」のCD発売記念イベントを、TOWER CLASSICAL SHIBUYA(タワーレコード渋谷店8F)で2026年6月26日(金)に行うことを、2026年6月24日に発表しました。
タワーレコード渋谷で「水野修孝: 電子音楽全集」「日本のシンフォニストたち - 幻の交響作品と新たな創造」CD発売記念イベント開催決定！！！ 作曲家・鹿野草平、指揮者・野村英利と日本の交響曲を語る。
■場所
TOWER CLASSICAL SHIBUYA
(タワーレコード渋谷店8F)
■開催日時
2026年6月26日(金)
開演時間：19:30
■出演
西耕一（スリーシェルズ代表）
鹿野草平（作曲家）
野村英利（指揮者）
■イベント内容
トーク＆試聴会
下記商品をタンノイ・オートグラフで大音量で再生し、ご鑑賞いただきます。
・アーティスト名：水野修孝
・発売日：2026年6月14日(日)
・タイトル：水野修孝: 電子音楽全集
・品番： 3SCD0081
・税込価格：4400円
・アーティスト名：野村英利 、オーケストラ・トリプティーク
・発売日：2026年6月6日（土）
・タイトル：日本のシンフォニストたち - 幻の交響作品と新たな創造
・品番：3SCD0082
・税込価格：3,056円
■ご参加方法
観覧フリー
■対象店舗
渋谷店
【注意事項】
※会場内での飲酒喫煙は禁止とさせていただきます。
※本イベントはオープンスペースでの開催となります。スタッフの指示に従い、ご移動・ご整列にご協力ください。
※イベントは基本立ち見となります。
※ご来場者多数の場合、観覧を制限させていただくことがございます。
※他のお客様にご迷惑となる行為は禁止とさせて頂きます。
※イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることがございます。
【お問い合わせ】
タワーレコード渋谷店 03-3496-3661
イベント詳細はコチラ
⇒https://towershibuya.jp/2026/06/16/230495
プロフィール
■野村 英利（指揮）
1981年和歌山生まれ。ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院指揮科を首席で卒業（修士号取得）。第54回ブザンソン国際指揮者コンクールセミファイナリスト。ザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団、イタリア・サレルノ交響楽団、スイス・バーゼル交響楽団など海外オーケストラとも多数共演。スペクトル楽派の巨匠ジェラール・グリゼー、トリスタン・ミュライユの個展演奏会も手がけ、現代音楽の第一線でも活躍。2021年映画「99.9-刑事専門弁護士: THE MOVIE」に指揮者役で出演。
■鹿野草平（作曲家）
東京音楽大学に給費特待生として入学。同大学卒業、同大学院修了。
2010年春に同人活動として新作オペラを自主公演。
2009年に『吹奏楽のためのスケルツォ第２番《夏》』が翌年の全日本吹奏楽コンクール課題曲Vに選定。
TVアニメ『フラクタル』（2011）等の放送・劇伴音楽のコンポーザー、および映画・ゲーム等の管弦楽・吹奏楽コンサートのためのアレンジャーを歴任する。
2021年、『交響曲第１番《2020》』を発表。初演の模様は「ニコニコ超会議」で中継放送され、7万人近い視聴者を集めた。また、2021年東京パラリンピック開会式では同交響曲がBGMとして使用された。
2023年より洗足学園音楽大学准教授。
タワーレコード渋谷で「水野修孝: 電子音楽全集」「日本のシンフォニストたち - 幻の交響作品と新たな創造」CD発売記念イベント開催決定！！！ 作曲家・鹿野草平、指揮者・野村英利と日本の交響曲を語る。
■場所
TOWER CLASSICAL SHIBUYA
(タワーレコード渋谷店8F)
■開催日時
2026年6月26日(金)
開演時間：19:30
■出演
西耕一（スリーシェルズ代表）
鹿野草平（作曲家）
野村英利（指揮者）
■イベント内容
トーク＆試聴会
下記商品をタンノイ・オートグラフで大音量で再生し、ご鑑賞いただきます。
・アーティスト名：水野修孝
・発売日：2026年6月14日(日)
・タイトル：水野修孝: 電子音楽全集
・品番： 3SCD0081
・税込価格：4400円
・アーティスト名：野村英利 、オーケストラ・トリプティーク
・発売日：2026年6月6日（土）
・タイトル：日本のシンフォニストたち - 幻の交響作品と新たな創造
・品番：3SCD0082
・税込価格：3,056円
■ご参加方法
観覧フリー
■対象店舗
渋谷店
【注意事項】
※会場内での飲酒喫煙は禁止とさせていただきます。
※本イベントはオープンスペースでの開催となります。スタッフの指示に従い、ご移動・ご整列にご協力ください。
※イベントは基本立ち見となります。
※ご来場者多数の場合、観覧を制限させていただくことがございます。
※他のお客様にご迷惑となる行為は禁止とさせて頂きます。
※イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることがございます。
【お問い合わせ】
タワーレコード渋谷店 03-3496-3661
イベント詳細はコチラ
⇒https://towershibuya.jp/2026/06/16/230495
プロフィール
■野村 英利（指揮）
1981年和歌山生まれ。ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院指揮科を首席で卒業（修士号取得）。第54回ブザンソン国際指揮者コンクールセミファイナリスト。ザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団、イタリア・サレルノ交響楽団、スイス・バーゼル交響楽団など海外オーケストラとも多数共演。スペクトル楽派の巨匠ジェラール・グリゼー、トリスタン・ミュライユの個展演奏会も手がけ、現代音楽の第一線でも活躍。2021年映画「99.9-刑事専門弁護士: THE MOVIE」に指揮者役で出演。
■鹿野草平（作曲家）
東京音楽大学に給費特待生として入学。同大学卒業、同大学院修了。
2010年春に同人活動として新作オペラを自主公演。
2009年に『吹奏楽のためのスケルツォ第２番《夏》』が翌年の全日本吹奏楽コンクール課題曲Vに選定。
TVアニメ『フラクタル』（2011）等の放送・劇伴音楽のコンポーザー、および映画・ゲーム等の管弦楽・吹奏楽コンサートのためのアレンジャーを歴任する。
2021年、『交響曲第１番《2020》』を発表。初演の模様は「ニコニコ超会議」で中継放送され、7万人近い視聴者を集めた。また、2021年東京パラリンピック開会式では同交響曲がBGMとして使用された。
2023年より洗足学園音楽大学准教授。